TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波先行・最速配信開始！ その他配信サイト情報も公開！

株式会社インフィニット

一迅社WEBマンガサイト「一迅プラス」にて大好評連載中の原作・あおのなちによる『きみが死ぬまで恋をしたい』。

この度、本日行われた放送直前生配信特番内にて、本作の国内配信情報が解禁となりました。

そして、7月7日（火）からの第1話放送・配信開始を目前に控え、第1話のサブタイトル、あらすじ、予告動画、先行カットを使用した“エピソードポスター”もあわせて解禁となりました。

■TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」配信情報

dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波先行・最速配信決定！

dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題 7月7日（火）より毎週火曜 24:00～

その他サイト 7月10日（金）より毎週金曜 24:00～

＜見放題サイト＞

dアニメストア, U-NEXT,アニメ放題,ABEMA,niconico（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）,NETFLIX, DMM TV,バンダイチャンネル, Hulu, TELASA（見放題プラン）,J:COM STREAM,milplus 見放題パックプライム,Prime Video,Lemino,FOD,アニメフェスタ

＜都度課金サイト＞

HAPPY！動画,ビデオマーケット,カンテレドーガ, music.jp

第1話 『キス』

身寄りのない子どもたちを受け入れ、教育し、戦争に駆り出す孤児院兼国戦用魔術兵器育成機関で暮らしている少女、トツキ・シーナは、ルームメイトが戦いで命を落としたことを、先生からあっさりと聞かされる。日常の一コマとして処理されることに戸惑いを隠せない彼女だったが、不意に現れた血まみれの少女・ミミと出会い――。

＜エピソードポスター＞

＜予告動画＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zgpdHNbo0JM ]

公開された第1話の予告動画は、セピア調の本編映像に加え、話数内の印象的な台詞が紡がれる構成となっており、本作の切なくも美しい世界観を表現した映像となっております。

また、第1話の場面カットを使用した2種のポスター、「エピソードポスター」も公開。それぞれが異なる2枚のカットで構成され、添えられた印象的な言葉が物語への期待を一層高める仕上がりとなっています。 視聴者を「きみが死ぬまで恋をしたい」の世界へと誘うエピソードポスターは、今後も各エピソードごとに展開予定です。

原作情報

「一迅プラス」にて大好評連載中！

『きみが死ぬまで恋をしたい』コミックス第1巻～第8巻

＆『きみが死ぬまで恋をしたい side stories』大好評発売中！

著：あおのなち『きみが死ぬまで恋をしたい』

発行：一迅社（コミック百合姫）

一迅プラスにて掲載中！

https://ichicomi.com/episode/2550912965923204442

TVアニメ作品概要

＜Cast＞

トツキ・シーナ（CV:高橋李依）

カガリ・ミミ（CV:日高里菜）

リジィ・セイラン（CV:瀬戸麻沙美）

モード・アリ（CV:石川由依）

＜Staff＞

原作 あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）

監督 友田 康

副監督 榎本直央

クリエイティブアドバイザー かくちたくだい

シリーズ構成・脚本 花田十輝

キャラクターデザイン 油布京子

プロップデザイン 中山奈々

美術デザイン 綱頭瑛子(草薙)

美術監督 中田洵輝(草薙)

色彩設計 中野尚美(ステラ) 永井唯香(ステラ)

撮影監督 許庭禎(Cypic)

3Dディレクター 千野勝平(CHOTOTU)

編集 瀧川三智(REAL-T)

音楽 橋本由香利 未知瑠

音響監督 明田川仁

音響効果 安藤由衣

アニメーションプロデューサー 應地一晃

プロデュース インフィニット

プロダクトサポート EVOLROAR

アニメーション制作 ROLL2

＜Introduction＞

身寄りのない子供を戦争用の兵器として育てる学校に通う少女たち。

人を殺すための授業、誰が死んでも悲しむことさえままならない日常。

ここは不条理で、常に死と隣り合わせの日々が、「当たり前」な世界。

「どうしてみんな平気なの？」

自分の境遇を受け入れられずにいる14才のシーナはある夜、血まみれの小さな女の子・ミミと出会う――

どんな現実が訪れようとも、生きていく。

これはそんな少女たちが見つける、あどけない願いの物語。

＜各種詳細＞

TVアニメ公式サイト： https://kimishinu-anime.com/

アニメ公式X(Twitter)： https://x.com/anime_kimishinu @anime_kimishinu (ハッシュタグ #きみ死ぬアニメ )

(C) あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会