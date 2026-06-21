【土日祝・数量限定】登別の名湯と胆振のご当地グルメがお得なセットに！石水亭公式Instagramフォローで日帰り入浴＋ランチが2,000円で楽しめる特別プラン登場

野口観光マネジメント株式会社

野口観光株式会社

【登別石水亭】住所：北海道登別市登別温泉町203-1 客室数：248室 支配人：川下友也

北海道・登別温泉の「登別 石水亭」（運営：野口観光株式会社）は、週末の気軽なリフレッシュに最適な『日帰り入浴＋ご当地ランチセットプラン』のお得なセット販売を開始いたしました。当館自慢の乳白色の温泉と、胆振（いぶり）エリアのご当地グルメを楽しめるセットプランです。当館の公式Instagramをフォローしていただくと、通常2,400円（日帰り入浴1,200円＋ランチ1,200円）のところ、特別セット価格の2,000円（税込）でご利用いただけます。

■ 1：登別の名湯とご当地グルメを一度に味わう贅沢な休日を

※適用条件：フロントにてInstagramフォロー画面提示

休日のちょっとしたお出かけに、登別の名湯と地元ならではの味覚を気軽に楽しんでいただきたいという思いから、本プランをご用意いたしました。 土日祝日・数量限定で、日帰り入浴とランチがセットになったお得なプランです。事前の予約は不要で、当日に思い立ってからのご利用も大歓迎です（※数量限定のため、公式ホームページより事前予約も承っております）。

■ 2：選べる2つの胆振（いぶり）ご当地人気メニュー

ランチは、地元で愛される2つのご当地メニューからお選びいただけます。

室蘭やきとり丼：甘辛いタレと豚肉、玉ねぎの相性が抜群の室蘭名物。

登別カレーラーメン：スパイシーなスープがちぢれ麺によく絡む、登別ならではの味わい。 どちらも温泉で温まった体にぴったりの、ボリューム満点なメニューです。

■ 3：硫黄の香り漂う、効能豊かな「登別の名湯」を満喫

当館には、辛夷館（こぶしかん）8階に大浴場、銀杏館（いちょうかん）7階に露天風呂があり、館内で湯めぐり気分をお楽しみいただけます。奥の湯に源泉を持つ当館の湯は、硫黄の香りが漂う乳白色の湯。広々としたお風呂で、日頃の疲れを存分に癒やしていただけます。

※画像はイメージです。■ 4：公式Instagramフォローで、さらにお得に！

本プランをご利用の際、登別 石水亭の公式Instagramアカウント（@noboribetsu_sekisuitei）をフォローし、フロントでご提示いただくと、通常2,400円のところ【特別価格の2,000円（税込）】にてご利用いただけます。

【プラン概要】

プラン名：【土日祝・数量限定】Instagramフォローでお得！日帰り入浴＋ご当地ランチセットプラン

販売日：土日祝日限定（5月23日より開始） ※数量限定となります。

特別料金：お一人様 2,000円（税込） ※通常合計価格：2,400円（日帰り入浴1,200円＋ランチ1,200円） ※入湯税別途50円（精算時に大人お一人様につき頂戴いたします）

割引条件：登別 石水亭 公式Instagramのフォロー画面をフロントにてご提示ください。

ご利用時間：

チェックイン 11:00 ／ チェックアウト 19:00（最終受付 18:00）

ランチ営業時間 12:00～13:30

場所：

ランチ：辛夷館 地下1階「蛍草（ほたるぐさ）」

ご休憩：ロビー

ご利用方法：当日フロントにてチケットをお買い求めください（予約不要）。公式サイトからの事前予約も可能です。

注意事項：本プランは個人利用のお客様を対象としております。旅行代理店様、ランドオペレーター様等、再販・転売を目的としたご予約はお受けできません。

▼詳細・ご予約はこちらから（公式サイト） [宿泊プラン一覧]

▼登別 石水亭 公式Instagramはこちら [登別 石水亭 (@noboribetsu_sekisuitei) ]

【施設情報】

施設名：登別 石水亭（のぼりべつ せきすいてい）

所在地：〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203-1

公式サイト：https://www.sekisuitei.com/