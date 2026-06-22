【BSフジ】『中川家＆コント』特番放送！2026年7月12日（日）19:00～20:55

株式会社ビーエスフジ

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特番放送のお知らせ

特番放送：2026年7月12日（日）19：00～20：55

中川家とゆかいな仲間たちが、日常にある風景をそれぞれの目線で切り取った台本なしのアドリブコント番組「中川家＆コント」。2026年7月12日（日）に2時間特番の放送決定！

ブラックマヨネーズの小杉が、ついに「中川家＆コント」に参戦！

さらに！ザ・パンチ、EXIT、カーネーション、スクールゾーンも出演！

特番概要

番組名：＜サンデープレミアム＞「中川家＆コント」2時間SP

放送日時：2026年7月12日（日）19:00～20:55

出演：中川家

ゲスト：小杉竜一(ブラックマヨネーズ)、ザ・パンチ、EXIT、カーネーション、スクールゾーン

番組内容：ゲストとともに「あるのは、設定のみ。台本のないミニコント」を展開。誰がどのセリフを言うかも決まっておらず、どのような展開になるかもわからない、笑いのプロフェッショナルたちによる、アドリブコント舞台となっている。

「おはよう！今昔亭今昔です！」

関西にありそうな？ラジオ番組ブースで織りなすアドリブコント。

MCの今昔亭今昔（礼二）とアシスタントのミレイ（剛）。今回なんと、ブラマヨ小杉がゲストに登場！今昔亭師匠とミレイの無茶ぶりに応えられるか？

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小杉竜一(ブラックマヨネーズ)：収録後感想トーク

礼二: 「いやまあね、でも久々やね。こんな風にして一緒にやるのって。」

小杉:「初めてやったと思います。多分。だからすっごい緊張感ありました！」

剛: 「緊張感あったかな？」

小杉: 「何度も言ってますけど、やっぱりもう個人的にもコンビでもやっぱお世話になっている中川家さんなんで。」

剛: 「とんでもないですよ。とんでもない。」

礼二:「いやいやだいぶ助かりました、ありがとうございます」

小杉: 「ただ久々にちょっと緊張感のある仕事で本当に嬉しかったです！」

(C)︎BSFUJI『ブラマヨ弾話室～ニッポン、どうかしてるぜ！～』

毎週(日) 22:30～23:00 BSフジにて放送中！

ブラックマヨネーズMCの社会派雑談バラエティ！

■放送予定 7月19日＃309 / 7月26日＃310

「地方都市がどこに行っても似ていて心配」

「地方の空き家の増加スピードが心配」

「いい男不足で結婚離れが心配」

「交通検問」

EXIT・りんたろー。が検問で止められ、EXIT・兼近大樹＆中川家扮する警察官に職務質問されるも、何を言っても疑われタジタジに。気づけば自分でもなぜか分からないまま追い込まれていく！

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EXIT：収録後感想トーク

礼二「かねちの最初の職質がすごいリアルで、思わず笑ってしまった」

兼近「職質されたことが多いので感覚が分かる」

りんたろー。「職質されたことがないので対応が分からなかった」と語り、

その様子について中川家は「本当に困っている感じが良かった」と評価。

リアルなやり取りがそのままコントの面白さにつながったことが明かされた。

また、兼近はりんたろー。が仕事の案件によって“ありがた仕事”と呼んでいることを明かし、

「テンションが上がって関係ない人にも“ありがとうございます”と言ってしまう」と独特のエピソードを披露。

りんたろー。も「こういう機会は芸人としてありがたい」と語り、収録への前向きな姿勢を見せた。

「仕事の相談」

ザ・パンチ本人役で出演！チーフマネージャー（礼二）と現場マネージャー（剛）の楽屋で仕事の相談！あんな番組や、こんな仕事のオファーまで！？

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「若手芸人オーディション」

お笑い番組のプロデューサー（礼二）と演出・チーフディレクター（剛）が若手芸人のオーディション現場を舞台に、カーネーションとスクールゾーンの2組が架空の若手芸人に扮してオーディションに挑む！

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■ 番組公式HP＆SNS

番組HP：https://www.bsfuji.tv/nakagawaketokonnto/

番組公式X：https://x.com/ngk_to_conte

■ 番組オフィシャルグッズ

「中川家＆コント」のTシャツ、アクリルスタンド、キラキラステッカーなど、好評発売中！

BSフジショッピング（https://www.bsfuji.shop/）詳細を見る :https://www.bsfuji.shop/shopbrand/category_tv_nakagawaketokonnto/