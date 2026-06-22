【開催レポート公開】日本経営主催「第2回 病院経営エクセレンスセミナー in 東京」レポートを公開

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年6月6日（土）に帝国ホテルにて開催した「第2回 病院経営エクセレンスセミナー in 東京」の開催レポートを公開します。

レポート :https://nkgr.co.jp/seminar/hospital-improvement-finance-organization-138738/詳細は公式サイトにてご確認ください。

本セミナーは、病院経営者同士が相互に学び合い、これからの病院経営のあり方や組織運営の本質について考える機会として開催したものです。

当日は、特別講演や経営者対談、研究プロジェクトの成果発表などを通じて、多くの示唆に富む議論が交わされました。本リリースでは概要のみをご紹介し、詳細は公式サイト掲載のレポートをご案内いたします。

■ 開催レポートを公開

開催レポートでは、

・病院経営における戦略の考え方をテーマとした特別講演

・病院経営者による意見交換の様子

・病院経営イノベーションピッチの取り組みと成果

・優良病院研究プロジェクトから得られた知見

・参加者アンケートから見えた課題意識と今後の展望

などについて紹介しています。

病院経営を取り巻く環境が大きく変化する中、参加者からは今後の経営や組織運営を考えるうえで多くの示唆が得られたとの声が寄せられました。

■当日の様子

当日の様子１.当日の様子２.当日の様子３.当日の様子４.当日の様子５.当日の様子６.

※掲載お写真は参加者様のご承諾の上掲載しております。

レポート全文は下記よりご覧いただけます。

https://nkgr.co.jp/seminar/hospital-improvement-finance-organization-138738/

■ 今後開催予定のイベント

病院経営イノベーションピッチ2026

開催日時：2026年11月28日（土）

会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center

2025年のイノベーションピッチの様子

本セミナー内でも紹介した「病院経営イノベーションピッチ」の第2回大会を開催予定です。

病院経営イノベーションピッチは、病院経営者とスタートアップ企業が対話を通じて新たな価値創出を目指す共創型イベントです。

昨年度開催した「病院経営イノベーションピッチ2025」の開催報告は、以下よりご覧いただけます。

【病院経営イノベーションピッチ2025 開催報告】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000105083.html

今後の募集開始や詳細については、当社ホームページにて順次ご案内いたします。

■ 日本経営について

当社は、医療機関をはじめとするさまざまな組織に対し、経営支援・人材育成支援・組織開発支援を提供しています。今後も病院経営者の皆さまがつながり、新たな価値を創出できる場づくりを通じて、持続可能な地域医療の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn