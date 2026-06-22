敏感肌用で、たっぷり使える！プラチナレーベルから新しいハトムギシリーズ誕生

株式会社ドウシシャ



生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）は、高品質＆リーズナブルなスキンケアブランド『プラチナレーベル』から、敏感肌向けハトムギシリーズのスキンケア4種類を2026年6月29日（月）より順次発売開始します。

【開発背景】

現在好評発売中の「プラチナレーベル ハトムギシリーズ」は、2014年の発売から今年で12年目を迎えることができました。年齢、性別、国籍を問わず、多くのお客様にご愛用いただいております。

近年、敏感肌向けスキンケア市場は拡大傾向にあり、低刺激だけでなく、保湿や機能性を求めるニーズが高まっています。さらに、花粉・紫外線・寒暖差・乾燥など外部環境の変化により、一時的に肌が敏感に傾く“ゆらぎ肌”意識も高まっています。敏感肌ユーザーは特に「保湿」を重視する傾向が強く、うるおい不足や乾燥による刺激感への悩みも顕在化しています。

今回、お客様の声にお応えし、敏感肌の方にもお使いいただけるように、新しく「敏感肌用ハトムギスキンケア」を発売します。いつもご機嫌な肌コンディションでいるために、365日たっぷり使えるスキンケアシリーズです。

＊1 乾燥による ＊2 ハトムギ種子エキス（保湿成分）

【商品特長】

■敏感肌の方の協力によるパッチテスト済

毎日心地よく使いやすいスキンケアを目指しました。

※すべての方に、肌トラブルが起こらないわけではありません。

・敏感肌とは

肌表面のうるおいバリアが低下して刺激を受けやすくなった肌状態のこと。赤みやヒリつきが出やすいという特徴があります。

■毎日たっぷり使える大容量

“毎日の積み重ね”が大切なスキンケア。顔だけでなく、首・デコルテ・全身まで惜しみなく使いやすい容量設計で、毎日の保湿習慣をサポートします。

■365日使いやすい、シーズンレス対応

花粉や黄砂が気になる春、紫外線や汗が気になる夏、寒暖差が気になる秋、乾燥が気になる冬、季節の変わり目で肌がゆらぎやすい日も、季節を問わず、毎日のスキンケアに寄り添います。

■ハトムギ種子エキス（保湿成分）配合

ハトムギ種子エキス（保湿成分）は、天然保湿因子（NMF）を補うことによる保湿効果に優れているため、乾燥しがちな肌にうるおいを与え、肌あれを防ぎ、キメを整えながら、すこやかな肌印象へ導きます。保湿ケアを通じて、毎日の肌コンディションをサポートします。

■シンプル設計

ハトムギ種子エキス（保湿成分）を中心に、必要な成分に着目したシンプル設計です。

＜3つのフリー項目＞

・アルコール不使用

・無香料

・無着色

●プラチナレーベル 敏感肌用ハトムギ化粧水

＜販売名＞プラチナレーベル 敏感肌用化粧水Ｈ Ａ

・内容量：1,000mL

・希望小売価格：1,980円（税込）

・角質層のすみずみまで浸透し、乾燥による肌あれを防いで、みずみずしいうるおい肌へ。

●プラチナレーベル 敏感肌用ハトムギオールインワンゲル

＜販売名＞プラチナレーベル 敏感肌用オールインワンゲルＨ Ａ

・内容量：300ｇ

・希望小売価格：1,980円（税込）

・化粧水、乳液、美容液、クリーム、パックの5役。忙しい日も時短でスキンケア。

●プラチナレーベル 敏感肌用ハトムギクレンジング洗顔

＜販売名＞プラチナレーベル 敏感肌用洗顔料Ｈ Ａ

・内容量：200g

・希望小売価格：1,100円（税込）

・ゆたかな泡立ちで、軽いメイクも落とせる洗顔料。

●プラチナレーベル 敏感肌用ハトムギ乳液

＜販売名＞プラチナレーベル 敏感肌用乳液Ｈ Ａ

・内容量：300mL

・希望小売価格：1,540円（税込）

・なめらかに伸びてべたつかず、しっとりうるおう。

【ブランドコンセプト】

“プラチナレーベル”は「全ての人に 自信あふれる美しい笑顔を」がコンセプトのスキンケアブランドです。プラチナのように輝く魅力的な笑顔は、素肌に自信を持つことで生まれると考え、手に取りやすい価格で毎日惜しみなく使えるよう、高品質＆リーズナブルにこだわった商品を展開しています。

【公式サイト】

https://doshisha-beauty.com/pl/

【Instagram】

https://www.instagram.com/Platinumlabel1

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9:00～17:00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。