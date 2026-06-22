【2026年最新】BtoB企業のSEO完全ガイドを公開｜すぐにできる施策から最新トレンドまで【株式会社ipe】

株式会社ipe

SEO・LLMOコンサルティング会社の株式会社ipe（本社：東京都港区、以下ipe）は、BtoB企業向けSEO対策の実践ガイド「【2026年最新】BtoB企業のSEO対策完全ガイド｜BtoCとの違い・成果を出す施策・戦略」を公開しました。

本ガイドでは、BtoB企業が陥りがちな失敗パターンの解説を起点に、BtoCとの本質的な違い・購買ファネル別のキーワード戦略・15の具体的なSEO施策・成功事例・2026年に押さえるべきAI検索（LLMO）対応まで、実務ベースで体系的に解説しています。

なお、詳細は、ipe公式サイトの記事にて公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

■公開の背景と目的

詳細を見る :https://ipeinc.jp/media/blog/seo-btob/

「SEO対策はやっているのに、リードが増えない」「コンテンツを量産しても商談につながらない」--BtoB企業のWebマーケティング担当者からこうした声が絶えません。

BtoBのSEOは、ターゲット・検索意図・CV設計・コンテンツの深度など、あらゆる面でBtoCとは根本的に設計が異なります。にもかかわらず、BtoCの感覚のままSEOに取り組んでいることが、成果が出ない最大の原因です。

2026年に入り、ChatGPT・Perplexity・Geminiなど生成AIを活用した検索サービス（AI検索）の普及により、BtoB購買担当者の情報収集行動は大きく変化しています。「AIに質問して答えをもらう」というチャネルが新たに加わり、検索エンジン対策とAI対策を一体で進める必要性が高まっています。

ipeでは、累計500社以上のSEO支援実績とLLMO/GEO分析の知見をもとに、「BtoB企業が今日から実践できる体系的なSEO・LLMO戦略」を中心に据えた実践的なガイドを整備しました。Webマーケティング担当者が施策の優先順位を正しく設定し、SEOとLLMO対策を一体で推進できるよう、各論点を網羅しています。

■Webマーケティング担当者が本ガイドで得られること

●BtoB企業がSEOに取り組むべき理由

●BtoCとの決定的な違いと、BtoB特有の戦略設計の考え方

●今すぐ実践できる15の具体的なSEO施策（コンテンツSEO・内部SEO・外部SEO・CV導線設計）

●購買ファネル別キーワード戦略（認知・比較・決断フェーズ別の設計方法）

●BtoB企業のよくある失敗パターン5選と対策

●2026年に押さえるべき最新トレンド（AI検索・LLMO対応・一次情報の価値向上）

■BtoB企業がSEOに取り組むべき3つの理由

1. 担当者の情報収集が「検索」に移行しているから

「課題を感じたらまず検索する」という行動が、BtoB購買担当者の標準的なワークフローになっています。サービスの比較・候補の絞り込み・社内稟議用の情報収集まで、検索エンジンを起点に進めるケースが増えており、ベンダーへの問い合わせ時点ですでに候補が2～3社に絞られているケースも珍しくありません。検索結果に出てこない企業は、比較検討のテーブルにすら乗れない状況が生まれています。

2. BtoBの購買プロセスが長く、検索接触機会が多いから

BtoBの意思決定には平均3～7名のステークホルダーが関与し、検討期間は数週間から数ヶ月に及ぶことが一般的です。担当者・上司・経営層がそれぞれ別のタイミング・別のキーワードで検索するため、SEOコンテンツは長い検討期間を通じて継続的に認知・信頼を醸成し続けます。

3. AI・LLM経由という新たな接点が生まれているから

ChatGPT・Perplexity・Geminiなどの生成AIを使って製品・サービスを調べるBtoB担当者が急増しています。AIは信頼性・専門性の高いWebコンテンツを参照・引用するため、SEOで評価される質の高いコンテンツはそのままAIに推薦・引用される素材になります。SEOへの投資はLLMO対策への投資でもあります。

■BtoB企業とBtoC企業のSEO対策｜決定的な違い

特に大きな違いは次の3点です。

1. キーワード選定の考え方：BtoBでは月間100～500件のニッチなKWでも、1件の商談が数百万円になるため「検索ボリュームの大小」ではなく「検索意図と自社サービスの一致度」を最優先にします。

