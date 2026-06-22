【大阪・東京開催】ZETA代表の山崎が「KCR資産家企業IRセミナーin広田証券」に登壇、エージェンティックコマースへの取り組みと中長期成長戦略を解説

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社KCR総研が主催する個人投資家向けIRセミナー「KCR資産家企業IRセミナーin広田証券」に、代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。本セミナーは、2026年6月26日(金)に大阪、6月29日(月)に東京の2拠点にてリアル形式で開催されます。

■登壇の主旨

生成AIの普及が消費者の商品購買行動にも波及し、「エージェンティックコマース」の広がりを背景に、EC事業者にはより高度な検索基盤や信頼性の高いデータ活用が求められています。

本セミナーでは、2026年5月11日に発表した2026年12月期第1四半期決算説明資料(※1)をもとに、こうした市場環境の変化を踏まえながら、当社が推進するAIエージェント戦略について、代表の山崎が解説いたします。

また、2026年6月に発表したグローバル決済大手Checkout.comとの戦略的提携(※2)についてもご紹介いたします。コマース市場では国境を越えた購買行動や高度な決済体験の重要性が一段と高まることが見込まれている中、当社の検索を中核とする事業基盤に加え、グローバル水準のコマースインフラとの連携を進めることで、将来的な収益機会の拡大と事業領域の拡張を目指していくビジョンについても説明いたします。

そのほか、イベントの詳細につきましては以下よりご確認ください。

■開催概要

名称 ：KCR資産家企業IRセミナーin広田証券

登壇者 ：ZETA株式会社 代表取締役社長 山崎徳之

参加費 ：無料(事前申込制)

主催 ：株式会社KCR総研

参加条件 ：会員登録(無料登録可)が必要です。

▼会員登録はこちら

https://www.ipo-channel.jp/newbie.html

【大阪開催】

日時 ：2026年6月26日(金) 16:00開演(15:30受付開始)

会場 ：広田証券大阪本社大会議室(大阪府大阪市中央区北浜1丁目１番24号)

詳細・申込：https://www.ir-channel.jp/event/os260626.html

【東京開催】

日時 ：2026年6月29日(月) 16:00開演(15:30受付開始)

会場 ：広田証券東京支店会議室(東京都中央区日本橋茅場町1丁目7番3号)

詳細・申込：https://www.ir-channel.jp/event/tk260629.html

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

(※1) 2026年12月期第1四半期決算説明資料(2026年5月11日)

https://zeta.inc/ir-document/presentations/fy2026-1q-3/2026/0511

(※2) ZETA、グローバル決済大手のCheckout.comと戦略的パートナーシップ契約を締結

～エージェンティックコマース時代に向け、AIを活用した購買体験の取り組みを加速～

https://zeta.inc/press-release/topics/checkout-com-zeta-business-development-alliance/2026/0610

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売