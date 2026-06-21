オーラス株式会社、プロジェクター昇降機「PL-600III」の販売を開始。販売店・施工会社向け卸販売にも対応

オーラス株式会社プロジェクター昇降機「PL-600III」

オーラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山岡裕和）は、プロジェクター昇降機「PL-600III」の販売を開始いたしました。

本製品は、ホームシアター専門店、オーディオ販売店、工務店、ハウスメーカー、設計事務所、電気設備会社などを対象とした卸販売にも対応しております。

近年、住宅や別荘、商業施設において、大画面映像を楽しみつつ、普段はプロジェクターを見せないスマートな空間づくりへの需要が高まっております。

「PL-600III」は、使用時にプロジェクターを電動で降下させ、未使用時には天井内に収納することで、空間の美観を損なわずに本格的な映像空間を実現する製品です。

一般的なホームシアター向けプロジェクターの他、Victor（JVC）のD-ILAシリーズなどの大型ハイエンドプロジェクターにも対応し、リビングルーム、シアタールーム、会議室、多目的スペースなど、幅広い用途でご利用いただけます。

オーラスでは、製品販売に加え、機器の適合確認、天井開口寸法の検討、施工方法のアドバイス、制御システムとの連携提案など、導入から施工までのフルサポートを提供いたします。

全国の販売店および施工会社向けに卸販売を行い、多くのお客様に高品質な映像空間をお届けできるよう努めてまいります。

また、六本木の「AURAS Residential Experience Center（AREC）」において、照明、音響、映像、電動シェードを統合した住空間を体験いただけるほか、プロジェクター昇降機を活用したシアター設計や施工相談も承っています。

オーラス株式会社は、今後も住宅・商業空間における映像体験の可能性を広げる製品とソリューションを提供してまいります。

【製品に関するお問い合わせ先】

オーラス株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3階

AURAS Residential Experience Center（AREC）

03-3582-7711

営業時間：11:00～18:00

定休日：日曜日・月曜日

https://auras-inc.co.jp/

販売店様、施工会社様からのお問い合わせも承っております。