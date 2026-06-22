[レポート]2026年版ショートドラマアプリ年鑑

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Sensor Towerの「2026年版ショートドラマアプリ年鑑」レポートで、ショートドラマアプリがダウンロード数、収益、エンゲージメント、広告において世界的にどのように規模を拡大しているかを発見してください。主要市場、急成長アプリ、カテゴリーを定義する成長戦略に関するインサイトをご覧いただけます。

注：本レポートのダウンロード数データは、App StoreとGoogle Playからの推定ダウンロード数に基づいており、プリインストール、再ダウンロード、サードパーティAndroidマーケットプレイスからのダウンロードは除外されています。詳細なインサイトについては、下のボタンをクリックしてレポート全文は無料ダウンロードしてください。

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ショートドラマアプリは、素早い消費とリピートエンゲージメントのために構築された、連載型のモバイルファーストの動画ストーリーを提供します。このフォーマットは通常、ロマンス、復讐、ファンタジー、家族の対立、地位逆転などの感情性の高いジャンルを中心とし、短いエピソードと次の展開が気になるように終わるストーリーテリングを使用して、継続的な視聴を促しています。

2026年第1四半期、6つのショートドラマアプリが世界のダウンロード数トップ40アプリにランクインし、FreeReelsが8位で同カテゴリーでトップとなりました。主要なソーシャル、AI、ゲーム、ショッピング、OTTプラットフォームと並んでその存在感を示していることは、ショートドラマがニッチなエンターテインメントフォーマットから主流の世界的アプリカテゴリーへと進化したことを示しています。

パブリッシャー、広告主、メディア企業にとって、ショートドラマはより注目すべき重要なカテゴリーです。モバイルアプリの規模、連載型エンターテインメントのエンゲージメント、IAP収益と広告収益の両方にわたる収益化機会を組み合わせています。

世界のショートドラマアプリのダウンロード数が急増を続け、収益成長の余地を創出

世界のショートドラマアプリのダウンロード数は急速に増加し続け、2026年第1四半期には8億5,000万を超え、前年比140％増となりました。この持続的な成長は、ショートドラマアプリが成熟市場とモバイルファースト成長地域の両方でユーザーを惹きつけ続けていることを示し、世界的なリーチの拡大を明らかにしています。

IAP収益も成長を続け、2026年第1四半期には約7億5,000万ドルに達し、前年比20％増となりました。マネタイズは依然として堅調ですが、より先進的な市場が成熟するにつれて成長は穏やかになり始めています。これによって、次の機会は東南アジア、ラテンアメリカ、インドなどの大規模で急成長している市場にシフトし、そこでは拡大するユーザーベースが時間の経過とともにより深いエンゲージメントとより高い価値の支出をサポートできます。

新興のモバイルファースト市場が、OTTストリーミングを超えてショートドラマのダウンロードを牽引

2026年第1四半期のショートドラマアプリのダウンロード数成長は、東南アジア、ラテンアメリカ、インドに集中しており、これらを合わせて世界のダウンロード数の4分の3以上を占めました。東南アジアが32％のシェアでリードし、ラテンアメリカが23％、インドが22％で続き、3つの市場すべてが前年比3ケタの成長を記録しました。

これらの市場では、ユーザー獲得においてショートドラマアプリが従来のOTTストリーミングを最も明確に上回っている場所でもあります。ダウンロード数は2025年を通して、そして2026年第1四半期にかけて東南アジア、ラテンアメリカ、インド全体で急激に上昇し、モバイルネイティブで短時間のストーリーテリングがエンターテインメントアプリ採用の主要な推進力になっていることを浮き彫りにしています。

新規チャレンジャーがユーザー獲得を加速する中、FreeReelsが世界ダウンロード数でトップ

FreeReelsは2026年第1四半期に世界で最もダウンロードされたショートドラマアプリとなり、インストール数が1億を超え、前四半期比123％成長しました。NetShortも強い勢いを得て、前四半期比196％上昇し、ダウンロード数で3位にランクインし、Meloloはインドネシア、タイ、フィリピン全体で規模を拡大し続けました。

成長ランキングでは、ダウンロードの勢いがより新しく急速に規模を拡大しているアプリへとシフトしていることを明示しています。FreeReelsとNetShortは、現在DramaBoxなどの確立されたアプリと直接競合しています。また、HotMiniDrama、LuckyDrama、BonusTV、iDramaといった新興アプリの台頭によって、ユーザー獲得の環境がさらに流動的かつ競争的になっていることがうかがえます。

