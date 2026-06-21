夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演開催報告

株式会社ブシロード

2026年6月21日(日)、SGC HALL ARIAKEにて、 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅

「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演（主催：株式会社ブシロードミュージック）を開催いたしました。



夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅、スピンアップ編の千秋楽として開催された本公演は、夢限大みゅーたいぷにとって過去最大規模の単独ライブになりました。開演前から、47都道府県を巡る旅の集大成となるステージへの期待が高まり、会場は多くのファンの熱気と高揚感に包まれました。



本公演では、今年リリースされる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」に登場する新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」のボーカルキャストがオープニングアクトとして出演。millsage Key.＆Vo. 汐見蛍による「起死開戦」、一家Dumb Rock! Gt.＆Vo. 須賀蕾叶、Gt.＆Vo. 馬橋心玖による「ホーミー・タイッ！！」を披露しました。7月に開催されるMyGO!!!!!単独公演へのオープニングアクトとしての出演も決定しており、2バンドの今後の展開に期待が集まりました。



オープニングアクトの熱気も冷めやらぬまま、夢限大みゅーたいぷの演奏がスタート。「チューニング」から幕を開けたステージでは、夢限大みゅーたいぷがこれまで積み重ねてきた魅力を凝縮したようなパフォーマンスを展開。グッズ紹介コーナー「夢遊点」では、ファン全員が一体となってウェーブを巻き起こすなど、夢限大みゅーたいぷらしい多幸感あふれる空間が広がりました。



また、「コミュ着火Fire!」や「Hi‐Vision」、「真夜中遊園地」といったこれまでのSingleの表題曲を余すことなく披露。観客の熱い声援とともに、夢限大みゅーたいぷが歩んできた軌跡をたどるようなステージが繰り広げられ、会場のボルテージはさらに加速していきました。

さらに、4th Singleの表題曲「超惑星Xへの旅」をライブ初披露。未知なる扉を開くかのような力強いパフォーマンスは、夢限大みゅーたいぷの新たな挑戦と可能性を感じさせるものとなり、観客を釘付けにしました。



本公演のラストを飾ったのは、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」オープニングテーマの「これはぼくたちの生存のあらすじ」。初公開・初披露となった本楽曲は、彼女たちの決意を刻み込むような渾身のステージとなり、会場は感動の熱気に包まれました。



終演後には新情報として、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の本キービジュアルとPV第２弾を解禁。また、夢限大みゅーたいぷ 5th Singleのリリースや新曲「これはぼくたちの生存のあらすじ」のデジタルリリース、TVアニメ放送を記念したフリーライブの開催が発表されました。



TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を控え、夢、限りなく大きく歩んでいく夢限大みゅーたいぷの今後の活躍にご期待ください。

＜公演概要＞

◆公演名：夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演

◆日程 ：2026年6月21日(日) 開場15:00／開演16:30

◆会場 ：SGC HALL ARIAKE

◆出演 ：夢限大みゅーたいぷ（仲町あられ、宮永ののか、峰月律、藤都子、千石ユノ）

オープニングアクト：

・millsage

Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有

・一家Dumb Rock!

Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい

Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花

◆公演詳細： https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_tokyo/(https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_tokyo/)

◆セットリスト

オープニングアクト

millsage

M1 起死開戦

一家Dumb Rock!

M2 ホーミー・タイッ！！

夢限大みゅーたいぷ

M3 チューニング

M4 新人類は仮想世界の夢を見るか？

M5 どんがらがっしゃん

M6 Dream Voyage

M7 Hi-Vision

M8 LET'Sあちあちトレーニング！

M9 TRASH LIFE

M10 テレパシー

M11 グラディエント

M12 みゅーたんとミュータント

M13 コハク

M14 真夜中遊園地

M15 コミュ着火Fire!

M16 Calling

M17 超惑星Xへの旅

EN1 アイの夢限

EN2 夢現妄想世界

EN3 これはぼくたちの生存のあらすじ

■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サイトにて、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演のセットリストをプレイリストで配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL： https://bmu.lnk.to/yumemita_superposition_spinup_tokyopr(https://bmu.lnk.to/yumemita_superposition_spinup_tokyopr)

■アーカイブ配信受付中

夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。

ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。

【チケット】

価格：5,500円(税込)

受付URL：https://eplus.jp/yumemita_47_tokyo/st/(https://eplus.jp/yumemita_47_tokyo/st/)

海外配信 受付URL：https://ib.eplus.jp/yumemita_47_tokyo_st(https://ib.eplus.jp/yumemita_47_tokyo_st)

販売期間：～2026年6月28日(日) 21:00まで

配信期間：～2026年6月28日(日) 23:59まで

■【新情報】TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」 メインキービジュアル＆PV 第2弾公開！

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のメインキービジュアルとPV第2弾を公開しました。2026年7月2日(木) 23時より、TOKYO MXほかにて放送開始。初回は3話一挙放送となります。

アニメ公式HP：https://anime.bang-dream.com/yumemita/(https://anime.bang-dream.com/yumemita/)

■【新情報】夢限大みゅーたいぷ 5th Single「これはぼくたちの生存のあらすじ」 9月30日(水)リリース決定！

2026年9月30日(水)に、夢限大みゅーたいぷ 5th Single「これはぼくたちの生存のあらすじ」のリリースが決定しました。

CDには、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のオープニング・エンディングテーマを収録。Blu-ray付生産限定盤には、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」東京公演の映像が収録されます。



