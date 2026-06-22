月洸樹由布院、開業3周年を記念し「日本料理とフランス料理の饗宴」を開催

株式会社新日本ホテルズ

株式会社新日本ホテルズが運営する大分県由布院温泉の宿「月洸樹由布院」は、開業3周年を記念し、

2026年12月4日（金）に特別イベント「日本料理とフランス料理の饗宴」を開催いたします。

月洸樹由布院は、由布院の静けさに包まれた全5棟の宿として

これまで多くのお客様に支えられてまいりました。

開業3周年という節目を迎えるにあたり、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝を込めて、

日本料理、フランス料理、ワイン、サービスが一体となった特別な一夜をご用意いたします。

地元大分の豊かな大地と海の恵みを日本料理とフランス料理それぞれの技と感性で表現。

さらに、料理に寄り添うワインペアリングと、メートル・ド・テルによる洗練されたサービスにより、月洸樹由布院ならではの非日常の美食体験をお届けいたします。

ご宿泊でゆっくりとお楽しみいただける特別宿泊プランに加え

夕食のみでご利用いただけるカウンター席もご用意しております。

由布院の地で、日本料理とフランス料理が交差する一夜

今回の3周年記念イベントでは、株式会社新日本ホテルズ 統括総料理長の安部啓介による日本料理と、福岡を代表するフランス料理店「GEORGES MARCEAU」代表取締役総料理長・小西晃治氏による

フランス料理が共演いたします。

由布院の地で培われた日本料理の技と、クラシカルなフランス料理を礎とする感性。ふたつの食文化が交差することで、月洸樹由布院の3周年にふさわしい、特別なコース料理を構成いたします。

料理に使用するのは、大分の大地と海が育んだ豊かな食材。地域の恵みを大切にしながら、和と洋、それぞれの視点で一皿一皿に昇華させてまいります。

料理だけではなく、ワインとサービスまで一体となった美食体験

本イベントの魅力は、料理だけにとどまりません。

ワインペアリングは、2018年「イタリアワイン・ベストソムリエコンクール JETCUP」優勝の実績を持つ、月洸樹由布院支配人・田上清一郎が担当いたします。

料理一皿一皿の魅力を引き出すワインを選び、食体験全体の完成度を高めます。

また、サービスには、世界大会「クープ・ジョルジュ・バティスト」にて日本人初の国際優勝を果たした宮崎辰氏、ならびに株式会社新日本ホテルズ 大分エリア担当総支配人の矢野智之が参加。

料理、ワイン、サービスが響き合うことで、月洸樹由布院の3周年にふさわしい、上質で記憶に残る一夜を演出いたします。

3周年に込めた想い

月洸樹由布院は、由布院の自然に包まれた静かな環境の中で、

客室、料理、温泉、サービスが一体となった滞在体験を提供してまいりました。

開業から3年間、多くのお客様との出会いに支えられ、

月洸樹由布院らしい時間を少しずつ積み重ねてきました。

今回の3周年記念イベントは、これまでの感謝をお伝えするとともに、月洸樹由布院が

これからも大切にしていきたい「由布院ならではの静けさ」「食の豊かさ」「人によるおもてなし」を表現する特別な企画です。

参加者プロフィール

宮崎 辰

サービス／メートル・ド・テル

Fantagista21代表。2012年、歴史あるサービスの世界大会「クープ・ジョルジュ・バティスト」にて、日本人初の国際優勝を果たし、“世界一のサービスマン”の称号を得る。

現在は、日本のレストランサービス界を牽引するトップランナーとして、

ラグジュアリーホテルやガストロノミーのサービス監修・プロデュースを手掛けている。

田上 清一郎

ソムリエ／月洸樹由布院 支配人

1977年熊本県生まれ。2004年にJSAソムリエ資格を取得後、

大分、福岡、熊本など九州各地のホテル・レストランで研鑽を積む。

2018年「イタリアワイン・ベストソムリエコンクール JETCUP」にて優勝。

確かな知識と感性で、料理に寄り添うワインの魅力を伝えている。

小西 晃治

フランス料理／GEORGES MARCEAU 代表取締役総料理長

長崎県生まれ。東京での修業を経て、福岡へ活躍の場を移す。

2004年に福岡赤坂に「GEORGES MARCEAU」をオープン。

現在は「デフィ・ジョルジュマルソー」「パティスリー・ジョルジュマルソー」などを展開し、

後進の指導や料理監修にも取り組んでいる。

安部 啓介

日本料理／株式会社新日本ホテルズ 統括総料理長

東京や京都の老舗料亭で研鑽を積んだ後、故郷である由布院へ帰郷。

由布院別邸樹で長年料理長を務めた後、月洸樹由布院の立ち上げにも携わる。

現在は株式会社新日本ホテルズの統括総料理長として、各施設の料理監修や人材育成を担う。

矢野 智之

サービス／メートル・ド・テル

株式会社新日本ホテルズ 運営本部執行役員 大分エリア担当総支配人。

フランス料理店でのサービスを出発点に、国内外の星付きレストランで統括責任者を務める。

1996年にはフランス料理サービスコンクール「メートル・ド・セルヴィス杯」にて最年少優勝。

現在は大分県由布院エリアの複数施設の運営総責任者を務める。

開催概要

イベント名：月洸樹由布院 3周年記念「日本料理とフランス料理の饗宴」

開催日：2026年12月4日（金）

会 場：月洸樹由布院 18:00～

所在地：大分県由布市湯布院町川上2106-8

内 容：日本料理とフランス料理の特別コース

（ワインペアリング、メートル・ド・テルによるサービス演出）

※本イベントの詳細は、対象のお客様へ順次ご案内いたします。

料 金：248,200円 2名様ご利用時：1名様 124,100円

宿泊を伴わないお客様にも

本イベントの特別ディナーをお楽しみいただけるお席をご用意しております。

夕食のみ：カウンター席限定 1名様 38,500円 2名様3組まで

ワインペアリング

ワインペアリング：1名様 15,000円

ソムリエが料理に合わせて選定するワインペアリングにより、日本料理とフランス料理の魅力をより深くお楽しみいただけます。

月洸樹由布院について

月洸樹由布院は、大分県由布市湯布院町に佇む全5棟の宿です。

由布院の自然に包まれた静かな環境の中で、

客室、料理、温泉、サービスが一体となった滞在体験を提供しています。

開業から3年間、多くのお客様に支えられながら、

由布院ならではの豊かな時間をお届けしてまいりました。

今回の3周年記念イベントでは、これまでの感謝を込めて、

料理・ワイン・サービスが響き合う特別な一夜をご用意いたします。

ご予約・お問い合わせ 月洸樹由布院

予約受付：050-3613-0870

フロントデスク：0977-75-8025

会社概要

会社名：株式会社新日本ホテルズ

施設名：月洸樹由布院

所在地：大分県由布市湯布院町川上2106-8

公式サイト：https://gekkoju-yufuin.jp/