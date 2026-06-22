2年ぶりにリニューアル「淡麗グリーンラベル」新CM公開！Mrs. GREEN APPLE大森元貴さん、福本莉子さんがCM初共演！

キリンビール株式会社

新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」 6月22日(月)から放映開始

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、2年ぶりにリニューアルした※1発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」を、2026年6月22日(月)より全国にて放映いたします。「淡麗グリーンラベル」は中味・パッケージともにリニューアルし、爽やかなおいしさはそのままに、満足感のある味わいに進化しました。

※1 2026年4月製造品から順次切り替え

「GREEN JUKEBOX」シリーズは、「淡麗グリーンラベル」の爽やかなおいしさを、壮大な世界観と楽曲で表現したTVCMです。

シリーズ第16作目となる「GREEN JUKEBOX 光篇」は2023年からバンドとして史上初のレコード大賞3連覇という快挙を達成されたMrs. GREEN APPLEのボーカル・ギター大森元貴さんと「淡麗グリーンラベル」のCM初出演となる福本莉子さんが登場します。

今回CM初共演となる大森さんと福本さんが「淡麗グリーンラベル」とともに過ごす”いいオフ、いい自分♪”というメッセージをお届けします。新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」（15秒・30秒・60秒）に加え、公式YouTubeではメイキング動画も公開し、ここだけでしか見られないお二人の様子がお楽しみいただけます。

ニュージーランドの壮大な自然の中でCMオリジナルの「点描の唄」アコースティックver.を弾き語り

大きな木の下で、不思議なJUKEBOXを見つけ「光」ボタンに触れる福本さんからCMがスタート。レコードがセットされると、大森さんがニュージーランドの緑に包まれた丘の上で、「点描の唄」を弾き語ります。その歌声に心癒された福本さんが、どこまでも広がる海を眺めながら、リニューアルした「淡麗グリーンラベル」を飲み、心地よいひとときを過ごす姿が描かれたTVCMとなっています。

本TVCMで初公開される「点描の唄」アコースティックver.について、大森さんは、「バラード曲である原曲にグリーンラベルの持つ『爽やかさ』を加え、ニュージーランドの壮大な自然を表現するようアレンジした」とコメント。

福本さんが「淡麗グリーンラベル」を一口飲み、いいオフを過ごす表情、最後に見せる弾けるような笑顔にもご注目ください。

新TVCM・メイキング概要

■タイトル：「GREEN JUKEBOX 光篇」

■出演者：大森元貴さん・福本莉子さん

■楽曲：「点描の唄」アコースティックver.

■放送開始日：2026年6月22日(月)

■放送エリア：全国

■ブランドサイトURL：https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/greenlabel/

■CM本編YouTube URL（15秒）：https://youtu.be/FymYzJuzND4

■CM本編YouTube URL（30秒）：https://youtu.be/CXy-Lt9njhk

■CM本編YouTube URL（60秒）：https://youtu.be/AJU0NYgS_aA

■メイキングYouTube URL：https://youtu.be/wfFRHYq0ZhU

大森さんの弾き語りに癒される福本さんの姿をメイキングで公開

ニュージーランドの壮大な自然と澄み切った青空にピッタリな、大森さんと福本さんが爽やかに登場されました。初めてのCM共演となった大森さんと福本さん。お二人は楽しそうにお話をされていて、福本さんに優しくツッコミを入れる大森さんの姿も見られました。

キラキラ光る海を見た大森さんが「すごすぎて嘘みたい！」と言ってしまうほど、撮影中は天気に恵まれました。そんな雲一つない青空の下、福本さんが頭に「淡麗グリーンラベル」缶を乗せたおちゃめなポーズに、バランスを取りながら挑む姿にはスタッフから思わず「かわいい！」と声が上がりました。大森さんは、撮影の合間も大きな木に腰をかけ、ギターを弾きながら口ずさむ様子が印象的でした。ギターに挑戦する福本さんの姿など、本編では見られないお二人の様子も必見です。

