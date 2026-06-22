【カフェ型　謎解き】大阪・弁天町の螺旋珈琲にてカフェ型謎解き「ヒラメキ＆バラ香る憩いに」が開始！早速プレイ者からは「楽しかった！」などと好評の声。

株式会社からのもぬけタイトル画像

謎解き・体験型イベントの企画制作を手がけるAporiQ.が運営する、店舗・商業施設向け謎解きシリーズ「コトリ譚」の新作「ヒラメキ＆バラ香る憩いに」が、2026年6月13日（土）にリリースされました。制作は、謎解き・マーダーミステリーを手がける株式会社からのもぬけ（東京都新宿区）が担当しています。

落ち着いた雰囲気のカフェの中で本格派の謎解きを楽しんでいただけます。すでに多くのお客様にプレイしていただき「思っていた以上に本格派の謎解きで面白かった」「マルチエンディングで色々と答えを見つけるのも楽しかった」などのお声をいただいております。

螺旋珈琲は店内も真っ黒に統一されていて雰囲気のあるカフェになっております。ドリンクメニューも豊富にご用意されておりますのでぜひそちらの雰囲気も味わいにお越しください。ご好評をいただけましたら次回作の制作も予定しておりますので、ぜひご感想をお寄せください。

プレイ可能時間や実施状況は、以下からご確認いただけます。

https://www.instagram.com/rasen_coffee_roaster/

◆ストーリー

店内の様子お店の外観

場所には、まだ語られていない物語がある。コトリ譚は、その場所の声に耳を澄ませ、言葉を拾い、ひとつの譚に編む謎解き体験です。小鳥が一篇を運んでくるように--コトリ、と。

ようこそ、螺旋珈琲へ。

ほのかに漂うバラの香り、ゆっくりと巡る午後の時間。

この店のなにげない風景の中に、小さな「ヒラメキ」がいくつも隠されています。

メニュー、しつらえ、いつもの一席 ーー そのどこかに、解かれるのを待つ謎があります。

コーヒーを一口、また一口。螺旋をたどるように解き進めた先で、あなたはこの店だけのささやかな真実に出会います。



マルチエンディングとなっているので良ければ全部の答えを探してくださいね。

◆詳細情報について

詳細な情報はこちらになります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182897/table/3_1_7ac3b226e2b207df680dddb196029cff.jpg?v=202606220951 ]

◆コトリ譚について

コトリ譚は世界観に合わせたオーダーメイドの謎解きキットであり、滞在時間と再来店のきっかけをつくります。実施店舗も全国から募集しております。ぜひ興味が出た方のお問い合わせをお待ちしております。

・商店街・観光地の周遊促進

・地域の歴史・文化を楽しく伝える

・SNS映えするフォトスポット連動

・注文待ち時間の有効活用

・店舗オリジナルストーリー制作

その他謎解きやマーダーミステリーを活用した企業様の研修や新商品のPR、カフェなどの集客のご相談お問い合わせはこちらからお待ちしております。

株式会社からのもぬけのHP(https://karanomonuke.com/)

AporiQ.のHP(https://aporiq.com/)