DramaBoxとReelShortが世界の収益をけん引する一方で、NetShortのような急成長中のチャレンジャーが競争環境を広げる

DramaBoxとReelShortは2026年第1四半期に最も収益の高いショートドラマアプリであり続け、それぞれIAP収益で1億ドル近くを生み出しました。NetShortも主要プレイヤーの中での地位を強化し、前年比10％成長し、DramaWaveやGoodShortなどの確立されたアプリとの差を縮めました。

上位収益リーダーを超えて、成長の勢いは新興および中堅アプリ全体にますます分散されました。My Drama、Shortical、Vigloo、AnyReel、Hongguoは強力な収益増加を記録し、ショートドラマ市場がより新しいプラットフォームが小規模ながら急速に拡大している収益基盤からマネタイズを拡大するにつれて、より競争的になっていることを示唆しています。

ショートドラマが日常的な視聴習慣となり、OTTストリーミングとの差が縮小

ショートドラマのエンゲージメントは過去1年間で急激に加速し、ユーザーは1年前と比較してショートドラマアプリでほぼ6倍の時間を費やしています。これは、カテゴリーの成長がもはやダウンロード数だけでなく、大規模なリピート視聴行動の構築にも関係していることを示しています。

1日あたりの平均使用時間は、2026年4月までに世界で25分に達し、2025年1月から85％増加した一方で、OTTストリーミングは約35分で横ばいのままでした。東南アジアがこの変化をリードしており、ショートドラマの日次エンゲージメントは1日あたり40分に近づき、すでにOTT並みのレベルに達している一方で、インドは引き続き強い上昇の勢いを示しています。

主要アプリがコア市場で拡大する中、ショートドラマの競争が激化

ショートドラマ市場の競争は激化しており、主要アプリは異なる注力市場と収益化モデルにわたって規模を拡大しています。FreeReelsはインドと東南アジアで急速なダウンロードの勢いを構築し、ReelShortはアメリカで収益とエンゲージメントのリーダーであり続け、NetShortは日本、韓国、東南アジアで強力なIAPのチャレンジャーとして台頭しています。一方、Meloloはインドネシアで強力な広告支援型オーディエンス基盤を構築しています。

これらのアプリ全体で、成長は有料獲得、ローカライズされたクリエイティブ、市場固有のコンテンツ戦略、ウェブ、検索、動画プラットフォーム全体のより広範な発見チャネルの組み合わせによってますます形作られています。オーディエンス規模が拡大するにつれて、ショートドラマアプリはIAPを超えて広告収益化にも拡大しており、パブリッシャーと広告主に新たな機会を創出しています。カテゴリーの次の成長段階を牽引するアプリ、市場、戦略に関するより深いインサイトについては、レポート全文を無料ダウンロードしてご確認ください。

今後の展望：ショートドラマアプリは規模、エンゲージメント、収益化の新たな段階に突入

ショートドラマアプリが世界的に規模を拡大し続ける中、このカテゴリーは急成長によるダウンロード数の伸びを超えて、エンゲージメント、収益化、市場固有の実行によって定義される、より競争的な段階へと移行しています。東南アジア、ラテンアメリカ、インドなどの主要成長市場ではダウンロード数が引き続き堅調である一方、収益のリーダーシップは依然としてアメリカなどのより成熟した市場に集中しています。

勢いは、積極的なユーザー獲得とより深い継続率、ローカライズされたストーリーテリング、多様化された収益化のバランスを取ることができるアプリに有利に働く可能性があります。有料獲得は規模拡大への重要な手段であり続けますが、主要アプリは頻繁なコンテンツ投下、アプリ内イベント、ローカライズされたクリエイティブ、ウェブと動画の発見ファネル、広告収益化をますます活用して、より持続可能な成長を構築しています。

世界のショートドラマのダウンロード数と収益のトレンド、地域市場のダイナミクス、オーディエンスエンゲージメント、主要アプリ、カテゴリーの次の段階を形作る成長戦略についてより深く知るために、レポート全文を無料ダウンロードしてご確認ください。

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Sensor Towerの紹介

2013年にサンフランシスコで設立されたSensor Towerは、モバイルアプリ／ゲームのデータや分析環境を提供する企業です。P&G、Tencent、HBOなどのグローバルデジタル企業からも信頼されており、モバイル市場のトレンド把握に役立つApp Performance Insights、広告戦略の最適化に活用いただけるApp Advertising Insightsなど、デジタル分析プラットフォームとしてモバイルのあらゆる場面で質の高いインサイトと先進のカスタマーサポートを提供しています。

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