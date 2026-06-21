テプロス、イベント業界向けECサイト「テプロスファクトリー」をグランドオープン

株式会社シンユニティ

株式会社テプロス（シンユニティグループ 本社：東京都豊島区）は、イベント業界向け商品のECサイト「テプロスファクトリー」をグランドオープンいたしました。

当社はこれまで、展示会・企業イベント・販促イベントなどの企画・制作・設営を中心に事業を展開してまいりました。一方で、お客様からは「イベントで使用する資材や販促ツールをもっと手軽に購入したい」という声も多くいただいていました。

そこでこのたび、イベント業界向けの商品をオンラインで購入できるECサイト「テプロスファクトリー」を開設いたしました。

サイト上で商品選定から決済まで完結できるため、これまで見積依頼や個別相談が必要だった商品も、よりスムーズにご購入いただけます。

サイトはこちら :https://teprosfactory.tepros.co.jp/

■ テプロスファクトリーについて

テプロスファクトリーは、イベント・展示会・販促活動などで活用できるオリジナル商品を取り扱うECサイトです。

第一弾商品として、環境配慮型の紙製ボード「Re-board（リボード）」を使用した商品の販売を開始いたしました。

Re-boardは、軽量でありながら高い強度を持つ紙製ボードで、展示会ブースやPOP、什器など幅広い用途で活用されています。使用後のリサイクルが可能で、環境負荷低減への取り組みが求められるイベント業界において注目されている素材です。

汎用性の高いテーブルセットや展示台、イベントが盛り上がるカプセル抽選器などをご用意してます。

今後は、イベント現場で培った経験を活かしながら、取り扱い商品やコンテンツを順次拡充してまいります。

■ ECサイトを通じて新たな接点を創出

テプロスファクトリーは、商品の販売だけを目的としたサイトではありません。

これまで当社との接点がなかったお客様にも、商品購入をきっかけとしてテプロスを知っていただき、イベント企画・制作・運営などのサービスへとつながる新たな入口として成長させていきたいと考えています。

今後も、イベント業界に携わる皆さまのお役に立てる商品やサービスを提供し、より便利で価値のあるプラットフォームを目指してまいります。

【テプロスファクトリー】

URL：https://teprosfactory.tepros.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社テプロス

TEL：03-5948-3780

FAX：03-5948-3781

E-mail：teprosfactory_query@tepros.co.jp

URL：https://teprosfactory.tepros.co.jp/ssl/contact/