TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のあらすじを公開！メインキービジュアルやPV第2弾など、新情報まとめ！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月21日(日)に『夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演』にて発表した、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のメインキービジュアル &PV第2弾、あらすじを発表したことをお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ貴媒体でお取り上げいただきますようお願い申し上げます。

■TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」メインキービジュアルを公開！

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のメインキービジュアルを公開いたしました。

■TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」PV第2弾を公開！

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のPV第2弾を公開いたしました。

TVアニメの本編シーンを使用したPVとなっており、オープニングテーマには夢限大みゅーたいぷの新曲「これはぼくたちの生存のあらすじ」を起用しています。

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」PV第2弾

■ノンクレジットOP映像を公開

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sMcHl3g6aS4 ]

Youtube「バンドリちゃんねる☆」にて、ノンクレジットOP映像を公開いたしました。

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」ノンクレジットOP

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ech7Tj8ga0Y ]

オープニングテーマ

これはぼくたちの生存のあらすじ

作詞：田淵智也

作曲：田淵智也

編曲：堀江晶太

歌：夢限大みゅーたいぷ

■あらすじ・キャラクター情報等を公開！

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」公式サイトにて、STORY、CHARACTERページを更新。

STORYページではイントロダクション、CHARACTERページでは「みゅーたいぷ」、「フェアリィブゥケ」の情報を公開いたしました。

＜TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」イントロダクション＞

「ピャーーーーっ！！！」

バンドとしてデビューするために突然集められたメンバーたち、

それぞれの個性や能力には光るものがあるが、とてもバンド活動ができる状態ではない。

果たして彼女たちは、バンドは、生き残っていけるのか！？

「音が止んでも、あらがえ」

公式サイト：https://anime.bang-dream.com/yumemita/

■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作リズムゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BanG Dream! Project