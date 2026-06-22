パペットスンスンの期間限定ポップアップが7月25日よりお台場で開催！新アートと販売アイテムの一部を公開

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株式会社チョコレイト


　CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、7月25日よりフジテレビ本社屋 1階OTエントランスにて開催いたします。 本イベントは、昨年に引き続き2回目の開催となり、今年は様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルを新たに展開。ビーチやひまわりなどバカンス感のある計8枚のアートを用いたオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売いたします。また、お買い上げ金額2,000円（税込）ごとに購入特典として「オリジナルシール」をプレゼントいたします。



■「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」開催概要


開催期間：2026年7月25日（土）～ 8月23日（日）


開催場所：フジテレビ本社屋１階OTエントランス（東京都港区台場2-4-8）


開催時間：10時～18時


※開催時間は変更となる場合がございます。


入場料金：無料（1DAYパス対象外）


※一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定しております。詳細はイベント公式Xよりご案内させていただきます。



期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」について

期間限定のポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を今年も開催いたします。 本イベントでは、前年とテイストを変えた新アートが多数登場。ビーチやひまわり、スイカや浮き輪などバカンス感のある夏らしいロケーションを楽しむフォトビジュアルと、それらがアルバム風にデザインされたキービジュアルをそれぞれ展開いたします。スンスン、ノンノン、ゾンゾン、ツクツク、ファンファンの5人が揃ったデザインを含む、合計8枚の新アートを使用したフルカラートートやマグカップなどのオリジナルグッズをはじめ、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売いたします。



■ 新アート













■ 販売アイテム（一部）



ぬいぐるみ（スンスン）

ぬいぐるみ（ノンノン）

ぬいぐるみ（ゾンゾン）

フルカラートート（全3種）


スタッキングマグカップ（全3種）

ラゲッジタグ（全3種）

Tシャツ（全2種）

プレート（全2種）

※購入数制限を設けさせていただく場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。


※価格、入荷時期、商品の完売状況はイベント公式X（@sunsun_odaiba）にてご案内予定です。



■ ノベルティ情報


開催期間中、合計2,000円（税込）以上ご購入いただくごとに、特典として「オリジナルシール（全5種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。




※画像はイメージです。実際の商品及び特典と異なる場合がございます。


※デザインはお選びいただけません。


※レシートの合算及び、お会計の分割は承っておりません。


※なくなり次第、配布終了となります。



パペットスンスンについて


パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。


6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。


X：https://twitter.com/puppet_sunsun


YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun


Webサイト：https://puppetsunsun.com





■ ショートムービー『パペットスンスン』について



タイトル：ショートムービー『パペットスンスン』


放送日時：毎週水曜 7時36分ごろ フジテレビ系列「めざましテレビ」内にて放送中


公式サイト：https://www.puppetsunsun-tv.jp/


主題歌：パペットスンスン「とてと」（作詞：パペットスンスン　作曲/編曲：Carlos K.）






※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。


(C)PUPPET SUNSUN/PS committee