2. CV設計：BtoCのCV（購入・申込）は即日完結しますが、BtoBのCV（問い合わせ・資料DL）は長い検討プロセスの入口に過ぎず、段階的なCVポイント設計が必要です。

3. コンテンツの深度：BtoBでは担当者が社内稟議に使える情報を求めるため、専門性が高く網羅的なコンテンツが不可欠です。

■BtoB企業が実践すべきSEO施策15選

本ガイドでは、コンテンツSEO・内部SEO・外部SEO・CV導線設計の4カテゴリに分けて15の施策を解説しています。

詳しいやり方はぜひ記事(https://ipeinc.jp/media/blog/seo-btob/)をチェックしてみてください。

コンテンツSEO施策

●ペルソナ・カスタマージャーニーを定義する

●競合サイト・上位記事の徹底分析

●E-E-A-Tを担保した専門性の高いコンテンツ制作

●購買ファネルに合わせたコンテンツラインナップ設計

●導入事例・成功事例記事の制作

●ホワイトペーパー・資料DLとSEOの組み合わせ

●FAQ・よくある質問コンテンツの制作

内部SEO施策

●内部リンク設計で「サイト回遊」を促す

●タイトル・メタディスクリプション最適化

●技術的SEO（テクニカルSEO）の整備

●構造化データの実装

外部SEO施策

●被リンク獲得戦略（リンクビルディング）

●サイテーション（言及）の獲得

CV・導線設計施策

●記事内CTA設計で離脱を防ぐ（検討フェーズ別のCTA出し分け）

●リライト・改善PDCAの継続運用

■BtoB企業のSEOでよくある失敗パターン5選

BtoBのSEO施策について詳しく見る :https://ipeinc.jp/media/blog/seo-btob/- 検索ボリュームだけでKWを選び、PVは増えるがリードゼロ：KW選定の段階で「誰が・なぜ・この言葉で検索するのか」を確認することが重要です。- コンテンツは増やしたが、内部リンクがバラバラで権威性が分散：関連するコンテンツを繋げることで、サイト全体の評価が高まります。- CTAが「お問い合わせ」だけで、検討初期層が離脱：資料DL・無料診断など、段階的なCVポイントの用意が必要です。- 効果測定をPVだけで終わらせ、商談貢献が見えていない：オーガニック流入からのCV数・CPL・商談貢献件数まで追う仕組みが必要です。- 生成AIで量産した低品質コンテンツでE-E-A-Tが低下：人間の専門知識・実体験・一次情報を加えた上で公開することが不可欠です。

■AIに「推薦される企業」になるためのLLMO分析ツール「AKARUMI」

ipeが提供する分析ツール「AKARUMI（アカルミ）」は、ChatGPT・Perplexity・GeminiなどのAIが自社をどう認識・推薦しているかを可視化できる、国産のLLMO分析プラットフォームです。

【AKARUMIでできること】

●ビジビリティ分析：AI上での自社ブランドの言及頻度・露出状況を把握

●ポジショニング分析：競合と比較して何番目に言及されているかを確認

●ソース（引用）分析：AIが回答生成に使っている参照ページを特定

●AI Overview分析：Google AI Overviewへの露出状況と引用元を可視化

●AIクローラー分析：ChatGPT等のAIクローラーによるアクセス状況を確認

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も実施しています。

■SEO～AI対策まで包括的に｜株式会社ipeのSEO支援

AKARUMIの無料トライアルはこちら :https://akarumi.jp/

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティング会社です。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

■ipeのAIO（LLMO）支援

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ipe 会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

会社名 ：株式会社ipe

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

代表取締役：沖田純一、土井直哉

設立 ：2013年10月

事業内容 ：Webコンサルティング事業、メディア事業

■情報発信サイト

500社以上の支援実績に基づくSEO・Webマーケティングメディア「strategy(https://ipeinc.jp/media/)」

次世代のAI検索対策・最新トレンドを届ける「AKARUMI INSIGHTS(https://akarumi.jp/knowledge/)」

Webマーケティング最新ノウハウなら「AKARUMI（アカルミ）チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCmqwjXRRAxNACA_94VK79WA)」（YouTube）

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)