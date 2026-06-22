エンゲージメントサーベイの次の一手は「キャリア状態の可視化」人的資本経営を推進するセミナーを開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年7月16日（木）に無料オンラインセミナー「社員との関係性を再設計する、人財マーケティング戦略 ～エンゲージメントサーベイを“打ち手”につなげる個の可視化アプローチ～」を開催いたします。

本セミナーでは、「人財マーケティング戦略」という考え方をもとに、社員一人ひとりの状態を可視化し、支援対象や打ち手の優先順位を整理する新しい組織開発アプローチをご紹介します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260716hrmarketing.peatix.com/

近年、多くの企業でエンゲージメントサーベイが導入され、組織状態の可視化や従業員の声を把握する取り組みが進んでいます。一方で、「サーベイ結果をどのような施策につなげればよいかわからない」「組織全体の傾向は見えるが、誰にどのような支援が必要なのかが見えてこない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

エンゲージメントサーベイは組織状態を把握する上で有効な手段ですが、平均値だけでは社員一人ひとりの状態や背景にある課題までは見えてきません。マーケティングにおいて顧客を一括りにせずセグメントごとにアプローチを変えるように、社員に対しても組織全体に一律の施策を実施するだけでは十分な効果につながりません。

本セミナーでは、「エンゲージメントを高めること」自体を目的にするのではなく、一人ひとりに適切な支援を届けた結果としてエンゲージメントが高まる状態を目指し、「人財マーケティング戦略」という考え方を通じて、社員一人ひとりの状態を可視化し、支援対象や施策の優先順位を整理する新たなアプローチについて解説します。

セミナー内容

本セミナーでは、「エンゲージメントサーベイを“打ち手”につなげるにはどうすればよいのか」をテーマに、人財マーケティング戦略の考え方や、キャリア開発診断によるキャリア状態の可視化によるアプローチについて解説します。

具体的には、キャリア開発診断と9象限モデルを活用しながら

・エンゲージメントサーベイだけでは見えない組織課題

・誰に、どのような支援を行うべきか

・データを活用した施策設計の考え方

・個人と組織のより良い関係性を築く実践方法

といったテーマを取り上げ、実際の支援事例も交えながら解説します。

開催概要

◆こんな方におすすめ- エンゲージメントサーベイを実施しているが、具体的な施策につなげられていない方- 人的資本経営の取り組みを現場レベルまで落とし込みたい経営者・CHROの方- 社員一人ひとりの状態を把握し、効果的な支援を行いたい人事・HR担当者の方- 離職防止やエンゲージメント向上を、根本的なアプローチで実現したい方- データを活用した組織開発・キャリア開発の最新事例を学びたい方

《日時》2026年7月16日（木）12:00-13:00

《会場》 Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》企業人事・HRBP・人材開発ご担当の方、経営者・CHROの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・セミナー

・質疑応答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

4designs株式会社代表取締役社長CEO/一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 有山 徹

《申込》https://20260716hrmarketing.peatix.com/

登壇者

4designs株式会社代表取締役社長CEO/一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事

有山 徹

2000年に早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて中期経営計画策定等の戦略策定並びに大手外資系PEファンドのMBO/IPOプロジェクトグループERPプロジェクト、M&A案件等の数多くのプロジェクトを推進、早稲田大学大学院MBA。2019年7月に経営コンサルティング、キャリア支援事業を行う4designs株式会社を設立。2020年3月共同代表の法政大学キャリアデザイン学部田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。設立後5年間で35万人、250社以上に組織開発、キャリア自律を伝えている。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/career-dock/

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他250社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

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