撮影後インタビュー ※一部抜粋

Q.CM撮影のご感想を教えてください。

福本さん：ニュージーランドにこんな場所があるんだと思いました。素敵ですよね。本当に聖域みたいな場所で、心も洗われるような景色も見て癒され、大森さんのギターを聞きながらビールを飲むというすごく贅沢な時間でした。

大森さん：なかなかこういうロケーションで、歌を歌うことだったりとかギターを弾くことってないので気持ちよくなりながら撮影させていただきました。福本さんもすごく、気さくな方なので合間はね、お話をしながら過ごしましたね。眩しいっておっしゃってたので、コツをちょっとこう（伝えました）。

福本さん：日差しにすごく弱くて、目を頑張って開けてるつもりなんですけど開かなくて。でも大森さんは開いてたんですよ、だからコツありますかって聞いたら

大森さん：ないよ。光なんてって（言いました）

福本さん：ほかにもまぶしくなんかないよって（言われました）（笑）

大森さん：身体がそう思っちゃっているだけだからっていう（笑）

Q. CMでは「点描の唄」をアレンジしていただきましたが、アレンジで意識したことを教えてください。

大森さん：点描の唄が、僕の認識で言うとバラードだったので、爽やかに歌ってほしいていうお題をいただきまして、どうやって爽やかにしようかなっていうところからまず始まりました。ちょっとこうギター1本ではあるんだけど、歌声が朗らかにというか、 原曲の点描にはないちょっとした爽やかさみたいなものを意識したつもりですね。3年目なので「グリーンラベル」ぽさとか、素敵なロケーションだったりとかで歌ったらどういう風になるのかなっていうのを想像できる余地みたいなものがだんだんできてきまして、かなりそれが反映された点描の唄になってると思いますね。

Q. 今回CMコピーが「いいオフ、いい自分」ですがお二人が思うこんな「いいオフ」を教えてください。

大森さん：やっぱりリフレッシュというか、景色を見たりするっていうのはいいですよね。緑に触れるとか自然に触れるっていうのは心も洗われるなと。せわしない都会からちょっと離れてっていうのは、僕にとっては今回のCM撮影もお仕事させてもらってますけど、どっかリフレッシュも兼ねたというかそんな感じですね。

福本さん：私は仲のいい友達と会って話すことですかね。普段なかなか会えないので。大阪出身なので、そういう子がたまに東京に来てくれたりすると東京で会ってっていうのが1番リフレッシュかもしれないですね。話すことが好きなので。

大森さん：素敵ですね。ずっと寝て過ごしちゃうともったいない気持ちがありますね。ダメとかではなくそれもいいんですけどね。

福本さん：オフだからやりたいことを詰め込んで、逆に疲れちゃうことが多々ありますね。もちろんダラダラする日もあるんですけど、予定を詰め込んじゃうアクティブな日。（もあります）

Q. 暑い夏の日でもまったり過ごす方法を教えてください。

大森さん：僕が聞きたいぐらいですけどね（笑）暑いのはあまり得意じゃないので、夏は好きなんですけどね。なんだろうな。涼しげな空間で、日が照っている外を窓越しに眺めるみたいなのはまったりですね。ただ、職業柄、毎年夏はスタジアムのライブがあるので、（まったりというより）アクティブな印象（が強い）ですね。僕はやっぱライブ終わりとかメンバーとそうですけど、ちょうどグリーンラベルも（前述の夏のスタジアムライブの）楽屋にライブ終わりは常備されてるので、ありがたいことに。（まったりではないですが）なんかそういうのはすぐ思いつきます。

福本さん：まったり川に行くとか。川って森の中にあるから木陰じゃないですか。川の音とか、やっぱ自然を見ながら、ちょっと涼しい場所に行ってみたいです。避暑地とかに行ってみるといいんじゃないでしょうか。

Q.CM撮影のご感想を教えてください。

大森さん：すごい晴れやかでね、すごく開けたすごく素敵なCMになってますよね。

福本さん：そうですね。光がテーマになってるので、このニュージーランドの本当に素敵な天気に恵まれたこの場所の魅力もそうですし、今回アレンジされた点描の唄もとても素敵なので。

