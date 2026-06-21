北海道日本ハムファイターズライセンス商品「スタタン(TM)」発売　球場のプラカップがそのまま入る真空断熱タンブラー

株式会社ハッピーストライク

球場のプラカップはもちろん、コンビニコーヒーなどのテイクアウトドリンクもそのままセット可能。直接飲み物を注いでタンブラーとしても使用できます。

株式会社ハッピーストライク（神奈川県川崎市）は、北海道日本ハムファイターズライセンス商品「スタタン(TM)（スタジアムタンブラー）」を発売いたします。

スタタン(TM)は、球場で提供される多くのプラカップ飲料をそのままセットできる真空断熱タンブラーです。

冷たいビールやソフトドリンクの温度を保ちながら、結露を軽減し、快適に観戦を楽しめます。

また、直接飲み物を注いで使用することも可能なため、球場だけでなくオフィスやご自宅、ドライブシーンなど日常生活でもご利用いただけます。

球場観戦をもっと快適に

球場観戦をより快適に楽しめる「スタタン(TM)」。球場のプラカップをそのままセットして乾杯。エスコンフィールドの座席カップホルダーにも対応。プラカップをセットしたまま使用できます。

スタタン(TM)は、球場で購入したプラカップをそのままセットできる設計を採用しています。

保冷効果により飲み頃温度をキープしながら、手が濡れにくく快適にご使用いただけます。

試合観戦中はもちろん、球場のカップホルダーにも対応しているため、観戦体験をより快適にサポートします。

ロゴVer

ご自宅での野球観戦にも。ビールをそのまま注いで冷たいまま楽しめます。車のドリンクホルダーにも対応。テイクアウトドリンクにも便利です。オフィスやデスクワークのお供にも。コンビニコーヒーなどを快適に楽しめます。

北海道日本ハムファイターズのチームカラーを採用したロゴデザイン。

ホームモデルとビジターモデルの2種類を展開します。5,900円（税込）

選手Ver

ロゴVer（ホーム・ビジター）のデザインロゴVer 背面デザイン（ホーム・ビジター）

支配下登録選手66名に加え、新庄剛志監督モデルを含む全67種類を展開。

ホームデザインとビジターデザインでは、それぞれ異なる選手シルエットを採用しており、

お気に入りの選手をより身近に感じられるデザインとなっています。6,900円（税込）

選手名Verは、支配下登録選手66名と新庄剛志監督を含む全67種類を展開選手名Ver 正面デザインイメージ各選手ホームとビジターで違うシルエットが入ります

■商品概要

商品名：スタタン(TM)（スタジアムタンブラー）

容量：約550ml

素材：ステンレス鋼

構造：真空二重構造

仕様：・ロゴVer（ホーム／ビジター）・選手名Ver（全67種）※支配下登録選手66名および新庄剛志監督



■発売情報

MySapo公式オンラインショップ：2026年6月24日

北海道日本ハムファイターズオフィシャルストア（ロゴVerのみ）：2026年7月10日予定



■ご使用上の注意

・一般的な球場用プラカップに対応しておりますが、カップの形状・サイズによっては

ご使用いただけない場合があります

・直接飲み物を注いでご使用いただけます

・食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はお控えください

※本商品は一般的な球場用プラカップに対応しておりますが、すべてのカップへの適合を保証するものではありません。



■ 会社概要

会社名：株式会社ハッピーストライク

所在地：神奈川県川崎市中原区今井西町９－７

代表者：半谷 桜子

事業内容：名入れギフト企画・デザイン・販売

https://prtimes.jp/a/?f=d168923-2-ee4970f45e817523f8c5586b78e90d9e.pdf