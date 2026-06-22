【フジテレビ】FODオリジナルドキュメントバラエティ番組 『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン２ 第１回 いよいよ本日６月22日（月）正午よりFODプレミアムにて配信開始！！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/71ch （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのオリジナル番組として好評配信中のドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン２第１回の完全版が、いよいよ本日６月22日（月）正午よりFODプレミアムにて配信開始します。今回もMAZZELメンバーが新たなミッションに挑戦します。

『MAZZEL DUO MISSION』 （C）フジテレビ

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった８人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（２人１組）で様々なミッションに挑戦する番組です。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていきます。

シーズン２では、MAZZELが様々なミッションに挑戦する姿を、2025年７月末からFODプレミアムで順次配信し、お届けしてきました。そして今回が、待望のシーズン２の幕開けとなります！

本日配信開始を予定するシーズン２第１回は、SEITO・EIKIが乗馬、NAOYA・HAYATOがパティシエのミッションに挑戦！乗馬ミッションでは過去のミッションで習得した「ある技術」を取り入れながら、難易度の高いミッションに挑みます。ミッション本番の最終日にDUOが披露する迫真の演技は必見！一方のパティシエミッションではケーキ作りに挑戦。最終日に２人が完成させるオリジナルケーキは果たしてどんな作品に仕上がるのか？！

今回も新たな挑戦を通じて、アーティストとして、そして仲間として進化していくMAZZELにエールを送りながらお楽しみください！

【番組本編カット】

乗馬に挑むEIKI

乗馬に挑むSEITO

乗馬に挑むEIKI

パティシエに挑むHAYATO

パティシエに挑むNAOYA

クリーム塗りを体験するMAZZEL

【メンバーコメント】

NAOYA（ナオヤ）

「DUO MISSIONついにシーズン２が始動しましたー！！今回はずっとやりたかったパティシエに挑戦できてとても嬉しいです！！まだまだ人生でやってないことってたくさんあるんだなぁと思います！これからどんどんいろいろなことに挑戦していきたいですし、本気で挑戦するMAZZEL をみてぜひみなさんが新しいことを始めるキッカケになれたら嬉しいです！」

HAYATO（ハヤト）

「HAYATOです！！待ちに待った『MAZZEL DUO MISSION』シーズン２！！！記念すべき第１回目は、パティシエに挑戦しました！シーズン１の頃からずっとやりたかったパティシエですが、思った以上に繊細な技術が必要で楽しくもありながら、難しかったです！！アーティスティックな僕たちを楽しみにしてください！！」

SEITO（セイト）

「SEITOです！『MAZZEL DUO MISSION』シーズン２がスタートします！

僕は、初めての乗馬に挑戦してきました！最初は思うようにいかないこともありましたが、馬と向き合いながら一歩ずつ距離を縮めていく過程がすごく印象に残っています！久しぶりの出会いであったり、MAZZELの普段見られない表情や、リアルな反応を楽しんでもらえたらうれしいです！」

EIKI（エイキ）

「EIKIです！！

今回は、乗馬に挑戦しました！！乗馬アクション系の映画も、馬に乗って戦うキャラクターも大好きなので、素敵なミッションに挑戦できてとても楽しかったです！！馬が欲しくなりました。ぜひ観てねー！！！！」

◇ 番組概要

■タイトル：『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン２ 第１回

■配 信：本日６月22日（月）正午～FODにて配信開始

■出 演：＜MAZZEL＞

KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI

■スタッフ：企画プロデュース：中村惇之介

プロデューサー：小野田征良／田端李紗（つくりば）

総合演出：井戸田健（つくりば）

制作協力：株式会社つくりば

制作著作：株式会社フジテレビジョン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/71ch （配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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