パペットスンスンの期間限定ポップアップが7月25日よりお台場で開催！新アートと販売アイテムの一部を公開

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、7月25日よりフジテレビ本社屋 1階OTエントランスにて開催いたします。 本イベントは、昨年に引き続き2回目の開催となり、今年は様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルを新たに展開。ビーチやひまわりなどバカンス感のある計8枚のアートを用いたオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売いたします。また、お買い上げ金額2,000円（税込）ごとに購入特典として「オリジナルシール」をプレゼントいたします。

■「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」開催概要

開催期間：2026年7月25日（土）～ 8月23日（日）

開催場所：フジテレビ本社屋１階OTエントランス（東京都港区台場2-4-8）

開催時間：10時～18時

※開催時間は変更となる場合がございます。

入場料金：無料（1DAYパス対象外）

※一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定しております。詳細はイベント公式Xよりご案内させていただきます。

期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」について

期間限定のポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を今年も開催いたします。 本イベントでは、前年とテイストを変えた新アートが多数登場。ビーチやひまわり、スイカや浮き輪などバカンス感のある夏らしいロケーションを楽しむフォトビジュアルと、それらがアルバム風にデザインされたキービジュアルをそれぞれ展開いたします。スンスン、ノンノン、ゾンゾン、ツクツク、ファンファンの5人が揃ったデザインを含む、合計8枚の新アートを使用したフルカラートートやマグカップなどのオリジナルグッズをはじめ、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売いたします。

■ 新アート

■ 販売アイテム（一部）

ぬいぐるみ（スンスン）ぬいぐるみ（ノンノン）ぬいぐるみ（ゾンゾン）フルカラートート（全3種）スタッキングマグカップ（全3種）ラゲッジタグ（全3種）Tシャツ（全2種）プレート（全2種）

※購入数制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※価格、入荷時期、商品の完売状況はイベント公式X（@sunsun_odaiba）にてご案内予定です。

■ ノベルティ情報

開催期間中、合計2,000円（税込）以上ご購入いただくごとに、特典として「オリジナルシール（全5種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際の商品及び特典と異なる場合がございます。

※デザインはお選びいただけません。

※レシートの合算及び、お会計の分割は承っておりません。

※なくなり次第、配布終了となります。

パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X：https://twitter.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

■ ショートムービー『パペットスンスン』について

タイトル：ショートムービー『パペットスンスン』

放送日時：毎週水曜 7時36分ごろ フジテレビ系列「めざましテレビ」内にて放送中

公式サイト：https://www.puppetsunsun-tv.jp/

主題歌：パペットスンスン「とてと」（作詞：パペットスンスン 作曲/編曲：Carlos K.）

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee