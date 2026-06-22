沖縄県で在日米軍関係者向け中古車買取サービスを強化

株式会社AOZORA COMPANY

中古車販売事業を展開する株式会社AOZORA COMPANY（本社：新潟県新潟市）は、2026年6月13日、沖縄県において在日米軍関係者向け中古車買取サービスを強化し、嘉手納基地周辺エリアでの出張査定を本格実施したことを発表いたします。

沖縄県では在日米軍関係者による車両売買が活発に行われており、転勤や帰国に伴う車両売却ニーズが継続的に存在しています。

しかし、外国人オーナーが所有する車両は流通ルートが限定されるケースが多く、適正価格での売却機会が十分ではないという課題がありました。

当社では、こうした地域特有の需要に対応するため、現地での査定体制を強化し、外国人オーナーが所有する車両の買取および国内販売ルートの構築を進めています。

具体的な取り組み内容として、嘉手納基地周辺エリアでの出張査定サービスを開始し、外国人オーナー車両の買取を強化いたします。

また、帰国時の車両売却サポートを充実させ、沖縄県内での買取ネットワークを拡大するとともに、本州販売網との連携による流通強化を図ります。

当社は新潟本社において在庫常時200台以上を保有し、全国の中古車オークション大手であるUSSグループやJU新潟などの業界団体に加盟することで、確立された流通ネットワークを活用した効率的な販売体制を構築しています。

代表取締役の高橋拓巳氏は「沖縄県には本土とは異なる中古車市場があります。

特に在日米軍関係者の車両は流通ルートが限定されるケースも多く、適正価格での売却機会が十分ではありません。

当社では地域特性を活かしながら、売却されるお客様と購入されるお客様双方にメリットのある流通体制を構築してまいります」とコメントしています。

今後、当社は沖縄エリアにおける買取体制をさらに強化するとともに、国内販売ネットワークとの連携を進めることで、中古車流通の活性化に貢献してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：RM500,000

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/