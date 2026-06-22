【横浜市立大学】てんかん発作時の意識障害に関わる視床-皮質ネットワークの特徴を発見

図1：発作時意識障害に関わる視床-大脳皮質ネットワークの模式図 本研究では、視床中心正中核（CMN）と、発作が始まる領域である発作起始領域（SOZ）＊３、および発作起始領域ではない大脳皮質領域（non-SOZ）とのネットワークを解析した。発作時に意識障害をきたしにくい患者さんでは、CMNとnon-SOZとのつながりが、CMNとSOZとのつながりに比べて相対的に保たれる傾向がみられた。一方、全身けいれんを伴う発作へ進展しやすい患者さんでは、ベータ帯域における視床-大脳皮質ネットワークの変化が認められた。

用語説明



＊1 焦点てんかん：脳の一部から発作が始まるてんかん。



＊2 視床中心正中核（CMN）：視床の一部に位置する神経核。大脳皮質や基底核などと広く結合し、覚醒や意識、運動制御、てんかん発作の広がりに関与すると考えられている。



＊3 発作起始領域（SOZ）：てんかん発作が最初に始まる脳領域。外科治療において重要な評価対象となる。



＊4 定位的頭蓋内脳波（SEEG）：細い電極を脳内に留置し、脳の深部や複数領域から直接脳波を記録する検査。主に難治性てんかんの外科治療前評価に用いられる。



＊5 FOOOF解析（Fitting Oscillations and One-Over-F）：脳波の周波数成分を、リズム性をもつ周期的な活動と、背景活動を反映する1/f様の非周期的成分に分けて評価する解析手法。



