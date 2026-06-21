悲願のアジア大会へ！柔術日本代表の初派遣決定および選考会緊急開催のご案内（一般社団法人全日本柔術連盟）

柔術母国・日本、悲願のアジア大会へ。歴史的な壁を越え、自国開催のひのき舞台へ挑む！

株式会社ニューライツ

2026年9月19日、愛知県および名古屋市を中心に「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」が開幕します。

日本での開催は1994年の広島大会以来、実に32年ぶり。アジア45の国と地域からトップアスリートが集結し、「IMAGINE ONE ASIA」のコンセプトのもと、スポーツを通じたアジアの絆と熱戦が繰り広げられます。

今大会のコンバットスポーツでは、柔術、クラッシュ、総合格闘技（MMA）の3種目が実施されます。中でも「柔術」は、日本の古武道を起源とし、ブラジリアン柔術として世界中で独自の進化を遂げた、まさに日本にルーツを持つ格闘技です。

柔術は、2018年のジャカルタ・パレンバン大会で初めて正式採用されて以来、今回で3大会目の実施となります。しかし、これまで日本は「柔術の母国」でありながら、一度も代表選手を派遣できずにいました。

その背景には、国内の柔術競技を統括する連盟が「全日本柔術連盟（JJFJ）」と「日本ブラジリアン柔術連盟（JBJJF）」の二つに分かれていたという、複雑な歴史がありました。国際大会へ日本代表を派遣するための日本オリンピック委員会（JOC）はの基準を満たすことができず、2018年のジャカルタ大会、そして2023年の杭州大会（コロナ禍により延期開催）と、二大会連続で日本のトップ選手たちは出場への道を閉ざされてきたのです。

「32年ぶりの自国開催となる愛知・名古屋大会で、日本の選手たちをひのき舞台に立たせたい」

その強い思いが、長年の厚い壁を打ち破りました。

JJFJ会長であり、アジア柔術連盟（JJAU）副事務総長を務める渡邊孝真氏を中心とし、日本格闘競技連盟理事兼事務局長（NPO全国少年少女レスリング連盟理事長）の鎌賀秀夫氏、そしてJBJJFから元事務局長・外部相談役の新明佑介氏、大会運営担当の安井佑太氏が結集。両団体が固い握手を交わし、日本代表派遣に向けてJOCへの強力な働きかけと嘆願を重ねました。

関係者たちの奔走と情熱が結実し、JJFJとJBJJFが団結し、2026年6月1日、ついにJOCが一般社団法人全日本柔術連盟(JJFJ)を日本国内の柔術統括団体と認定し、日本代表選手派遣が認められました。



日本の柔術界が一つになり、長きにわたる悲願が達成された今、残る使命は「最強の日本代表」を選び抜くことです。



JOC役員とJJFJの新理事達2026年5月30日に開催されたJJAU・JJFJ「イーストアジア大会 2026」スタッフ集合写真日本代表の座を懸けた「アジア競技大会 日本代表選考会」緊急開催決定！



JOCの正式決定を受け、日本代表選手を選考するための予選大会を緊急開催いたします。

承認を待ってからのスケジュール決定となったため、大会までの準備期間が非常に短い中での告知となりますが、日本の柔術史に新たな1ページを刻む歴史的な選考会となります。全国のトップコンペティターの皆様の挑戦を心よりお待ちしております。





■代表内訳

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113943/table/1_1_13e839fd790343938cbb82831f86c25d.jpg?v=202606220952 ]

【日本柔術代表選考会概要】

・開催日程： 2026年6月26日（金）

・会場： アクシス柔術アカデミー東京本部

・申込締切： 6月23日（火）

・参加資格・階級： [詳細はjjfj.org又はjjfj.smoothcomp.com]

2026年5月30日に開催されたJJAU・JJFJ「イーストアジア大会 2026」の様子





選手・関係者の皆様へのお願い

本大会は、JOCの決定を待って急遽日程が組まれたため、選手の皆様には直前の告知となり多大なるご負担をおかけいたします。

しかし、自国開催のアジア大会でTEAM JAPANとして戦う切符を手にする、またとないチャンスです。

皆様の熱きエントリーと、歴史的瞬間へのご声援を何卒よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先



本大会に関するご不明点・ご質問につきましては、以下までお問い合わせください。



Mail : info@jjfj.org







