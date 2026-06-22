スマホ片手に夏の公園を大冒険！全国1１の公園で「夏のネイチャーハント」キャンペーンを９月末まで開催

NPO法人リトカル

スマートフォンを使って公園の自然をより深く楽しく体験できるデジタルガイド「はなもく散歩」を活用した夏の特別企画として、全国６県・1１箇所の公園にて「夏のネイチャーハント」キャンペーンを2026年９月末まで実施しております。

本イベントは、公園内の樹木に設置された「樹名板」のQRコードを読み解きながらクイズに挑戦し、クリアするとオリジナル賞品がもらえる、親子での自然散策にぴったりの参加型イベントです。お手持ちのスマートフォンのみでどなたでも気軽にご参加いただけます。

■ キャンペーン開催の背景

夏は暑く昨今は屋外へ出るのも控えるよう言われますが、中にはやや涼しい日もあります。そんな日はぜひ大人も子供も緑陰を散策してリフレッシュして欲しい、NPOリトカルは、そんな気持ちで本キャンペーンを企画いたしました。

「ただ歩く」だけになりがちな公園のお散歩を、クイズラリーというデジタルの力で「ワクワクする体験」へと変え、子どもたちの自然への探究心を育みます。

■ 夏のネイチャーハントキャンペーンとは

夏のネイチャーハントに含まれている木やスポットを、デジタルマップを頼りに探し出します。木に掛けられた名札（樹名板）のQRコードを読み込んでクイズに解答！

すべての木を巡って「デジタルバッジ」を獲得し、受付で提示するとオリジナル賞品がもらえます。

※公園によりルールが異なる場合があります。

■ 遊び方は簡単！事前受付なしで即スタート

事前または現地で：アプリをインストール（アプリストアで「はなもく散歩」と検索でもOK）

公園へ行く: 対象となる1１公園のいずれかに行きます。事前の受付は不要です。（那須高原ビジターセンターは事前の受付が必要になります。）

木を探す: お手持ちのスマートフォンで「はなもく散歩」を開き、地図を手がかりに樹名板を探します。

スキャンしてクイズに挑戦: 樹名板を見つけたら「スキャン」ボタンを押し、QRコードを読み込んでクイズに答えるだけ！

■ 達成するとデジタルバッジが獲得できる

コースの木やスポットを全て周り各々のQRコードを読みクイズをとくとデジタルバッジがマイページに獲得されます。

■ 参加賞

ミッションをコンプリートすると以下のオリジナル賞品がもらえます。

※公園によって賞品内容や獲得条件は異なります。

■ 実施概要

開催期間: 開催中 ～ 2026年5月末まで（※公園により終了日など詳細が異なる場合があります）

参加費: 無料（※公園の入園料や駐車料が必要な場合は別途）

実施内容：それぞれの公園の詳細は以下公園名をクリックしご確認ください。

実施公園: 全国11公園

【栃木県】 那須高原ビジターセンター(https://hanamokusanpo.jp/course?place_id=31416&mode=rally2)

【埼玉県】埼玉県立秋ヶ瀬公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144013)

【東京都】亀戸中央公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144001)

新宿中央公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144007)

【千葉県】手賀沼自然ふれあい緑道(https://hanamokusanpo.jp/event/144005)

千葉市都市緑化植物園(https://hanamokusanpo.jp/event/144019)

千葉市昭和の森(https://hanamokusanpo.jp/event/162526)

幕張海浜公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144252)

里見公園

【愛知県】豊田市自然観察の森(https://hanamokusanpo.jp/event/162380)

【新潟県】越後丘陵公園(https://hanamokusanpo.jp/event/190842)

■コンプリートしたら次は「御樹印」集めにもトライ！

ミッションをコンプリートしたら、ぜひ「御樹印」集めをしませんか？

はなもく散歩にログインをしてQRコードを読むと、マイページの「御樹印帳」に「御樹印」をためていくことができます。

さらに「投稿する」と、木との出会いを自分だけのアルバムのように残すこともできます。

ぜひ、木々の出会いの思い出をあなたのスマホに残してください。

※「御樹印」集めは、はなもく散歩が導入されている全公園で楽しむことができます。

■ デジタルガイド「はなもく散歩」について

「はなもく散歩」は、来園者様が自分のスマートフォンを使って、公園内を歩きながら樹木や自然の情報に出会えるウェブ上のデジタルガイドプラットフォームです。特別なアプリ開発やダウンロードを必要とせず、高精度デジタルマップや樹木図鑑、音声ガイド、クイズラリーなどの機能を提供。紙の案内板だけでは伝えきれない公園の魅力を、デジタルの力で引き出します。

■ 法人概要

法人名：NPO法人リトカル

代表者：中田真也子

所在地：千葉県千葉市

事業内容：自然体験アプリ「はなもく散歩」制作・運営

公式サイトURL：https://hanamokusanpo.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Email：event@lithocar.org