大森さん：ぜひ皆さんも爽やかな気持ちでいいオフを過ごしていただきたいなと思います。「グリーンラベル」とともに。

2年ぶりリニューアル「淡麗グリーンラベル」について

「淡麗グリーンラベル」は「おいしさ」と「糖質70％オフ※2」のバランスの良さが特長で、ブランド独自の爽やかさと心地よい解放感が多くのお客様に支持されています。

※2 日本食品標準成分表2020年版（八訂）による

＜淡麗グリーンラベルの特長＞

1. 商品名 「淡麗グリーンラベル」

2. 発売地域 全国

3．発売日 2026年４月製造品から順次切り替え

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 4.5％

7. 純アルコール量 350ml缶：12.6g、500ml缶：18g

8．酒税法上の区分 発泡酒

9. 製造工場 キリンビール北海道千歳、仙台、取手、横浜、名古屋、滋賀、神戸、岡山、福岡工場

出演者プロフィール

大森元貴

1996年生まれの音楽家。 作詞家・作曲家であり、バンドMrs. GREEN APPLEのフロントマン。

Mrs. GREEN APPLEでは全楽曲の作詞／作曲／編曲、さらに作品のアートワークおよびミュージックビデオのアイデアまで、楽曲に関するすべてのクリエイションとプロデュースを行っている。

ソロアーティストとして2021年に1st Digital EP 「French」、2nd Digital EP 「Midnight」を発表。2025年5月に約4年ぶりの新曲「絵画」をリリースし、2026年2月に映画「90メートル」の主題歌「0.2mm」を含む1st Mini Album「OITOMA」、4月に日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」をリリースするなど、ソロ活動も活躍の幅を広げている。

さらに俳優として、2025年4月公開の映画「#真相をお話しします」では映画初出演にして初主演を務め、観客動員数155万人・興行収入20億円を突破する大ヒットを記録し、2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』へ作曲家「いせたくや」役で出演し、物語を動かす重要な役どころを好演した。

Mrs. GREEN APPLEとしては、2023年に「ケセラセラ」、2024年には「ライラック」、2025年「ダーリン」にて日本レコード大賞を3年連続で受賞し、史上初となるバンドでの三連覇を成し遂げている。

最新曲はNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」で、2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることを発表している。現在、バンドでは史上初となる、MUFGスタジアム(国立競技場)4DAYSを含むスタジアムツアー中。

主要ストリーミングサービスにおいて34曲が総再生数1億回を突破（アーティスト別単独1位）しており、全楽曲での国内累計ストリーミング数が160億回を超える史上初のアーティストとなっている。さらに大森は、2023年から2025年まで年間Billboard JAPAN作詞家チャート、及び作曲家チャートで、3年連続となる１位を獲得している。

福本莉子

2000年11月25日生まれ、大阪府出身。東宝芸能株式会社所属。

2016年第8回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ＆セブンティーン賞 受賞。

映画『のみとり侍』にてスクリーンデビュー。

以降、映画『今夜、世界からこの恋が消えても』『ディア・ファミリー』、『室井慎次 敗れざる者/生き続ける者』、劇場版『トリリオンゲーム』、『お嬢と番犬くん』、『#真相をお話しします』、『隣のステラ』などに出演。

また、ドラマ では、TBS「トリリオンゲーム」、フジテレビ「ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~」、フジテレビ「全領域異常解決室」、WOWOW「ストロボ・エッジ」Season１・2、フジテレビ「ラムネモンキー」などに出演し、初めての冠レギュラーラジオ番組「福本莉子 まったり幕間らじお」がニッポン放送にて放送中。

2026年6月28日よりNHK BSプレミアム4Ｋにて、主演ドラマ「勿忘草の咲く町で」が放送スタート予定。2026年10月2日公開予定映画『時給三〇〇円の死神』では、なにわ男子の西畑大吾さんとＷ主演を務める。2027年春には、2作連続公開予定映画『全領域異常解決室』が待機中。