【キャンメイク】原 菜乃華さんの浴衣姿にキュン(ハート)新TVCM「夏祭り 篇」を2026年7月1日(水)より全国放映開始！

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田仁祥）は、メイクアップブランド「キャンメイク」のイメージモデルである原 菜乃華さん出演の新TVCM クリーミータッチライナー「夏祭り 篇」を、2026年7月1日(水)より全国でテレビ放映いたします。

また、テレビ放映に先駆けて6月22日(月)よりCM動画とメイキング動画をWebにて先行公開。メイキング動画では、原 菜乃華さんから届いた新CMについてのコメントもご覧いただけます。

新CM 30秒Ver. https://youtu.be/KOc78sV5xog(https://youtu.be/KOc78sV5xog)

- CMストーリー＆みどころ

夏祭りに行くために身支度をする原さん。「とっておきの日だから、思いっきりピンクでかわいいを楽しみたい！」そんな“ピンクスイッチ”が入った原さんは、ピンク色の浴衣に、ピンク色の髪飾り、そして、目元にはクリーミータッチライナーの新色「17キャンディピンク」をひとさじ。欲ばりなピンクで、うるんと甘いまなざしが完成し、準備万端でいざ夏祭りへ！ピンクのヨーヨーやわたあめなど、ピンク色があふれる賑やかな夏祭りを仲良しの友だちと一緒に楽しむ原さん。ラストは、ピンク色を目元に仕込んだ、キラッキラに輝く瞳が印象的な原さんのかわいい表情で締めくくります(ハート)

ピンク色の浴衣がお似合いの原さん(ハート)

今回のCMは、とっておきの日にピンクを楽しむ女の子を、原さんにキュートに演じていただきました。「ピンクを楽しみたいスイッチが入った日は、もっとかわいくなるチャンス！」とばかりに、メイクもオシャレも大好きなピンク色を使って、かわいい自分になって楽しむウキウキ感を、甘かわいい世界観を描いた夏祭りを舞台に原さんのはじける笑顔で表現しています。ピンク色に染まって幸せオーラを放つ原さんの、とびきりかわいい浴衣姿もみどころです！

- 【新CM概要】

タイトル：クリーミータッチライナー「夏祭り 篇」

放映開始日:2026年6月22日（月）より Web先行公開

2026年7月1日（水）より 全国でテレビ放映

YouTube URL:15秒Ver. https://youtu.be/h9pv2RkBh5E(https://youtu.be/h9pv2RkBh5E)

30秒Ver. https://youtu.be/KOc78sV5xog(https://youtu.be/KOc78sV5xog)

メイキング https://youtu.be/Ows1NDhKjDY(https://youtu.be/Ows1NDhKjDY)

1.楽しみにしていた夏祭りに行くために身支度をする原さん。2. 「とっておきの日だから、思いっきりピンクを楽しみたい！」そんな気分の原さんは、浴衣も髪飾りもピンクコーデ(ハート)3.目元には、クリーミータッチライナーの新色17「キャンディピンク」をひとさじ。4.欲ばりなピンクで、うるんと甘いまなざしが完成！5.仲良しの友だちと夏祭りを楽しみます。6.ピンク色のわたあめを手に、うれしそうな原さん♪

7.とっておきのピンク色を目元に仕込んだ、原さんのかわいさあふれる表情をお楽しみください(ハート)

- 【原 菜乃華さんコメント】

Q.撮影はいかがでしたか？

今回のCMは、「クリーミータッチライナー」です！

目元に新色を仕込み、夏祭りを楽しむCMになっています。ピンクのヨーヨーやわたあめがあって、甘かわいい世界観でした！

浴衣も着たので、本当の夏祭りかのように楽しむことができました(ハート)

浴衣姿がかわいい原さん(ハート)

Q.クリーミータッチライナーについて

とろけるような描き心地に、虜になってしまいます！

描きたいラインを思いのままに描けちゃうんです。さらに濃厚発色で落ちにくい！良いことづくめですね。普段ペンシルアイライナーを使っている方にはもちろん、リキッドアイライナー派の方にもぜひおすすめしたいです！

そしてこの夏、17番が仲間入りしました！くすみ感の少ないラブリーなピンクになっています(ハート)

目尻に引くのも素敵ですし、下まぶたに引いても自然に盛れて可愛いんです！

クリーミータッチライナーに新色17が仲間入り！

Q.夏祭りでついつい買ってしまうものは？

私はついつい“すもも飴”を毎回買ってしまいます。

小さい頃からすもも飴大好きで、屋台に行っていた記憶があります！すごく楽しかった子供の頃の思い出です♪

皆さんもぜひ夏の楽しい思い出をクリーミータッチライナーで彩ってください！

＊詳しくはメイキング動画をご覧ください。

https://youtu.be/Ows1NDhKjDY(https://youtu.be/Ows1NDhKjDY)

- 【原 菜乃華（はら なのか） プロフィール】

2003年8月26日生まれ 22歳。東京都出身。

2009年オーディションを経て6歳で芸能界デビューし、子役として活動をスタート。

2017年公開の映画「はらはらなのか。」では、本人役「原ナノカ」で初主演を果たす。

2022年公開の新海 誠監督によるアニメーション映画「すずめの戸締まり」ではヒロインの岩戸鈴芽役で声優に初挑戦し、第18回声優アワードで新人声優賞を受賞。

2023年にはNHK「どうする家康」で大河ドラマ初出演。2024年公開の映画「ミステリと言う勿れ」では重要な役どころをみごとに演じ、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2025年はNHK連続テレビ小説「あんぱん」で、ヒロインの妹役をつとめた。

2026年4月にはテレビ東京系ドラマ「るなしい」で連続ドラマ初主演を果たす。

また、7月公開予定のアニメーション映画「君と花火と約束と」では、ヒロイン・葉山煌役を演じている。

https://www.tristone.co.jp/actors/hara/index.html(https://www.tristone.co.jp/actors/hara/index.html)

- 【商品概要】 2026年6月下旬より、新色「17 キャンディピンク」 発売！「キャンメイク クリーミータッチライナー」 全11色 各\715(税込)

とろける描き心地の1.5mm極細ジェルアイライナーから、甘かわいい目元に仕上がる「キャンディピンク」が登場！

17 キャンディピンク

★新色の注目ポイント

17 キャンディピンク：甘かわいい目元に仕上がるラブリーなピンク

新色17は、くすみを抑えたピンクで、「ピンクを楽しみたい！」という時にぴったりな、かわいさあふれるカラーです。下まぶたの粘膜風ライナーや目尻のニュアンスライナー、ふたえの延長ラインにもおすすめ。自然になじむのにしっかり盛れる、頼もしいカラーです♪

【商品特長】

■とにかくなめらかな、やわらかな芯

・肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにスルスルとラインが引ける

・まぶたへのひっかかりが少なく、目元にやさしいなめらかな使い心地

■1.5mmの極細芯

・芯がとても細いので、極細ラインもまつ毛の隙間埋めもラクラク描ける

・繰り出しタイプなので、いつでも芯の細さをキープ

繰り出しタイプの1.5mmの極細芯

■1度描きでくっきり濃厚発色！

・1度描きでしっかり発色するので、重ね描きが不要

・適度にツヤのある濃密カラーで、目元がぐっと際立つ

■皮脂に強く・涙・汗・水にも強いウォータープルーフ処方

・1度乾いて密着すれば、とにかく落ちにくい！

・こすれにも強く、描きたてのキレイな仕上がりを長時間キープ

■美容液成分（保湿）配合

・スクワラン、ホホバ種子油、マカデミア種子油、ヒアルロン酸Na

【カラー展開】 全11色／新発売 新色1色「17 キャンディピンク」

既存色

※既存色の詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/creamy-touch-liner/(https://www.canmake.com/item/detail/creamy-touch-liner/)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求しニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切にリーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

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