【最新トレンド】建設業界のM&A動向レポートを公開 ――M&Aは件数・規模ともに過去最高水準、建設業界の構造変化が加速

フーリハン・ローキー株式会社

米投資銀行フーリハン・ローキー（Houlihan Lokey, Inc.／ニューヨーク証券取引所上場：HLI）の日本法人であるフーリハン・ローキー株式会社は、各業界別のM&A動向における独自の洞察を示す「セクターレポート(https://japan.hl.com/insight/sector-report)」を公開しております。

この度、建設業界国内各社（ゼネコン、ハウスビルダー、設備工事、建設コンサル）の2025年度決算概要をもとに分析を行い、M&A動向レポートを公開しました。

＜調査結果サマリー＞

旺盛需要と大型M&Aが牽引する建設業界の成長実態

（レポート詳細： https://japan.hl.com/insight/business-services/132261 ）

業界動向

- 旺盛な建設需要と価格転嫁の進展を背景に、鹿島建設や清水建設など大手ゼネコンを中心に増収増益が継続。海外事業や不動産売却の反動など個別要因の影響を受ける一部企業を除き、業界全体としては概ね増収増益傾向

株価動向とバリュエーション

- ゼネコンや設備工事会社を中心に、堅調な業績を背景に上昇傾向にあるものの、直近では中東情勢やインフレ進行に伴う資材価格高騰、金利上昇による建築需要落ち込み懸念などもあり、ピーク時と比較して落ち着きを見せる

M&A動向

＜調査概要＞

＜当社ビジネスサービスグループのご案内＞

- 2025年の建設関連M&Aは件数・規模ともに過去最高水準を記録。2026年もインフロニアHDによる水ingの買収や、きんでんによる弘電社のTOBなど大型案件が相次ぎ、業界再編と機能強化を目的とした動きが加速している[表: https://prtimes.jp/data/corp/142899/table/12_1_ba2a69146dc078739898b9c22e9615c3.jpg?v=202606220952 ]

フーリハン・ローキーのビジネスサービスグループは、ITサービス、ソフトウェア/SaaS、フィンテック、BPO・人材サービス、物流、建設、環境サービス、ファシリティマネジメント等のセクターをカバーし、M&Aアドバイザリー、資金調達、財務リストラクチャリングおよび財務・バリュエーションアドバイザリーにおいて、高い評価を得ています。各セクターにおいて主要なストラテジック・ファイナンシャルバイヤーそれぞれとシニアレベルで深い関係を構築しており、クライアントに対して戦略的パートナーや買い手候補のご紹介、資金調達サポート等、最善のソリューションを提供しています。

＜セクターレポートのアーカイブ＞

詳細を見る :https://japan.hl.com/industry-coverage/business-services

当社ウェブサイト(https://japan.hl.com/insight/sector-report)にてご覧いただけます。

＜お問合せ先＞

フーリハン・ローキー株式会社

マーケティング部

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フーリハン・ローキーについて

フーリハン・ローキー（Houlihan Lokey, Inc. NYSE:HLI）は、企業、機関投資家、投資ファンド、および政府機関に対し、独立した立場から戦略的・財務的な助言を提供する、世界トップクラスの投資銀行です。独自の深い業界知識と広範なグローバル・ネットワークを背景に、信頼を礎としたパートナーシップを重視し、M&A、キャピタル・ソリューション、事業再生（フィナンシャル・リストラクチャリング）、財務・評価アドバイザリーの各分野において、革新的かつ統合的なソリューションを提供しています。また、業界屈指の圧倒的な成約実績から得られる、客観的データに基づいた独自の視点を活用することで、クライアントの最も重要な目標達成において確固たる価値を提供しています。

公式ウェブサイト https://japan.hl.com/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/