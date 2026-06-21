2026-2027シーズン　登録完了選手（2026年6月20日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2026-2027シーズン 登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。

【2026年6月20日付】

■九州カリーナ

ホァン ユージェ (黃 愉偼)

<2026年6月20日付までの登録完了選手・男子>



【T.T彩たま】

神 巧也 （ジン タクヤ）

小野 泰和 （オノ ダイト）

曽根 翔 (ソネ カケル)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)

木造 勇人 (キヅクリ ユウト)

酒井 明日翔 (サカイ アスカ)

中野 琥珀 (ナカノ コハク)



【静岡ジェード】

町 飛鳥 （マチ アスカ）

石山 慎 （イシヤマ シン）

阿部 悠人 （アベ ユウト）

鈴木 笙 （スズキ ショウ）

村松 雄斗 （ムラマツ ユウト）

五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)

馬渡 元樹 (マワタリ モトキ)

野田 颯太 (ノダ ソウタ)

岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)



【岡山リベッツ】

英田 理志 (アイダ サトシ)

及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)

横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)

張本 智和 (ハリモト トモカズ)

松島 輝空 (マツシマ ソラ)



【琉球アスティーダ】

上江洲 光志 (ウエズ コウジ)

チョ スンミン (趙 勝敏)

チョ デソン (趙 大成)

大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)

岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)

吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)





<2026年6月20日付までの登録完了選手・女子>





【トップおとめピンポンズ名古屋】

南波 侑里香 （ナンバ ユリカ）

木村 香純 （キムラ カスミ）

小塩 悠菜 （オジオ ユウナ）

木原 美悠 (キハラ ミユウ)

永尾 尭子 (ナガオ タカコ)

麻生 麗名 (アソウ レイナ)

伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)

出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)

小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)



【京都カグヤライズ】

出雲 美空 (イズモ ミクウ)

菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)

小林 りんご (コバヤシ リンゴ)

岡崎 日和 (オカザキ ヒヨリ)

塩見 真希 (シオミ マキ)

田村 美佳 (タムラ ミカ)

デン ミンイ (田 旻一)

吉松 寿莉 (ヨシマツ コトリ)



【日本生命レッドエルフ】

上澤 杏音 （ウエサワ アンネ）

笹尾 明日香 （ササオ アスカ）

面手 凜 （メンデ リン）

篠原 夢空 （シノハラ ユラ）

赤江 夏星 （アカエ カホ）

早田 ひな （ハヤタ ヒナ）

竹谷 美涼 (タケヤ ミスズ)

チュ チョンフィ (朱 芊曦)

榎本 和奏 (エノモト ワカナ) 育成

伊藤 友杏 (イトウ ユアン) 育成



【日本ペイントマレッツ】

佐藤 瞳 （サトウ ヒトミ）

芝田 沙季 （シバタ サキ）

大藤 沙月 （オオドウ サツキ）

横井 咲桜 （ヨコイ サクラ）

青木 咲智 （アオキ サチ）

高森 愛央 （タカモリ マオ）

村松 心菜 （ムラマツ ココナ）

新谷 真奈 （シンタニ マナ）



【九州カリーナ】

首藤 成美 （シュドウ ナルミ）

栗山 優菜 （クリヤマ ユナ）

枝廣 瞳 （エダヒロ ヒトミ）

山室 早矢 （ヤマムロ サヤ）

山本 真愛 (ヤマモト マナ)

石田 心美 (イシダ ココミ)

キム ナヨン (金 娜英)

ホァン ユージェ (黃 愉偼)