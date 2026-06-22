株式会社AI Native、開発組織のエンジニア・PM向け「AI開発力スキル診断」を公開

株式会社AI Native

株式会社AI Native（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中慎、以下「AI Native」）は、エンジニア・PMを対象にAI開発力を9軸で可視化する無料診断ツール「AI開発力スキル診断」を公開したことをお知らせします。本診断は、AI時代のソフトウェア開発に必要なスキルを「土台3軸＋特化6軸」の計9軸で評価し、強み・伸びしろを約7分で診断します。

あわせて先行利用者の診断データを分析したところ、要件定義・AIドメイン知識・効率思考といった上流・思考系のスキルは高水準である一方、「運用保守（LLMOps）」「品質保証」といった本番運用・品質系のスキルで差がつきやすいことがわかりました。

診断URL: https://www.ai-native.jp/dev-assessment(https://www.ai-native.jp/dev-assessment?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=dev_assessment_release_202606)

無料で診断する :https://www.ai-native.jp/dev-assessment?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=dev_assessment_release_202606

背景：AI活用は『使えるか』から『開発・運用できるか』へ

2025年以降、生成AIの業務活用が急速に進み、AIを「使う」スキルの可視化は一定進みました。

一方で、AIを前提にプロダクトを開発し、本番で運用し続けるスキル（要件定義、AIドメイン知識、品質評価、LLMOps、セキュリティ・ガバナンス）については、体系的に自己評価できる手段がほとんど存在しませんでした。

AI Nativeは、自社のAX支援・AI研修の現場知見をもとに本診断を開発しました。

AI開発力スキル診断の主な特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180188/table/3_1_14d393637da4edbac0244a3e930b66e7.jpg?v=202606220951 ]

先行利用データから見えた傾向

先行利用者の診断結果を集計したところ、上流・思考系のスキルは高水準である一方、本番運用・品質系のスキルで差がつきやすい傾向が確認されました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180188/table/3_2_a986e512fd765fcc59c759cc83bde1e3.jpg?v=202606220951 ]

3つの診断ラインナップ

AI Nativeは、対象者別に3つの無料診断を提供しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180188/table/3_3_52c0612f606bc216d201b9ab5219526e.jpg?v=202606220951 ]

診断機能の活用と今後の展開

「AI開発力スキル診断」は、個人のスキル把握にとどまらず、開発組織の採用・育成・アサインの意思決定にも活用できます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180188/table/3_4_c7997fe6a5a5d345093cfa8db03a47fc.jpg?v=202606220951 ]

生成AIによって「動くものを作る」ハードルが下がった今、競争力を分けるのは本番品質で使いこなせるかです。

診断ツール概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/180188/table/3_5_754e5486011fe50e91b18b79cbaf32af.jpg?v=202606220951 ]

会社概要

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/180188/table/3_6_8e93e325673702f3b8e58207cddda7cb.jpg?v=202606220951 ]

報道関係者向け問い合わせ先

株式会社AI Native 広報担当

Email：biz@ai-native.jp