＜商品概要＞

夢限大みゅーたいぷ 5th Single「これはぼくたちの生存のあらすじ」

発売日：2026年9月30日(水)

価格：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)

通常盤：1,870円(税込)

＜初回生産分限定封入特典＞

・2027年開催予定 夢限大みゅーたいぷ単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・夢(バーチャル)と現実(リアル)を飛び越えるキャラクターカード 1枚（全10種）

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4210/(https://bang-dream.com/discographies/4210/)

■【新情報】TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」放送記念フリーライブ「新宿着陸計画」 開催決定！

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を記念したフリーライブの開催が決定しました。8月22日(土)に東急歌舞伎町タワーステージ、9月25日(金)にはZepp Shinjuku (TOKYO)にて、2公演の開催となります。また、チケット最速先行抽選申込の受付を、本日21時より開始しました。

【公演概要】

◆公演名：TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」放送記念フリーライブ「新宿着陸計画」

◆日程・会場： 2026年8月22日(土) 東急歌舞伎町タワーステージ

2026年9月25日(金) Zepp Shinjuku (TOKYO)

＜チケット最速先行＞

受付期間：2026年6月21日(日) 21:00～7月20日(月) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/yumemita_2026free/(https://eplus.jp/yumemita_2026free/)

※「対象店舗・ECショップ」で、夢限大みゅーたいぷ 5th Single「これはぼくたちの生存のあらすじ」をご予約時に配布されるシリアルコードでご応募いただけます。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/yumemita_2026free/(https://bang-dream.com/events/yumemita_2026free/)

■【新情報】夢限大みゅーたいぷ「これはぼくたちの生存のあらすじ」 全世界同時配信決定！

本日6月21日(日) 20時より、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」オープニングテーマである、夢限大みゅーたいぷ「これはぼくたちの生存のあらすじ」の全世界同時配信が開始しました。

夢限大みゅーたいぷ「これはぼくたちの生存のあらすじ」

作詞・作曲：田淵智也

編曲：堀江晶太

URL： https://bmu.lnk.to/yumemita_OurSurvivalpr(https://bmu.lnk.to/yumemita_OurSurvivalpr)

※一部サービス順次配信開始

詳しくはこちら： https://bang-dream.com/news/2354/(https://bang-dream.com/news/2354/)

■【新情報】TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」 ノンクレジットオープニング映像公開！

本日6月21日(日) 20時より、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」のノンクレジットオープニング映像を公開しました。

視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=Ech7Tj8ga0Y

■【新情報】夢限大みゅーたいぷ 5th Single「これはぼくたちの生存のあらすじ」 リリースイベント開催決定！

夢限大みゅーたいぷ 5th Single「これはぼくたちの生存のあらすじ」 リリースイベントの開催が決定しました。9月より、全9会場にて順次開催予定です。

【日程・会場】

2026年9月4日(金) タワーレコード 梅田NU茶屋町店

2026年9月20日(日) AKIHABARAゲーマーズ本店

2026年9月21日(月・祝) animate hall BLACK

2026年9月26日(土) タワーレコード 錦糸町パルコ店

2026年10月4日(日) ヨドバシカメラマルチメディアAkiba 1F 第一エントランス

2026年10月17日(土) アニメイト秋葉原

2026年10月18日(日) タワーレコード 川崎店

2026年10月24日(土) タワーレコード 横浜ビブレ店

2026年10月31日(土) HMV&BOOKS SHIBUYA

詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/22079/(https://bushiroad-music.com/topics/22079/)

■millsage・一家Dumb Rock! オープニングアクト出演決定！

2026年7月18日(土)・19日(日)開催、MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」に、オープニングアクトとしてmillsageよりKey.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有、一家Dumb Rock!よりGt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい、Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花の出演がそれぞれ決定しました。

詳しくはこちら： https://bang-dream.com/events/mygo_9th/(https://bang-dream.com/events/mygo_9th/)

■「夢限大みゅーたいぷ」公式HP・SNS

アニメ公式HP：https://anime.bang-dream.com/yumemita/(https://anime.bang-dream.com/yumemita/)

公式HP：https://bang-dream.com/yumemita(https://bang-dream.com/yumemita)

公式X：https://x.com/BDP_yumemita(https://x.com/BDP_yumemita)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BDP_yumemita(https://www.youtube.com/@BDP_yumemita)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype(https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype)

▼Vo. 仲町あられ

公式X： https://x.com/arale_yumemita(https://x.com/arale_yumemita)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@arale_yumemita(https://www.youtube.com/@arale_yumemita)

▼Gt. 宮永ののか

公式X：https://x.com/nonoka_yumemita(https://x.com/nonoka_yumemita)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita(https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita)

▼Gt. 峰月律

公式X：https://x.com/ritsu_yumemita(https://x.com/ritsu_yumemita)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita(https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita)

▼Key. 藤都子

公式X：https://x.com/miyako_yumemita(https://x.com/miyako_yumemita)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@miyako_yumemita(https://www.youtube.com/@miyako_yumemita)

▼DJ&Mp. 千石ユノ

公式X：https://x.com/yuno_yumemita(https://x.com/yuno_yumemita)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yuno_yumemita(https://www.youtube.com/@yuno_yumemita)

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作リズムゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com(https://bang-dream.com)

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info(https://x.com/bang_dream_info)

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official(https://www.youtube.com/@bang_dream_official)

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja(https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music(https://www.tiktok.com/@bangdream_music)

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo 福岡諒祠（GEKKO）、アンザイミキ