「Bitfan」にて、RED WARRIORSの結成＆デビュー40周年記念した、期間限定のコミュニティサイトをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月21日（日）にRED WARRIORSのメンバーズサイト（URL：https://redwarriors40th.jp(https://redwarriors40th.jp)）をオープンしました。

RED WARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）は、1985年に木暮“shake”武彦とダイアモンド☆ユカイを中心に結成されたロックバンドです。1986年にメジャーデビューを果たし、ストレートでブルージーなロックサウンドを武器に1980年代後半の日本のロックシーンを牽引。デビューからわずか数年で日本武道館や西武球場での大規模公演を成功させるなど、高い人気と実力を示しました。1989年に解散するも、1996年の再結成公演では武道館ライブのチケットが発売1時間で完売。その後も節目ごとに活動を続け、30周年、35周年記念ライブも大きな話題を集めました。

2025年から2026年にかけては結成・デビュー40周年のメモリアルイヤーを迎え、世代を超えて愛される日本ロック界のレジェンドとして改めて注目を集めています。

今回オープンしたのは、RED WARRIORSの結成40周年およびデビュー40周年を記念した期間限定のメンバーズサイトです。当サイトでは、武道館でのファイナル公演まで、ファンの皆様とのつながりをより深める場として、会員同士が交流できる「コミュニティROOM」や「ライブ生配信」などを展開予定です。

ここでしか見ることのできない、等身大のRED WARRIORSをぜひお楽しみください。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

RED WARRIORS 40th Anniversary Members Site

■URL

https://redwarriors40th.jp/ (https://redwarriors40th.jp/)

■会費

月額 1,000円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

・NEWS

・プレイリスト

■会員限定コンテンツ

・TICKET

・LIVE CHAT

・GROUP CHAT

・GALLERY

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk