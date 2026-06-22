日本政策金融公庫と連携し、民泊開業・民泊副業・民泊拡大の融資・資金調達サポートを開始｜元銀行マンが民泊×融資を徹底サポート。収益化済み民泊M&A投資で実績豊富な『田中の民泊投資』が提供

株式会社ファイナンスアイ日本政策金融公庫と連携し、民泊開業・民泊副業・民泊拡大の融資・資金調達サポートを開始｜元銀行マンが民泊×融資を徹底サポート。収益化済み民泊M&A投資で実績豊富な『田中の民泊投資』が提供

株式会社ファイナンスアイ（本社：大阪府、代表取締役：田中琢郎）が運営する「田中の民泊投資」(https://financeeye.net/minpaku/)は、日本政策金融公庫との連携により、民泊開業・民泊副業・民泊拡大に取り組む方に向けた資金調達サポート(https://financeeye.net/minpaku/mp-sikin/)を開始しました。

インバウンド需要、国内旅行需要、副業ニーズ、不動産投資の多様化を背景に、民泊ビジネスに興味を持つ個人投資家・会社員・既存民泊運営者が増えています。

一方で、民泊を始めるには、物件取得費、内装費、家具家電、許認可対応費、清掃・管理体制、広告費、運転資金など、想像以上に多くの資金が必要です。

「民泊を始めたいが、自己資金だけでは不安」

「会社員の副業でも融資を活用できるのか知りたい」

「既に民泊を運営しているが、2棟目・3棟目へ拡大する資金が足りない」

こうした声に応えるため、田中の民泊投資では、日本政策金融公庫との連携により、元銀行マンの視点から、民泊ビジネスの資金計画・事業計画・返済計画づくりをサポート(https://financeeye.net/minpaku/mp-sikin/)します。

日本政策金融公庫と連携開始！民泊×融資の資金調達を元銀行マンが徹底サポート

【民泊の融資・資金調達・日本政策金融公庫と連携して創業融資サポート】サービス詳細：

https://financeeye.net/minpaku/mp-sikin/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FoURdMhDQkU ]

民泊×融資の本命。日本政策金融公庫と連携し民泊×創業融資で開業・副業・拡大も元銀行マンがサポート(https://www.youtube.com/watch?v=FoURdMhDQkU)

背景：民泊は「自己資金だけで小さく始める」から「融資を活用して事業化する」時代へ

背景：民泊は「自己資金だけで小さく始める」から「融資を活用して事業化する」時代へ

民泊ビジネスは、単なる副業や不動産投資の延長ではなく、拡大するインバウンド経済の宿泊需要を取り込む事業です。開業時には、物件取得費、内装費、家具家電、許認可対応費、広告費、清掃体制、運転資金など、多くの資金が必要になります。

そのため、自己資金だけで小さく始めるのではなく、創業融資・資金調達を活用し、最初から事業として計画することが重要です。しかし、融資は申し込めば簡単に受けられるものではありません。

金融機関が確認するのは、自己資金、本業収入、信用情報、物件内容、エリア需要、売上計画、運営体制、返済原資、資金使途などです。田中の民泊投資では、日本政策金融公庫と連携し、元銀行マンのノウハウをもとに民泊ビジネスを銀行融資評価で伝わる事業計画として再設計し、融資の可能性を高めるためのサポートをします。

民泊×融資サポートのサービス対象者

民泊×融資サポートのサービス対象者

今回の資金調達サポートは、主に以下の方を対象としています。

・これから民泊を開業したい方

・会社員の副業として民泊に挑戦したい方

・自己資金だけでは民泊開業が難しい方

・既に民泊を運営していて追加出店を検討している方

・2店舗目、3店舗目への拡大資金を検討している方

・日本政策金融公庫の創業融資を活用できるか知りたい方

・事業計画書や資金計画の作り方が分からない方

・一人で公庫に相談に行くのが不安な方

田中の民泊投資が選ばれる理由

田中の民泊投資が選ばれる理由日本政策金融公庫と連携した資金調達サポート1. 日本政策金融公庫と連携した資金調達サポート

田中の民泊投資では、日本政策金融公庫との連携により、民泊開業・民泊副業・民泊拡大に必要な資金調達をサポートしています。

民泊開業支援だけでも、一般的な融資申請サポートだけでもありません。

民泊ビジネスと公庫融資の両方を理解し、資金計画・事業計画・返済計画まで一体で整理することが特徴です。

2. 元銀行マンが銀行融資評価の目線で支援

民泊の魅力を語るだけでは、融資審査では不十分です。

金融機関に伝えるべきなのは、どの物件で、誰に泊まってもらい、どのように売上を作り、どのように返済していくのかという事業計画です。

元銀行マンとして資金調達支援に携わってきた田中が、銀行融資評価の目線で、民泊ビジネスの資金計画・収支計画・返済計画を再設計します。

2. 元銀行マンが銀行融資評価の目線で支援3. 資金調達支援1万件以上の実務経験3. 資金調達支援1万件以上の実務経験

株式会社ファイナンスアイでは、これまで全国の起業家・中小企業経営者の資金調達相談に対応してきました。

融資は制度を知っているだけではうまく進みません。

申込者の自己資金、本業収入、信用情報、事業経験、資金使途、返済余力などを総合的に確認し、金融機関に伝わる形へ整理することが重要です。

4. 民泊“副業”でも融資評価目線で対応

会社員の方が民泊に挑戦する場合、

「副業で収入を増やしたい」という説明だけでは、金融機関には伝わりにくいことがあります。

大切なのは、民泊を銀行融資評価目線で事業として説明できることです。

田中の民泊投資では日本政策金融公庫と連携し、民泊を収益事業として整理し、創業融資評価の目線で事業計画もサポートします。

4. 民泊“副業”でも融資評価目線で対応5. 借りることをゴールにしない5. 借りることをゴールにしない

融資は、借りられれば終わりではありません。

大切なのは、借りた資金を使って民泊を開業し、売上を作り、利益を残し、返済を続けられる事業にすることです。

田中の民泊投資では、融資を受けるためだけの計画ではなく、開業後・運営後・拡大後まで見据えた資金計画を重視しています。

サポート内容～民泊×融資の資金調達を日本政策金融公庫と連携

田中の民泊投資×資金調達サポートでは、以下のような内容をサポートします。

民泊×融資・資金調達サポートの流れ

元銀行マン。民泊×融資と収益化済み民泊M&A投資の専門家

- 民泊開業資金の整理- 自己資金と借入希望額のバランス確認- 日本政策金融公庫向けの事業計画づくり- 売上計画、利益計画、返済計画の整理- 物件、エリア、運営モデルの融資評価チェック- 創業融資の申請準備- 面談前の確認- 既存民泊運営者の追加出店資金の相談- 収益化済み民泊物件の民泊M&Aサポート民泊×融資・資金調達サポートの流れ- STEP1 無料相談のお申し込みまずは専用ページ(https://financeeye.net/minpaku/mp-sikin/)より無料相談に申込み、現在の状況をお聞かせください。- STEP2 ヒアリング民泊開業、副業、拡大のどのステージにいるのか、自己資金、希望エリア、物件検討状況などを確認します。- STEP3 資金計画・事業計画の作成初期費用、運転資金、売上見込み、利益見込み、返済計画、運営体制などを整理します。- STEP4 日本政策金融公庫への相談・融資申請サポート金融機関が見ているポイントを踏まえ、民泊事業の強みと返済可能性が伝わるように準備します。- STEP5 民泊の開業・副業・拡大へ融資実行後は、資金計画に沿って民泊開業・副業開始・追加出店へ進みます。田中の民泊投資 田中琢郎

民泊ビジネスに興味を持つ方は増えていますが、実際に相談を受けていると、多くの方が資金面で止まっています。

民泊は、勢いだけで始めると失敗する可能性があります。物件を選ぶ前に資金計画を整え、融資を申し込む前に事業計画を整え、借りる前に返済できる収支を確認することが重要です。

日本政策金融公庫との連携により、民泊開業・民泊副業・民泊拡大に取り組む方に対して、元銀行マンとして銀行融資評価の目線でサポートしてまいります。

民泊を「なんとなく儲かりそうな副業」ではなく、金融機関に説明できる事業として組み立てる。それが、今回の資金調達サポートで提供したい価値です。

無料相談について～民泊×融資の資金調達。日本政策金融公庫と連携!

無料相談について～民泊×融資の資金調達。日本政策金融公庫と連携!

現在、民泊開業・民泊副業・民泊拡大に関する資金調達相談が増えています。

日本政策金融公庫と連携した融資サポートなので、すべての相談をお受けできるわけではありません。

田中の民泊投資では、自己資金、信用情報、事業計画、取り組み姿勢などを確認したうえで、融資の可能性を診断し、お客様毎に実現可能なファイナンスプランの戦略を練っています。実行力があり実現可能性の高い方のサポートをしています。

民泊×融資に本気で取り組みたい方は、まずは専用ページよりお問い合わせください。

サービス詳細・無料相談：

https://financeeye.net/minpaku/mp-sikin/

※融資には金融機関の審査があります。融資実行・審査通過を保証するものではありません。

※資金調達支援実績・成功率等は当社支援案件における実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

※相談内容によっては、サポートをお受けできない場合があります。

収益化済み民泊M&A｜限定配信動画

国内最大級の不動産投資サイトの人気セミナーランキングでおなじみの収益化済み民泊M&Aセミナーを好きな時間に今スグ受講できる。(https://u1.financeeye.net/p/4pU7LtHig1NU)

収益化済み民泊に挑戦する人達とは？成功のポイント2つとは？

バトンズ上場で、スモールM&Aは個人投資家にも広がる時代へ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=P5-gbpaV0ZM ]バトンズ上場で、スモールM&Aは個人投資家にも広がる時代へ

これまでM&Aは、大企業や中小企業経営者が行うものというイメージが強くありました。

しかし、M&Aマッチングプラットフォームの普及により、会社員や個人投資家でも、小規模な事業や店舗、Webサービス、宿泊事業などのM&A案件を探せる時代になっています。

バトンズの上場は、スモールM&Aがより一般に認知される大きな転機です。

今後は、法人だけでなく、個人が「小さな事業を買って収益を得る」という動きも加速していくと考えられます。しかし、M&Aプラットフォームで案件を見ることと、投資として成功できる案件を選ぶことは別問題です。

特に個人投資家や会社員がM&Aに取り組む場合、次の3点が重要になります。

- お金自己資金や融資を含めて、無理のない投資額で始められるか。- 時間本業を持ちながらでも、外注化・仕組み化によって運営できるか。- 再現性売主が抜けた後も、売上・利益・運営体制を維持できる根拠があるか。

この3点を満たしやすい投資対象として、ファイナンスアイが注目しているのが、収益化済み民泊・収益資産になる民泊M&A(https://financeeye.net/minpaku/)です。

民泊は「開業」から「収益化済み事業を買う」時代へ

民泊は「開業」から「収益化済み事業を買う」時代へ

民泊に興味を持った方がインターネットで検索すると、多くの場合、「民泊開業」「Airbnbの始め方」「旅館業許可」「住宅宿泊事業の届出」といった情報にたどり着きます。

しかし、ファイナンスアイが提案する民泊投資は、単なる民泊開業ではありません。

すでに売上があり、レビューがあり、運営実績があり、清掃・ゲスト対応・OTA運用などの仕組みがある民泊をM&Aで取得する、収益化済み民泊投資です。

ただし、危険な民泊M&Aもある

危険な民泊M&Aもある

民泊M&Aには大きな可能性があります。しかし、すべての案件が安全なわけではありません。 不動産投資やM&Aと同じように、民泊M&Aにも決して買ってはいけない危険な案件があります。買った後も同じ収益が再現できるか、自分の時間を奪われすぎないか、融資や次の投資につながる収益資産になるか、出口戦略まで描けるかです。

田中式メソッドで見る「民泊M&Aの判断基準」

田中式メソッドで見る「民泊M&Aの判断基準」

ファイナンスアイが提案する「田中式メソッド」では、民泊M&A案件を次のような視点で分析します。

1. 売上ではなく「手残り利益」を見る

売上が高くても、家賃、清掃費、運営代行費、OTA手数料、消耗品費、修繕費などを差し引いた後に利益が残らなければ、投資としては成立しません。

2. 稼働率ではなく「年間の波」を見る

繁忙期だけの数字で判断すると危険です。

年間を通じた売上の波、閑散期の下振れ、季節要因を確認する必要があります。

3. レビューと運営体制を見る

民泊はレビューが資産です。

レビューが悪化している案件は、将来の集客力が落ちる可能性があります。

4. 売主が抜けた後の再現性を見る

売主本人の対応力や人脈に依存している案件は、譲渡後に収益が落ちる可能性があります。

会社員や未経験者でも運営できる仕組みがあるかが重要です。

5. 融資評価目線で見る

元銀行マンの視点では、単に「儲かりそう」ではなく、金融機関から見て事業として評価されるか、数字の裏付けがあるかを確認します。

6. 出口戦略まで見る

買って終わりではなく、運営改善、追加投資、2件目・3件目への拡大、将来の売却・イグジットまで考える必要があります。

解決策｜「すでに稼いでいる実績のある民泊を買う」という民泊M&A投資[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Nrm3BS6stGg ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Wyy2L2i1Se8 ]講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎日本全国100件以上の民泊投資を鑑定した実績

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

「民泊をやめる前に売却という選択肢」民泊売却・イグジット相談キャンペーン開始｜元銀行マンが民泊M&Aをサポート

民泊事業者向けに民泊売却・イグジット相談キャンペーンを開始しました。

同社には現在、『民泊事業を売却したいオーナー』・『民泊をたたむことを検討している民泊事業者』・『収益化済み民泊を購入したい投資家』からの相談が増加しています。こうした背景を受け、同社では民泊オーナー向けに、民泊売却・民泊M&Aの相談受付を強化するキャンペーンを開始しました。

※当社は、安心安全に適切なM&Aを実行する経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録機関です。

■民泊を売りたい方・買いたい方｜民泊売却・民泊M&Aなら無料で民泊査定・無料で相談受付(https://financeeye.net/minpaku/sell-mpma/)

■民泊の売却イグジット・民泊M&A（買手・売手）の無料個別相談(https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register)

■『田中の民泊投資』解説動画(https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8)

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8 ]

■セミナーで紹介している『先輩民泊オーナーが成功させた収益化済み民泊』の一例(https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KUR9oqD_vNqLYvhQW1-Nkle72gvnLB0)

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=EB1cVlml9-w ]

毎月112万円・利回り83％!東京都三軒茶屋の儲かる民泊-40｜3年後に112万円現金増。民泊開業なら3年でFIREを目指すキャッシュリッチ民泊資産投資 #民泊 #不労所得 #airbnb #副業(https://www.youtube.com/watch?v=EB1cVlml9-w)

田中の民泊投資で民泊を始めた方の事例を掲載中。様々な職業の方が民泊で資産形成を始めています

- タクシードライバーが毎月16万円の不労所得を実現｜実績ある民泊を買うだけの安全投資(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-8/)- 飲食店勤務でもできた！“実績ある民泊を買うだけ”で月17万円の不労所得を得た成功事例(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-7/)- 工場勤務の会社員が毎月18万円の不労所得を実現｜“実績ある民泊を買う”だけの安全投資とは(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-6/)- 夜勤続きの介護職が、収益実績のある民泊M&Aで毎月16万円を確保(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-9/)- 不動産投資の頭金が貯まらない会社員が、収益化済み民泊M&Aで毎月18万円の副収入を確保した方法｜民泊開業の成功事例(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-5/)- 副業禁止の会社員が妻と始めた民泊M&Aで毎月22万円の不労所得を実現(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-4/)

その他の成功事例はコチラ

https://financeeye.net/minpaku/category/casestudy/

主婦が“民泊M&A”で月15万円の自動収益を実現｜外注化で完全自走した42歳女性の挑戦30代会社員が600万円で“収益化済み民泊”を購入｜ゼロから3年で投資回収を実現した成功事例

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中の民泊投資では、収益化済み・運営実績のある稼働中の民泊事業を少額資金から買う方法から売却イグジット、資産拡大のための融資戦略まで民泊M&A投資の全てに対応しています。

■田中の民泊M&A投資 公式サイト

https://financeeye.net/minpaku/

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

株式会社ファイナンスアイの会社概要

株式会社ファイナンスアイの会社概要

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

■ファイナンスアイ公式サイト

https://financeeye.net/

田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

https://financeeye.net/minpaku/

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://x.com/tanakaminpakuma

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://note.com/minpakuma

楽待の掲載サイト

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641

■ファイナンスアイ公式SNS

X（旧：Twitter）：https://x.com/mandecmc

YouTube：https://www.youtube.com/@financeeye

Facebook：https://www.youtube.com/@financeeye

LINE公式アカウント：https://lin.ee/mYXFDyr

tiktok：https://www.tiktok.com/@financeeye

instgram：https://www.instagram.com/financeeyenet/

■ファイナンスアイ専門家サイト

★M&A成約数日本No.1 BATONZ（バトンズ）認定パートナー

https://batonz.jp/experts/7833

★国内最大級のM&AマッチングサイトTRANBI（トランビ）認定専門家

https://www.tranbi.com/expert/detail/?id=467

★マイベストプロ認定専門家

https://mbp-japan.com/osaka/financeeye/

★経産省発 日本最大級の起業家・経営者支援サイト

https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/financeeye

民泊投資の個別相談【無料】 :https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register民泊投資の個別相談【無料】※民泊投資が初めての方・経験者の方、いずれでも大丈夫です。※民泊を買いたい方・民泊を売りたい方、いずれでも大丈夫です。