美容メーカーReluster(リラスター）×産後ケア施設市場へ本格参入！

株式会社Neo craft

株式会社Neo craft（以下、リラスター）は、全国で拡大する産後ケア施設との提携を開始し、美容業界として新たな産後ケア市場の創造に挑戦します。

〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野１丁目１－１１

さくらセレニティ

ルームが沢山あります。専用体験ブースあり１ルーム毎にヘアケアアイテム

近年、日本では少子化対策の一環として産後ケア事業の整備が進み、多くの自治体で産後ケア施設の利用が推進されています。これまでの産後ケアは、母体の身体的回復や育児支援、メンタルケアを中心に発展してきました。一方で、出産後の女性からは「抜け毛が増えた」「髪質が変わった」「自分に手をかける余裕がなくなった」といった美容面に関する悩みも数多く聞かれています。

そう、それは【出産後の女性が、自分自身を後回しにしてしまうこと】という課題です。

産後女性の美容ケアは、身体や育児支援に比べて優先順位が低く見られる傾向があり、社会的な支援体制も十分とは言えない状況が続いています。

出産後、多くの女性が抜け毛や髪質変化、頭皮環境の悪化を経験します。

一方で育児に追われる日々の中、自分の美容やケアに時間を使うことは贅沢だと考えられがちでした。

私たちはここに大きな可能性があると考えています。

美容は贅沢品ではありません。美容は自己肯定感を支えるインフラです。

髪は毎日鏡を見るたびに目に入る存在です。

髪の状態は見た目だけでなく、気持ちや自信にも大きな影響を与えます。

Relusterは今回、

産後ケア施設内に専用体験ブースを設置し、全客室へのヘアケアアイテム導入を進めることで、

これまで医療・福祉領域だけでは解決できなかった「女性としての回復」をサポートしていきます。

美容メーカーが挑む、新たな市場創造。

美容業界はこれまで、「美しく見せる」ことを中心に発展してきました。

しかし今後求められるのは、「社会課題を解決する美容」です。

リラスターは、これからの産後ケアには「女性としての自分を取り戻すこと」が最重要であると考えています。

リラスタートリートメントafter

出産を経験した女性の多くは、身体的変化だけでなく、ライフスタイルや価値観の変化も経験します。その中で、自身の美容や身だしなみに意識を向ける余裕が持てず、気づかないうちに自己肯定感の低下につながるケースも少なくありません。

Relusterはヘアケアメーカーとして商品を販売するだけではなく、女性の人生に寄り添うライフケアブランドへ進化していきます。

産後ケア施設との連携はその第一歩です。これは単なる施設導入ではありません。

美容メーカーが医療・福祉領域と連携し、新しい産後ケアのスタンダードを創る挑戦です。

「母親になる」だけではなく、「女性として戻る場所」をつくる

出産によって人生は大きく変化しますが、女性であることが終わるわけではありません。

リラスターは、

身体の回復だけでなく、自分らしさを取り戻す時間も産後ケアに必要だと考えています。

私たちが目指すのは、

「産後だから美容を我慢する社会」ではなく、

「産後だからこそ、自分自身を大切にできる社会」

です。

施術例リラスターシリーズ

美容業界における新たな市場創造への挑戦

国内美容市場は成熟期を迎え、単なる商品販売だけではなく、社会課題の解決に貢献するブランドが求められる時代へと移行しています。

今後は提携施設の拡大に加え、

・産後女性向けヘアケアプログラムの開発

・専門家との共同研究

・産後女性の髪と心理変化に関するデータ活用

・産後ケア施設向け美容ソリューションの構築

を推進していきます。

今後の展望として、

「産後だから美容を我慢する」のではなく、「産後だからこそ自分自身を大切にできる社会」の実現を目指し、美容業界と産後ケア業界をつなぐ架け橋として活動を広げてまいります。

リラスターはこれからも、女性のライフステージに寄り添いながら、美容の新たな価値創造に挑戦し続けます。

リラスターが目指す未来

「髪を整える。」ではない。

「人生を整える。」美容へ。

Relusterは、産後ケア市場から美容業界の新しい常識を創ります。

株式会社Neo craft

Reluster

□公式Instagram

https://www.instagram.com/reluster_official

□公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=545jkpgm

□公式HP

http://re-luster.com/