【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】SKILL UP WEEK2607_08
東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、夏休みの期間にお子様の成長を後押しする集中トレーニングイベント『SKILL UP WEEK』を開催いたします。
当イベントは3週間に渡り、対人なしの反復トレーニング『特練WEEK』から始まり、対人トレーニングのみに特化した『技術特化WEEK』へ続き、締めは1つのテクニックをトレーニングしてからゲームを行う『1テクゲームWEEK』の構成で行います。
各回でそれぞれテーマを設定しており、会員でも非会員でも1回ずつでも参加が可能です。
ぜひこの夏にスキルアップして、できるをもっと増やしましょう！
皆様のご参加をお待ちしております。
■内容
１.『特練WEEK』
各回のテーマに沿って、対人は行わずに技術の反復トレーニングを行います。
※ゲームは行いません。
２.『技術特化WEEK』
各回のテーマを相手がいる中で発揮できるように、対人トレーニングを中心に行います。
※人数によってゲーム形式のトレーニングは行いますが、ゲームは行いません。
３.『1テクゲームWEEK』
1つのテクニックのトレーニングを行った後に、ゲームを行います。
■対象
小学1～6年生の会員・非会員
■スケジュール
・特練WEEK：7月22日(水)・23日(木)・24日(金)・28日(火)
・技術特化WEEK：7月29日(水)・30日(木)・31日(金)・8月4日(火)
・1テクゲームWEEk：8月5日(水)・6日(木)・7日(金)・10日(月)
※レガッテ：突破のドリブル
■定員
各12名
※通常スクールより少ない人数で実施いたします。
■場所
アディダスフットサルパーク池袋
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上 アディダスフットサルパーク池袋内
※JR線「池袋駅」より徒歩3分
・電話番号03-5953-2270
・営業時間【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00
■料金(税込)
・会員 1,980円／回 ⇒ 1,760円／回(蹴祭キャンペーン)
・非会員 2,200円／回 ⇒ 1,980円／回(蹴祭キャンペーン)
※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。
※事前にオンライン決済にてお支払いください。
■持ち物
・運動できる格好
・シューズ(スパイク以外)
・レガース
・飲み物
・タオル
■チャレンジポイント
池袋会員限定のチャレンジポイント対象イベントで、今回は蹴祭キャンペーンとして2ポイントを付与いたします。
≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)
■その他
・雨天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。
天候不良の場合はお電話またはスクールHPにてご確認ください。
・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。
・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。
・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。
■お申込み
※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。
マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。
マイページ登録済みの方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-07-21&_gl=1%2ak86ji3%2a_gcl_au%2aMTA3NDgwOTcwNi4xNzgwOTA0MDYy%2a_ga%2aMTIxMjQzMDkyOS4xNzQ5NTMzNzY3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3ODE1MTAwMjUkbzU0MiRnMSR0MTc4MTUxMjUwNSRqNTkkbDAkaDA.#_ga=2.128694092.171786721.1781496307-1212430929.1749533767
マイページ未登録で初めて参加する方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.266792139.496866582.1752121262-579237672.1749551194
■お問い合わせ
下記のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html
■URL
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/skill_up_week_260722_0810.html