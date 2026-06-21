「配信者ハイパーゲーム大会FINAL」を11月28日(土)、11月29日(日)の2日間 東京ドームにて開催決定！

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役：兵頭陽）は、2026年11月28日(土)、29日(日)に東京ドームにて「配信者ハイパーゲーム大会FINAL」を開催いたします。

「配信者ハイパーゲーム大会」とは

2023年3月に幕張メッセにて初めて開催した「配信者ハイパーゲーム大会」は、総勢40名以上の人気ゲーム配信者が参加し、複数タイトルのゲームで熱戦を繰り広げたチーム対抗戦のゲームイベントです。配信者によるゲームイベントとしては異例の2日間で2.2万人以上を動員、生配信の最大同時接続数20万以上を記録しました。

「第2回配信者ハイパーゲーム大会」（2024年3月・Kアリーナ横浜）でも、総勢40名を超える配信者が一堂に会し、2日間での動員数は4万以上、生配信の最大同時接続数は30万以上と第1回を大きく超える数字を記録しました。

今回は東京ドームという国内最大規模の会場で、FINALにふさわしい大会をお届けします。出演者や各種詳細については続報にてご案内いたします。

開催概要

■開催日時

【DAY1】 2026年11月28日(土) 開場12:30 / 開演 14:30

【DAY2】 2026年11月29日(日) 開場11:00 / 開演 13:00

※開場・開演時間は現時点での予定であり、変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

■会場

東京ドーム

■出演者

後日発表

■チケット情報

後日発表

主催

株式会社OPENREC

株式会社OPENRECについて

所在地: 東京都渋谷区代々木1-24-10 TSビル3階

代表者: 代表取締役 兵頭陽

設立: 2022年12月28日

事業内容: ライブ配信事業

企業サイト: https://openrec.co.jp/

「OPENREC.tv」サービスサイト: https://www.openrec.tv/

※「OPENREC.tv」は、2026年7月1日付で新サービス「mellow-fan（メローファン）」へリニューアルいたします。

お問い合わせはこちら: https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new