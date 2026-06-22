フェンシング　アジア選手権大会 男子フルーレで金メダル・銀メダル、女子エペで銅メダルを獲得

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年6月21日（日）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会 男子フルーレ・女子エペ種目において、松山恭助選手が金メダル、飯村一輝選手が銀メダル、寺山珠樹選手が銅メダルを獲得いたしました。

金メダルを獲得した松山恭助銀メダルを獲得した飯村一輝銅メダルを獲得した寺山珠樹

【男子フルーレ】 松山恭助（JTB） 今大会を世界ランキング20位で迎えた松山選手は、準々決勝でCHOI Chun Yin Ryan（香港）に15-11で勝利。続く準決勝ではYOUN Jeonghyun（韓国）を15-12で退け、決勝では飯村一輝（日本）を15-13で破り、金メダルを獲得しました。

松山恭助

飯村一輝（NTT株式会社） 今大会を世界ランキング11位で迎えた飯村選手は、準々決勝でLYU Weiqiao（中国）に15-14で勝利。続く準決勝ではIM Cheolwoo（韓国）を15-10で退け、決勝では松山恭助（日本）に13-15で惜敗したものの、銀メダルを獲得しました。

飯村一輝

【女子エペ】 寺山珠樹（株式会社長谷工コーポレーション） 今大会を世界ランキング69位で迎えた寺山選手は、準々決勝で岸本鈴（日本）に15-8で勝利。続く準決勝ではHSIEH Kaylin Sin Yan（香港）に13-15で惜敗したものの、銅メダルを獲得しました。

寺山珠樹

■選手コメント

【男子フルーレ】

松山恭助（JTB）

「自身2度目のアジア選手権優勝することができて非常に嬉しく思います！難しいシーズンの中、こうして大きな成果を得ることが出来たのも日頃からサポートして下さる方々がいてのことです。本当にありがとうございました！引き続き高みを目指して頑張っていきます！」

飯村一輝（NTT株式会社）

「応援ありがとうございました！準優勝という形で終わったことは悔しかったですが、24日の団体戦では日本チーム一丸となって戦います！引き続き応援よろしくお願いします！」

【女子エペ】

寺山珠樹（株式会社長谷工コーポレーション）

「今回初めてアジア選手権でメダルを獲得することができて本当に嬉しいです。まだまだプレーに未熟な部分はありますが今できる自分の全力が発揮できたと思います。課題も多くあったので今後改善していき、よりよい成績を残せるようにしたいです。団体戦も引き続き頑張ります。 応援ありがとうございました。」

決勝戦：（左）松山、（右）飯村相手に突きを決める寺山（右）表彰台：（左）飯村一輝、（中央）松山恭助表彰台：（右）寺山珠樹