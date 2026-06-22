猛暑日でも、気軽にゴンドラで平均気温22℃。″花の避暑地″入笠山で「涼風の入笠花暦2026」7/1開幕

一般社団法人富士見パノラマリゾート

平均気温22℃、ゴンドラ約15分で広がる冷涼な世界--。一般社団法人富士見パノラマリゾート（長野県諏訪郡富士見町）は、「新・花の百名山」にも選ばれた入笠山エリアにて「涼風の入笠花暦2026」を2026年7月1日（水）～8月16日（日）に開催します。麓が猛暑に包まれる盛夏こそ、入笠山は一年でもっとも華やぐ季節。約150種の山野草が一斉にではなく日ごとに主役を移ろわせる、その"咲き移ろい"を楽しんでいただく期間です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fEcaNLHQ7yM ]

■ 猛暑日でも、ゴンドラを降りればそこは平均気温22℃

連日の猛暑が続く真夏。それでも、ゴンドラに乗って約15分、空中散歩を楽しんでいるあいだに景色も空気も入れ替わります。たどり着く入笠山エリアの平均気温はおよそ22℃。冷涼な風が吹き抜ける高原は、まさに天然の避暑地です。

ゴンドラ山頂駅を降りてすぐに広がるのが「入笠すずらん山野草公園」。園地内はほぼ平坦で、特別な装備がなくても、次々と咲き移ろう花を眺めながらゆったりと散策を始められます。

色とりどりの花々と出会えます

■ 約150種のうち、半数近くが盛夏に集中。なぜ"花暦"なのか

入笠山では、春から秋にかけて約150種もの山野草が咲きます。そのうち半数近くが7月から8月の盛夏にかけて見頃を迎える--つまり夏こそが、一年でもっとも花の種類が豊かで華やかな季節なのです。

そして入笠山の花の魅力は、その「移ろい」にあります。花々は一斉に咲きそろうのではなく、日ごとに静かに主役を入れ替えていきます。今日はこの花、明日はあの花。まるで日めくりカレンダーをめくるように、訪れるたびに風景が変わっていく。

「花暦（はなごよみ）」とは、どの花がいつ咲くのかを暦に見立てて記したもの。その日その日で表情を変える入笠山の花々の移ろいそのものを楽しんでいただきたい--そんな想いから、本企画を「涼風の入笠花暦」と名づけました。

シモツケソウコオニユリユウスゲレンゲショウマ

■ 山頂まで約1時間。家族もペットも、三大絶景を

山野草公園から入笠山の山頂までは、ゆっくり歩いて約1時間ほど。なだらかな登山道が続くため、登山初心者の方やお子さま連れでも安心して山頂を目指せます。

標高1,955mの山頂に立てば、八ヶ岳・富士山・南アルプスを一望する大パノラマが待っています。涼やかな風のなかで味わう山頂からの眺めは、夏ならではのごほうびです。

ペットとの同伴も可能。家族の一員であるペットと一緒に、冷涼な高原の散策をお楽しみいただけます。

ペットと夏のお散歩は高原ならでは。ゴンドラがあるので山頂までも気軽に楽しめる

■ 希少種「アツモリソウ」を未来へ ─ 全日本アツモリソウサミット

入笠山を擁する富士見町は、長野県内で唯一、固有種「釜無ホテイアツモリソウ」の自生が確認されている地域。盗掘・食害・気候変動で絶滅が危惧されるこの"幻の花"を、地域は20年にわたり守り続けてきました。本花暦に先立つ2026年6月20日（土）～28日（日）には、保全活動20周年を記念した「全日本アツモリソウサミット」を当リゾートを会場に初開催。また会期中の6月25日（木）・26日（金）には「第2回アツモリソウ保全・再生みらい会議」も開かれます。25日は富士見町コミュニティ・プラザで3町（富士見町・北海道礼文町・岩手県住田町）連携協定の締結式とパネルディスカッションを、26日は当リゾートで研究者による学識者講演会を行います。咲き移ろう花とともに、この地の自然を次世代へつなぐ取り組みにも目を向けていただければ幸いです。

深い赤紫の袋状の花が特徴の希少種保全活動の歴史などを展示

開催概要

イベント名：涼風の入笠花暦2026

開催期間：2026年7月1日（水）～8月16日（日）

場所：入笠山エリア（入笠すずらん山野草公園ほか）／長野県諏訪郡富士見町

アクセス：ゴンドラ「すずらん」乗車約15分でエリア入口へ

平均気温：約22℃（盛夏の高原）

山野草：春～秋で約150種。半数近くが7～8月に見頃

山頂まで：山野草公園から徒歩約1時間（初心者・お子さま連れも可）

眺望：山頂より八ヶ岳・富士山・南アルプスの大展望

ペット：同伴OK

※花の見頃は気象条件により前後する場合があります。最新の開花状況は公式ブログ・SNSにて随時発信しています。

法人概要

法人名：一般社団法人富士見パノラマリゾート

所在地：長野県諏訪郡富士見町

概要：入笠山（標高1,955m）を擁する四季のマウンテンリゾート。グリーンシーズンの山野草・トレッキング・MTB、ウィンターシーズンのスキー・スノーボードまで、一年を通じて高原の自然を楽しめる。

報道関係者向けお問い合わせ

一般社団法人富士見パノラマリゾート 営業課