＝LOVE　東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて、＝LOVE史上最大動規模となる＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond ″KYUN″(ハート)」公演を開催！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.７億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回 再生を突破、さらに4月1日(水）発売された20thシングル『劇薬中毒』は通算7作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得し、累計出荷は自己最高となる50万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

6月20日(土)・6月21日(日)に東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて、＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」公演を開催した。当公演のチケットは両日ともに完売、2日間合わせて13万2千人を動員した。

また、6月20日(土)には＝LOVE 9周年コンサート「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催発表に加え、6月21日(日)には念願の東京ドーム公演＝LOVE in TOKYO DOMEの開催が大発表された。

＜ライブレポート＞

コンサートの幕開けを飾ったのは昨年リリースのヒット曲『とくべチュ、して』。佐々木舞香の「こくりチュ、して！」という声を皮切りに、メンバーの晴れやかな歌声と地響きのようなコールが会場を揺らした。さらにムービングステージや、高く上昇する舞台装置、客席の近くを巡るトロッコなど、スケールの大きな演出が次々と飛び出す。最初のMCでは佐々木が満員の客席を見渡して「すっごい泣きそうです」「みんな幸せにするために今日1日がんばります！」と力強く意気込みを語った。

公演中盤には、京都橘高等学校吹奏楽部が特別参加。＝LOVEは躍動感あふれる生演奏を加えた特別アレンジで『Be Selfish』や『僕らの制服クリスマス』を歌い上げる。『Want you！Want you！』では高松瞳が華麗なバトン捌きを披露して拍手喝采を浴びた。このほか、齋藤樹愛羅と野口衣織によるユニット曲『Queens』や、佐々木が情感たっぷりに歌い上げるソロ曲『真夜中マーメイド』もセットリストに。『真夜中マーメイド』の終盤には大規模な噴水が噴き上がった。

続いてメンバーは動物モチーフの衣装へとチェンジ。愛らしいセリフと表情で観客を沸かせた。

日が暮れ始めると、幕間映像を通してファンへのサプライズが実行された。座席のシールに合わせてペンライトの色を変えるよう指示が出されると、その光によって巨大な「＝LOVE」の文字がスタンド席に浮かび上がる。そして美しく彩られた空間にプリンセスのような衣装でメンバーが再登場し、生バンドの迫力ある演奏をバックに『お姫様の作り方』や『超特急逃走中』をパフォーマンス。『モラトリアム』では客席一面が鮮やかなグリーンに染まり、センターの諸橋沙夏が感極まった表情を見せた。ラストスパートで『青春”サブリミナル”』や『夏祭り恋慕う』が立て続けに披露されると、さらなる連帯感が発生。本編ラストの『絶対アイドル辞めないで』では上空に鮮やかな花火が次々に打ち上がった。

その後、大歓声に応えてアンコールがスタート。初日公演ではメンバーがサッカー日本代表のユニフォームを着て登場し、歓声を呼び起こす。彼女たちは『ラブソングに襲われる』を歌唱して日本代表にエールを送った。さらに＝LOVEは『この空がトリガー』『探せ ダイヤモンドリリー』などをアンコールでパフォーマンス。『探せ ダイヤモンドリリー』では会場中に響き渡るファンの大合唱に笑顔で耳を傾けた。

続くMCでは特報映像が上映され、今後のコンサートの新たな予定がアナウンスされた。初日公演では10月15、16日に東京都・TOYOTA ARENA TOKYOで＝LOVE 9周年コンサート「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が行われることが明らかに。そして2日目公演ではメンバーが東京都・東京ドームで踊る映像が映し出され、地鳴りのような歓声が沸き起こった。かねてから目標として掲げていた東京ドームでの単独コンサートが、2027年1月19日と20日に開催されることが発表されたのだ。リーダーの山本杏奈は「全員でつかみ取った東京ドームです！」と涙を浮かべたのち、「指原さん、東京ドーム、一緒に行きましょう！」と満面の笑みで声を張った。

その直後に披露されたのは、東京ドームへの思いをひたむきにつづった『笑顔のレシピ』。涙ながらに歌い始めたメンバーは、「ここまで連れてきてくれてありがとう！」とファンにありったけの思いをぶつけた。続いてグループの原点である楽曲『＝LOVE』も披露され、華やかな銀テープが降り注ぐ。鳴り止まない声援に導かれてライブがダブルアンコールへ突入すると、彼女たちは次なるフェーズの幕開けを告げるように『スタート！』を晴れやかに響かせた。

■SETLIST ※6月20日(土)、21（日）共通

M1. とくべチュ、して

M2. Oh！Darling

M3. ナツマトペ

M4. ヒロインズ

M5. お姫様にしてよ！

M6. Be Selfish

M7. 僕らの制服クリスマス

M8. ラブソングに襲われる

M9. Want you！Want you！

M10. Queens

M11. 真夜中マーメイド

M12. 劇薬中毒

M13. 「ドライブ デート 都内」

M14. しゅきぴ

M15. 木漏れ日メゾフォルテ

M16. 仲直りシュークリーム

M17. お姫様の作り方

M18. 超特急逃走中

M19. 内緒バナシ

M20. Junkies

M21. モラトリアム

M22. 青春”サブリミナル”

M23. 夏祭り恋慕う

M24. 絶対アイドル辞めないで

＜ENCORE>

【6月20日(土)】

1. ラブソングに襲われる

2. 海とレモンティー

3. だからとて

4. この空がトリガー

5. 探せ ダイヤモンドリリー

6. ＝LOVE

【6月21日(日)】

1. だからとて

2. この空がトリガー

3. 探せ ダイヤモンドリリー

4. 笑顔のレシピ

5. ＝LOVE

＜W ENCORE>

6. スタート！

★＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」セットリストプレイリスト公開！

6月20日(土) DAY1公演：

https://equallove.lnk.to/g7nl3osa

6月21日(日) DAY2公演：

https://equallove.lnk.to/GpQgli

★＝LOVE in TOKYO DOMEの開催が決定！

【日 程】

2027年1月19日(火)、20日(水) 東京都・東京ドーム

【チケット受付スケジュール】

FC最速先行：10月13日(火)17:00～10月18日(日)23:59

FC先行 ：10月26日(月)18:00～11月1日(日)23:59

※FC最速先行は応募者・同行者ともに「＝LOVE Official Fan Club」会員の方に限ります。※FC先行終了後、一般先行の実施を予定しております。

※スケジュールは予告なく追加・変更になる可能性がございます。

他詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

★＝LOVE 9周年コンサート「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催が決定！

【日 程】

2026年10月15日(木)、16日(金) 東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

【チケット受付スケジュール】

FC長期会員先行：7月21日(火)17:00～7月26日(日)23:59

FC先行 ：8月3日(月)18:00～8月9日(日)23:59

FC2次先行 ：8月17日(月)18:00～8月23日(日)23:59

※FC長期会員先行は、応募者・同行者ともに2021年6月30日までに「＝LOVE Official Fan Club」へご入会いただき、現在も継続しているFC会員様を対象とした先行となります。

※FC2次先行終了後、一般先行の実施を予定しております。

※スケジュールは予告なく追加・変更になる可能性がございます。

他詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

【リリース情報】

★8月26日(水)に21stシングル『タイトル未定』発売決定！

https://equal-love.jp/news/detail/11588

★20thシングル『劇薬中毒』好評発売中！

https://equal-love.jp/news/detail/11326

★『劇薬中毒』好評配信中

https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku

★『劇薬中毒』Music Video

https://youtu.be/Bco8bY9r_H4

『劇薬中毒』

作詞：指原莉乃

作曲：齋藤奏太

編曲：APAZZI

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：新宮良平 (BABEL LABEL)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに20作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『M22. 青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.7億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詩賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

2026年4月1日(水)に発売された20thシングル表題曲『劇薬中毒』は累計出荷50万枚超えを記録し、シングルでは通算 7 作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得した。

2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを神奈川県・横浜スタジアムで開催し大成功を収め、6月20日(土)、21日(日) には自身最大規模となる東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”(ハート)」を開催し、約13.2万人を動員し、大成功を収めた。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

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