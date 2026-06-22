【直木賞候補作発表】『オール讀物』7・8月号本日発売！オードリー若林正恭さんら候補者インタビュー掲載

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）が本日6月22日に発売する『オール讀物』７・８月号の特集テーマは「松本清張」です。

また、「第175回直木賞候補作発表」特集では、候補者の朝倉かすみさん、蝉谷めぐ実さん、凪良ゆうさん、原田ひ香さん、若林正恭さんのインタビューを掲載しています。

『オール讀物』7・8月号 書影

さらに、佐藤愛子さん、東海林さだおさんの追悼企画も。

また、第33回松本清張賞を『ひなたの中継点』で受賞した森山世衣さんの受賞エッセイ、選考委員による選評も掲載されます。

◼︎編集長 山口由紀子からのコメント

第175回直木賞の候補者5人の紹介＆インタビューを掲載しました。

規格外の熱さを放つ時代長編から、ハードルが上がりきってしまった現代の結婚、白熱の

アメフト小説まで。5つの鮮やかな物語と著者の思いを確かめて下さい。

作家の有栖川有栖さんと北村薫さんが「松本清張の傑作短編を選び抜く！」――

大好評企画の第三弾「女と松本清張」は、エッセイストの酒井順子さんをゲストに迎え大

いに盛り上がりました。男女の価値観の変化、実際の殺人事件と作品の考察など知的興奮

と感動に満ちた内容です。「これぞ松本清張の真髄」と絶賛された「二階」の全文を特別

掲載しましたので、この機会にぜひ多くの人に読んでほしいです。とにかく凄いんです。

第33回松本清張賞受賞者は2001年生まれの森山世衣さん。受賞作「ひなたの中継点」選

評と受賞エッセイ「私が走る理由」を掲載しました。

第13回高校生直木賞は『ブレイクショットの軌跡』。2度目の受賞となった逢坂冬馬さん

が、若い世代に向けた真摯なメッセージは必読です。

堂場瞬一さんのパワフル新連載「トップ・スキャンダル」、宮部みゆきさんの「三島屋変

調百物語」、一穂ミチさん「反希望クラブ」など絶大な人気を誇るシリーズほか、阿川佐

和子さん・藤岡陽子さんは「ひとり暮らし」の物語を書いて下さいました。本誌初登場の

ミステリ勢は夏木志朋さん・斜線堂有紀さん・住田祐さん。アルフィー高見澤俊彦さんの

壮大な世界「イモータル・ブレイン」はいよいよ佳境です。

今号も隅から隅まで面白い！

じっくりとお楽しみください。

◼︎目次

＜松本清張特集＞

●鼎談 傑作短編を選び抜く！

有栖川有栖 × 酒井順子 × 北村薫 「女と松本清張」 … 「女心の掴み方がうまい」「感極まる」忘れがたきヒロインを語りつくす！

●傑作短編を特別掲載 松本清張 「二階」…自宅療養の夫と住み込み看護婦。二階の緊張感に妻は……

●第33回松本清張賞決定発表

森山世衣 「ひなたの中継点」 受賞エッセイ

〈選評〉阿部智里 一穂ミチ 小川哲 湊かなえ 森見登美彦

＜初登場！期待のミステリー競演＞

●第３２回松本清張賞受賞

住田祐 「死支度」 …町人に刀を奪われるという大失態を犯した兄。双子の弟は――

●斜線堂有紀 「二〇二六年度 オール讀人新人賞未読事件」…前代未聞の選考会やり直し。読んだフリをしていた作家は焦る。

●夏木志朋 「浴室訪問」…鍵は、開けておく――。人妻の頼みに岡村は屋敷へと忍び込む。

＜第175回 直木賞候補作発表 全候補者紹介＆インタビュー＞

朝倉かすみ 『けんぐゎい』

蝉谷めぐ実 『見えるか保己一』

凪良ゆう 『多類婚姻譚』

原田ひ香 『＃台所のあるところ』

若林正恭 『青天』

＜あなたも、私も。ひとり暮らし＞

●阿川佐和子 「となりの夕日」 …動画撮影中に響くノックの音。隣に住む迷惑な男は意外にも…

●藤岡陽子 「離陸」 …十八歳の息子の新居を整えながら、思いは過去のあの事件へ

＜爽やかな風が満ちる短編＞

●坂木司 「不純なホットケーキ」 おやつ部 …楽しい沖縄修学旅行、のはずが俺はどん底まで落ち込むことに

●辻村七子 「オートクチュールＤ ワンピース・フォー・ライフ」…「私のワンピースを作って下さい」その男性は微笑んだ

＜特別対談＞

原田ひ香 × 山本ゆり 「台所が見ている」 …作家と料理コラムニスト。冷蔵庫を愛する二人が語り合う！

●一穂ミチ 「汽水域」 <後編> 反希望クラブ …親を接待する時ってない？ 少女の言葉に少年は胸を衝かれて

●高見澤俊彦 「イモータル・ブレイン」… AIのサイバー攻撃で崩壊した世界で京極はある決意を固める

●赤川次郎 「私とあなたの現在地」 …公園で遊んでいた少年が失踪。さらには父親まで行方不明に？

●天童荒太 「二つの約束 ジェンダー・クライム２」…ストーカー殺人を防ぎきれず、溝口は自責の念を抱え込む。

●誉田哲也 「妖の群」…人血で咲く赤い花の謎。吸血鬼の恋人が求める禁断の果実とは

＜人気シリーズ新連載＞

●堂場瞬一 「トップ・スキャンダル」 …昭和三十五年、週刊誌創刊前夜。頼みの人気作家が音信不通に。

＜第13回高校生直木賞決定発表＞

『ブレイクショットの軌跡』

●逢坂冬馬 インタビュー 「不安に鋭敏な世代へ」

●「熱気と驚きの3時間」石井千湖

＜追悼＞

佐藤愛子 東海林さだお グラビア

小池真理子 「愛子さんからの葉書」

吉田戦車 「聖地のかけそば」

伊藤理佐 「かっこいい先生」 妙齢おねいさん道 番外編

担当編集者が語る 「東海林さんの思い出」

＜迫力と哀歓の時代小説＞

永井紗耶子 「妲己のお百と五人の男」…豪商の妾、役者の女房。次に選んだ道はなんと武家の奥づとめ。

赤藭諒 「直き虎 ストレート・タイガー」 …絶体絶命の直虎に、家老の謀略を崩す名誉革命は起こせるか

宮城谷昌光 「衛青と霍去病」…老子信奉者の太皇太后が儒者を粛清し、若い皇帝は逆らえない。

宮部みゆき 「白地の魂名代相務仕リ候 お民ノ巻 三島屋変調百物語拾壱之続」…傷ついた息子の帰還を憂うおかみの前に現れた、意外な語り手

＜人気コラム＆エッセイ＞

中野京子 ゴヤと革命のスペイン

久世番子 よちよち文藝部 更級日記

光浦靖子 ようやくカナダに行きまして

酒井順子 女子校文学 第７回 ミッション女子

服藤恵三 科学捜査官の目

丸山ゴンザレス 無法者(アウトロー)たちの晩餐

春日太一 春日太一の徹夜映画オールナイト１本！

吉原かのん 武川佑 ブックトーク

後藤正治 ちょっといい話

東直子 短歌の部屋

高橋睦郎 俳句の部屋

佐藤康光 緻密流将棋日記

馳星周 「灯台」を読む 百十八段の彼方、風を待つ馬たち

■書誌情報

書 名：『オール讀物』 7・8月号

定 価：1,500円（税込）

発売日：2026年6月22日（月）

商品URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49120210308662026