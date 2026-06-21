Ayumu Imazu、2027年1月31日(日)に日本武道館公演の開催が決定！全国ツアー東京公演で発表

株式会社BMSG

自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」を開催中のAyumu Imazu。本日6月21日(日)、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催されたツアー3公演目となる東京公演を大盛況のうちに終え、そのステージ上で来年1月27日(日)の東京・日本武道館公演の開催を発表した。

BMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続配信シングルのリリース、そして5月には約4年ぶりとなる2nd Album『CLASSIC』をリリース。同作を携えた全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」は全公演ソールドアウトを記録するなど、大きな注目を集めている。

ライブ本編中には、かねてより目標として掲げてきた日本武道館公演の開催が発表された。キャリアの節目となる同公演の開催決定は、全国ツアーで勢いを見せるAyumu Imazuのさらなる飛躍を象徴するステージとなりそうだ。

本日6月21日(日)20:00より「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてチケット最速先行受付がスタートするので、ぜひチェックしてほしい。

【日本武道館公演情報】

「Ayumu Imazu LIVE 2027 at 日本武道館」

日程：2027年1月31日 (日) (OPEN 17:00 / START 18:00)

会場：東京・日本武道館

お問い合わせ：SOGO TOKYO（https://sogotokyo.com/）

TEL：03-3405-9999（月～土 12:00～13:00/16:00～19:00※日曜・祝日を除く）

▼チケット受付

１.Ayumu Imazu Official Fan Club先行（抽選）

受付期間：6/21(日)20:00～6/28(日)23:59

https://ayumuimazu-official.com/news/20270131/

▼チケット料金

指定席：9,800円（税込）

アップグレード限定オリジナルTシャツ付き：17,000円（税込）

※オリジナルTシャツ付きチケット 9,800円 (税込) + アップグレード 7,200円（税込）

※アップグレードチケット特典内容：優良座席／オリジナルTシャツ付き

※アップグレードの詳細は後日お知らせいたします。

※アップグレード限定オリジナルTシャツ付きは、Ayumu Imazu Official Fan Club先行にご当選され、ご入金いただいた方のみが、後日アップグレード抽選受付へお申し込み可能となる座席です。

※お一人様4枚まで

【リリース情報】

2026年5月13日(水) 発売

Ayumu Imazu 2nd Album 『CLASSIC』

https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR

特設サイト：

https://sp.universal-music.co.jp/ayumu-imazu/classic/

通常盤

CDのみ

価格：3,300円（税抜）

品番：TYCT-60264

初回限定盤

CD＋DVD＋フォトブック全60P（デジパックトールサイズ仕様）

価格：7,000円（税抜）

品番：TYCT-69386

＜CD収録内容＞

M1. CLASSIC

M2. Bassline

M3. GG

M4. Sugar Rush

M5. Jetlag Romance

M6. MISS INTERNATIONAL

M7. BOUNCE BACK

M8. Elevate

M9. OTHER SIDE

M10. Home

【ファンクラブ情報】

Ayumu Imazu Official Fan Club

https://bmsg.shop/pages/ayumuimazu-fc-members

【Ayumu Imazu プロフィール】

2000年5月12日生まれ。大阪府出身のシンガーソングライター、ダンサー、コレオグラファー、プロデューサー。作詞・作曲からダンスの振付までを自ら手がけ、日本語・英語のバイリンガルを武器に、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト。6歳よりダンスを始め、14歳から約3年半ニューヨークへ留学。2021年8月にメジャーデビュー。2024年リリースの「Obsessed」がSNSをきっかけに世界的ヒットを記録し、第66回 輝く！日本レコード大賞「企画賞」を受賞。2025年に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブはソールドアウト。今年5月には自身2作目となるアルバム『CLASSIC』を発売し、同月から全国ツアーを開催。そして、2027年1月31日には日本武道館公演の開催が決定している。

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