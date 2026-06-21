新刊『言の葉の品格―リーダーが大切にしたい日本の話し方と心』６月21日発売！

株式会社 セルバ出版

セルバ出版（東京都千代田区/代表取締役 森忠順）は、『言の葉の品格―リーダーが大切にしたい日本の話し方と心』を、2026年6月21日よりアマゾンで、７月１日より全国書店にて発売いたします。

言葉は、思考や行動を方向づけ、現実をかたちづくるといわれています。人を導くとき、あなたが選ぶひと言とは？ 情報があふれ、変化の激しいこの世の中で、本当に大切なものとは何なのでしょうか。

自分の言葉を大切にする著者がおくる「ことばのバトン」です。

＊本書の目次

はじめに

第1章 日本人は「言葉」に何を見てきたのか

―言霊・間・和の文化から読み解く、発信力の原点

第2章 私が見てきた、言葉の色

―この国の美意識が重なる場所

第3章 言葉の「裏」が、人を壊すとき

―なぜ美しい言葉が届かず、組織は萎縮するのか

第4章 言葉の「奥」を生きる人

―生き方が整う人の声に宿る美しい色

第5章 時代を動かした「四つの声」

―歴史に学ぶ、前へ進む導き方

第6章 時代を支えた「四つの静けさ」

―歴史に学ぶ、整え守る導き方

第7章 言葉を育て、人を育てる

―あなたが紡ぐ、次の春への物語

おわりによせて

＊著者コメント

情報があふれ、コミュニケーションが多様化する現代において、組織や人を導く立場にある方々の「言葉の力」への関心が高まっています。



アナウンサーとして多くの方々と出会い、また保育施設の代表としてスタッフや子どもたちの未来と向き合う中で、言葉の技術以上に、その奥にある「在り方」や「心」が人や組織に深く影響することを実感してまいりました。



人を動かすために、正しい言葉だけではなく、血の通った温度のある言葉も大切にしたい。



本書では、日本人が古来大切にしてきた「言霊」「間」「和」の感性を現代に活かし、真に人を導く言葉の紡ぎ方をお伝えしています。



リーダーの方はもちろん、誰かに言葉を届けるすべての方に、ご自身の言葉を見つめ直すきっかけとしてお役立ていただければ幸いです。

西村 実花（にしむら みか）

kotonohaJAPAN代表。元放送局アナウンサー。

話し方の技術だけではなく、声・言葉・所作ににじむ「在り方」そのものを重視。心の向け方・からだの使い方・言葉の選び方を一つのつながりで見立て、その人らしさが自然と伝わる声と言葉へと整えていくと同時に、日本人が古来大切にしてきた言霊・間・和の感性を軸に、一人ひとりの本来の響きを育む。

現在はアナウンス業と共に、講演・研修・教育機関での授業のほか、経営者や人前で話す方向けの個人セッションを中心に活動。「ことばと命」をテーマにした時間は、さまざまな年代や職種を超えて高い評価を得ている。

レッスンは紹介制を中心に行い、言葉と心が整うことで活動の幅が広がったという声も多い。

2013年より保育事業にも携わり、現在は複数園を運営。幅広い世代へと受け継がれていく「ことばのバトン」を、大切に手渡し続けている。

＊書誌情報

■書名：『言の葉の品格―リーダーが大切にしたい日本の話し方と心』

■著者名：西村実花

■発売日：2026年6月21日

■定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

■判型：四六判

■頁数：248頁

■ISBN:9784868510468

■発売元：株式会社セルバ出版

■URL: https://seluba.co.jp/

＊販売場所：７月１日より全国書店そのほかで順次発売（６月21日より下記で発売）

セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510460