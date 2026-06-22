【成田空港限定】京友禅ブランド「Pagong」から、日本の美を纏う限定カラー『松波と鶴』が登場！

株式会社 亀田富染工場

株式会社 亀田富染工場 (本社：京都 / 創業1919年) は、京友禅の技術を継承するファッションブランド「Pagong (パゴン)」の成田空港店にて、限定カラーアイテム「松波と鶴」を発売いたしました。

■ ここにしかない出会い。足を運ぶ価値のある「完全店舗限定」

今回の限定カラーは、成田空港店にご来店いただいた方のみが実際に手に取り、お買い求めいただける、まさに「一期一会」のアイテムとなります。ご出発前の限られた時間や、日本に到着された瞬間にしか出会えない、成田空港限定アイテムです。

■ 長寿と繁栄を願う、縁起の良い『松波と鶴』

「松波と鶴」では、松の上に波を描き、その上を鶴が気高く舞うように配されており、波は古来より「絶えず続く力」や「生命の循環」の象徴とされ、静かな揺らぎの中に人の一生や自然の移ろいが重ねられています。

松には「不老長寿」「変わらぬ誠実」「繁栄」への願いが込められており、鶴は神の使いとして人々に幸せと慶びを運ぶ存在とされています。この二つが調和するとき、「永遠に続く幸せ」と「希望を携えて生きる心」を表します。 「松波と鶴」 \39,600（Tax In）

シルクアロハシャツ「松波と鶴」 \39,600（Tax In）通常カラーでは黄色と黒色の２色展開

ぜひ、この特別な機会にお買い求めください。

みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

店舗情報

店舗名：Pagong 成田空港店

所在地：千葉県成田市三里塚御料牧場1-1 成田国際空港内 第一旅客ターミナル中央ビル本館4F

営業時間：8:00 - 20:00（年中無休）

■ 亀田富染工場について

1919年創業 京友禅の染屋 6000枚以上もの着物図案を所蔵しており、手捺染による技法で色鮮やかな染色を得意とする。2002年にアロハシャツの起源がハワイに移り住んだ日系移民が着物を解いて生まれたという説を基に、蔵に眠る図案を復刻しアロハシャツを制作。