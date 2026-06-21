【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】SKILL UP WEEK2607_08

東急スポーツシステム株式会社

東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、夏休みの期間にお子様の成長を後押しする集中トレーニングイベント『SKILL UP WEEK』を開催いたします。

当イベントは3週間に渡り、対人なしの反復トレーニング『特練WEEK』から始まり、対人トレーニングのみに特化した『技術特化WEEK』へ続き、締めは1つのテクニックをトレーニングしてからゲームを行う『1テクゲームWEEK』の構成で行います。

各回でそれぞれテーマを設定しており、会員でも非会員でも1回ずつでも参加が可能です。

ぜひこの夏にスキルアップして、できるをもっと増やしましょう！

皆様のご参加をお待ちしております。

■内容

１.『特練WEEK』

各回のテーマに沿って、対人は行わずに技術の反復トレーニングを行います。

※ゲームは行いません。

２.『技術特化WEEK』

各回のテーマを相手がいる中で発揮できるように、対人トレーニングを中心に行います。

※人数によってゲーム形式のトレーニングは行いますが、ゲームは行いません。

３.『1テクゲームWEEK』

1つのテクニックのトレーニングを行った後に、ゲームを行います。

■対象

小学1～6年生の会員・非会員

■スケジュール

・特練WEEK：7月22日(水)・23日(木)・24日(金)・28日(火)

・技術特化WEEK：7月29日(水)・30日(木)・31日(金)・8月4日(火)

・1テクゲームWEEk：8月5日(水)・6日(木)・7日(金)・10日(月)

※レガッテ：突破のドリブル

■定員

各12名

※通常スクールより少ない人数で実施いたします。

■場所

アディダスフットサルパーク池袋

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上 アディダスフットサルパーク池袋内

※JR線「池袋駅」より徒歩3分

・電話番号03-5953-2270

・営業時間【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00

■料金(税込)

・会員 1,980円／回 ⇒ 1,760円／回(蹴祭キャンペーン)

・非会員 2,200円／回 ⇒ 1,980円／回(蹴祭キャンペーン)

※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。

※事前にオンライン決済にてお支払いください。

■持ち物

・運動できる格好

・シューズ(スパイク以外)

・レガース

・飲み物

・タオル

■チャレンジポイント

池袋会員限定のチャレンジポイント対象イベントで、今回は蹴祭キャンペーンとして2ポイントを付与いたします。

≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)

■その他

・雨天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。

天候不良の場合はお電話またはスクールHPにてご確認ください。

・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。

・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。

・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。

■お申込み

※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。

マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。

マイページ登録済みの方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-07-21&_gl=1%2ak86ji3%2a_gcl_au%2aMTA3NDgwOTcwNi4xNzgwOTA0MDYy%2a_ga%2aMTIxMjQzMDkyOS4xNzQ5NTMzNzY3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3ODE1MTAwMjUkbzU0MiRnMSR0MTc4MTUxMjUwNSRqNTkkbDAkaDA.#_ga=2.128694092.171786721.1781496307-1212430929.1749533767マイページ未登録で初めて参加する方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.266792139.496866582.1752121262-579237672.1749551194

■お問い合わせ

下記のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html

■URL

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/skill_up_week_260722_0810.html