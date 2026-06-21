【岡山大学】日本学術振興会 特別研究員-DC フレンドシップミーティング2026にてJ-PEAKSブースを出展

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年6月6日にパシフィコ横浜会議センターにて開催された、「日本学術振興会主催 特別研究員-DC フレンドシップミーティング2026」（DCFM2026）において、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学のうち、本学を含む10大学とともにJ-PEAKSブースを出展しました。

本学のブースにはDCFM2026に参加した特別研究員（DC）が約30人訪れ、担当者が本学の若手研究者支援パッケージや複線型人事制度、岡山大学研究設備機器共用システムCFPOU（Core Facility Platform Okayama University）など、若手研究者に向けた支援策や多様なキャリアパス等について紹介しました。



ブースを訪れた特別研究員からは「岡山大学のユニークな取り組みが印象的だった」、「URAという職種についてよく知らなかったので、キャリアを考えるよい機会となった」という感想も寄せられ、次代を担う若手研究者に本学の取り組みを伝えるだけでなく、研究者としてのキャリアパスを考える機会にもなりました。ブース担当者は「ブースへ来訪された若手研究者の方々に岡山大学の取り組みを知っていただくとともに、自身のキャリアを見つめ、新たな可能性を拓く契機となっていただければうれしい」と今回のJ-PEAKSブースの出展を総括しました。



岡山大学では、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一翼を担う研究大学として、若手研究者からシニア・ミドルトップの研究者まで、研究者が研究に専念できる研究環境を整備するとともに、多様なキャリアパスを描き、知識から新しい価値を創造することのできる高度専門人材（ナレッジワーカー）を育成・輩出するため、人事制度改革にも取り組んでいます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

岡山大学J-PEAKSブースの様子

ステークホルダーへの那須学長からのメッセージ動画（JSPSブースにて投影）

岡山大学の取り組み紹介を受ける特別研究員（DC）

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・研究力強化とイノベーション創出に向けた人事戦略

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/human-resource-strategy/

・岡山大学研究設備機器共用システムCFPOU

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学J-PEAKSシンポジウム ～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）による大学改革の最前線を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004009.000072793.html

・【岡山大学】自由民主党本部で那須保友学長が「研究大学に向けた大学法人経営改革」について講演

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004047.000072793.html

・【岡山大学】JSPS主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）勉強会 我が国における研究基盤の強化推進のための技術職員とその組織の変革～課題と必要性を含めて～」で岡山大学の取り組みについて紹介

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004039.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学として経済を含めた安全保障に関わる研究活動の取り決めを整備・制定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003218.000072793.html

・【岡山大学】「知」から新たな価値を生み出すことのできる研究開発マネジメント人材の育成：岡山大学URAモデルなど特色ある取り組みを生かした研修提供に向けたキックオフミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004032.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学の強化と岡山大学ビジョン2050の実現にむけて「人事基本方針」を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003067.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学の人事基本方針2～教員評価や公募・昇任時に指標を用いた研究業績の評価への対応を進めます～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003355.000072793.html

・【岡山大学】国立大学法人岡山大学の人事基本方針3～常勤理事の選出方法の改善について～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003857.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学シニア・ミドル研究者支援パッケージ第1弾「岡山大学栄誉教授・卓越教授の新設」～75歳まで定年延長し、研究活動が続けられる制度～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003946.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.22

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003992.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.23

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004026.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.24

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004061.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7092

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15442.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html