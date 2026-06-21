【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】SKILL UP WEEK2607_08

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東急スポーツシステム株式会社




　東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、夏休みの期間にお子様の成長を後押しする集中トレーニングイベント『SKILL UP WEEK』を開催いたします。


　当イベントは3週間に渡り、対人なしの反復トレーニング『特練WEEK』から始まり、対人トレーニングのみに特化した『技術特化WEEK』へ続き、締めは1つのテクニックをトレーニングしてからゲームを行う『1テクゲームWEEK』の構成で行います。


　各回でそれぞれテーマを設定しており、会員でも非会員でも1回ずつでも参加が可能です。
　ぜひこの夏にスキルアップして、できるをもっと増やしましょう！
　皆様のご参加をお待ちしております。



■内容


１.『特練WEEK』


　各回のテーマに沿って、対人は行わずに技術の反復トレーニングを行います。


※ゲームは行いません。


　


２.『技術特化WEEK』


　各回のテーマを相手がいる中で発揮できるように、対人トレーニングを中心に行います。


※人数によってゲーム形式のトレーニングは行いますが、ゲームは行いません。


　


３.『1テクゲームWEEK』


　1つのテクニックのトレーニングを行った後に、ゲームを行います。



■対象


　小学1～6年生の会員・非会員



■スケジュール


・特練WEEK：7月22日(水)・23日(木)・24日(金)・28日(火)


・技術特化WEEK：7月29日(水)・30日(木)・31日(金)・8月4日(火)


・1テクゲームWEEk：8月5日(水)・6日(木)・7日(金)・10日(月)








※レガッテ：突破のドリブル



■定員


　各12名


※通常スクールより少ない人数で実施いたします。



■場所


　アディダスフットサルパーク池袋


〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上 アディダスフットサルパーク池袋内


※JR線「池袋駅」より徒歩3分


・電話番号03-5953-2270


・営業時間【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00



■料金(税込)


・会員 1,980円／回 ⇒ 1,760円／回(蹴祭キャンペーン)


・非会員 2,200円／回 ⇒ 1,980円／回(蹴祭キャンペーン)


※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。


※事前にオンライン決済にてお支払いください。



■持ち物


・運動できる格好


・シューズ(スパイク以外)


・レガース


・飲み物


・タオル



■チャレンジポイント


　池袋会員限定のチャレンジポイント対象イベントで、今回は蹴祭キャンペーンとして2ポイントを付与いたします。


≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)



■その他


・雨天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。


　天候不良の場合はお電話またはスクールHPにてご確認ください。


・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。


・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。


・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。



■お申込み


※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。


　マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。



マイページ登録済みの方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-07-21&_gl=1%2ak86ji3%2a_gcl_au%2aMTA3NDgwOTcwNi4xNzgwOTA0MDYy%2a_ga%2aMTIxMjQzMDkyOS4xNzQ5NTMzNzY3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3ODE1MTAwMjUkbzU0MiRnMSR0MTc4MTUxMjUwNSRqNTkkbDAkaDA.#_ga=2.128694092.171786721.1781496307-1212430929.1749533767
マイページ未登録で初めて参加する方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.266792139.496866582.1752121262-579237672.1749551194


■お問い合わせ


　下記のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。


お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html


■URL


　https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/skill_up_week_260722_0810.html