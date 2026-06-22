父の日ギフト、遅れてごめんね！父の日には間に合わなかったけど、最速でお届けできる「父の日ギフト 遅れてごめんね 人気ランキング TOP10」父の日翌日6月22日に公開。

Groov株式会社

父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、父の日当日を過ぎた後でも購入可能で、かつ最短でお届けできる父の日ギフト販売店舗を対象に、「遅れてごめんね」父の日ギフト・プレゼントを独自に集計・ランキング化し、発表しました。

■父の日ギフト 遅れてごめんね！ 人気ランキング TOP10 詳細URL

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 42,156件、成果報酬成約件数 2,208件

調査期間：2026年6月1日～6月21日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

6月21日の父の日当日に感謝を伝えられなかった。

そんな“うっかり”や、“忙しくて準備が間に合わなかった”という人は、実は少なくありません。近年は、父の日ギフトの購入タイミングが年々後ろ倒しとなっており、父の日当日以降もギフト需要が継続する傾向が強まっています。

特に2026年は、ソーシャルギフト（eギフト）の普及や土日出荷対応ショップの増加により、「父の日を過ぎても、すぐに贈れる」という選択肢が大きく広がりました。感謝を伝えるタイミングが多様化する中、“遅れてごめんね”を添えて贈るギフトが、新たな父の日スタイルとして注目を集めています。

そこで父の日ギフトの情報メディア「父の日.jp」では、父の日翌日の6月22日時点で、今からでも最速で届けられる人気商品を独自に集計し、「父の日ギフト 遅れてごめんね 人気ランキング TOP10」として公開しました。

・お届けは本州エリアを基準にしています。

離島や一部地域、天候・交通事情等により、表記通りの日時にお届けできない場合がございます。また在庫状況によってはご覧になった時点で売り切れになっている可能性もございます。あらかじめご了承ください。

・当ランキングは 2026年6月1日～6月21日までのアクセス数を元に選定しています。

・当該TOP10ランキングは父の日.jp編集部調査時である6月21日正午時点で在庫がある事を確認しています。

父の日ギフト 遅れてごめんね！ 人気ランキング TOP10

【1位】国産うなぎ3種セット

特大うなぎ、蒲焼きカット、刻みうなぎを詰め合わせた、ボリューム感のある国産うなぎギフト。丼ものやおつまみ、ひつまぶしなど幅広く楽しめる実用性が魅力です。産地検索にも対応しており、安心して贈れる高級グルメとして支持を集めました。

店舗名：うなぎ屋かわすい 川口水産

価格：5,990円～

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank1)#rank1(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank1)

【2位】プレミアムビール 3種飲み比べ ソーセージセット

世界一金賞受賞の実力派クラフトビール「スワンレイクビール」3種の飲み比べに、旨みあふれるソーセージをセットにした贅沢な父の日ギフト。個性豊かな味わいを飲み比べる楽しさと、お酒にぴったりのフードが高評価。特別感・満足感ともに高く、父の日ギフトとして人気です。

店舗名：スワンレイクビール

価格：3,680円

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank2)#rank2(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank2)

【3位】具材が丸ごと入った極上お茶漬けセット

金目鯛、まぐろ、鰻、鮭など、豪華具材を丸ごと楽しめる高級お茶漬けセット。ご飯にのせてお湯をかけるだけで本格的な味わいが楽しめる手軽さも魅力です。常温保存でき、忙しいお父さんにも贈りやすいグルメギフトとして人気です。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank3

【4位】うなぎ 国産 蒲焼きギフト [1～2人前]

鰻一筋の老舗専門店が手がける、国産うなぎ蒲焼きギフト。白焼き後にじっくり蒸して焼き上げるこだわり製法で、ふっくらとした食感と香ばしい味わいを楽しめます。少人数でも贈りやすく、特別感のある父の日グルメとして支持を集めました。

店舗名：浜名湖 うなぎのたなか

価格：5,180円～

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank4

【5位】そっと足を乗せるだけでゆったり癒やされる「足枕」 枕と眠りのおやすみショップ！

超極小ビーズが足をふんわり包み込む、人気シリーズ「王様の足枕」。足を乗せるだけでリラックスでき、仕事や外出で疲れたお父さんの休息時間をサポートします。専用ラッピングやメッセージカードにも対応し、健康を気遣う父の日ギフトとして選ばれました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円～※送料別

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank5

【6位】THE軽井沢ビール 飲み比べギフトセット

軽井沢の自然に育まれたクラフトビールを楽しめる人気セット。瓶と缶を組み合わせたバラエティ豊かな内容で、クラフトビール初心者でも飲み比べを楽しめます。おしゃれなパッケージと高級感が評価され、父の日ギフトとして選ばれました。

店舗名：軽井沢ブルワリー

価格：4,070円

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank6

【7位】職人技が光る、紅白うなぎセット

創業70年のうなぎ専門店が手がける、国産うなぎの蒲焼きと白焼きを楽しめる紅白セット。香ばしい蒲焼きと、素材本来の旨みを楽しめる白焼きの両方を味わえる贅沢さが魅力です。グルメなお父さんに喜ばれる高級父の日ギフトとしてランクインしました。

店舗名：豊橋うなぎ 夏目商店

価格：6,575円～

https://chichinohi.jp/okuretegomenne(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank7)/#rank7(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank7)

【８位】お酒好きのお父さんに老舗の贅沢おつまみ

創業100余年の老舗がお届けする贅沢おつまみセット。7種の珍味を詰め合わせた贅沢おつまみセット。ビールや日本酒、焼酎にも合わせやすく、毎日の晩酌を楽しみに変えてくれます。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：3,132円～

https://chichinohi.jp/okuretegomenne(https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank8)/#rank8(https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank8https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank8)

【9位】父の日に“心地よさ”を贈る。Fabric Plus ガーゼケット

汗ばむ季節もさらりと心地よく使える、日本製のガーゼケット。洗うほどにふんわり柔らかくなり、通気性・吸水性にも優れています。寝苦しい夜の快適な睡眠をサポートし、お父さんのくつろぎ時間に寄り添う実用的な父の日ギフトとして支持されました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：6,270円～

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank9

【10位】ワインのように香るアイスコーヒーと花束スイーツセット

ワインのような華やかな香りを楽しめるスペシャルティコーヒーと、花束をイメージした彩り豊かなスイーツを詰め合わせた特別感あふれるギフトセット。コーヒー好きのお父さんはもちろん、甘いものが好きな方にも喜ばれる内容です。見た目の華やかさと上質な味わいを兼ね備えており、「ありがとう」の気持ちをおしゃれに伝えられる父の日ギフトとして人気を集めています。

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/#rank10

以上、今からでも贈れる「遅れてごめんね」父の日プレゼント人気ランキング TOP10をご紹介しました。

父の日.jpの2026年調査では、今年の父の日ギフト商戦は例年以上に購入タイミングの後ろ倒しが進み、父の日直前まで様子を見ながら購入を検討する“ジャストインタイム贈答”の傾向がより鮮明になりました。特に6月中旬以降に売上が大きく伸長し、父の日前日から当日にかけて注文が集中する動きが見られています。

その影響もあり、人気商品や話題の商品では、直前に在庫切れや配送受付終了となるケースも増加しました。土日出荷対応や翌日配送サービスの拡充により、直前でも購入しやすい環境は整いつつあるものの、“遅れても贈れる父の日ギフト”は通常期と比較すると選択肢が限られるため、やはり早めの準備が安心と言えそうです。

また2026年も、父の日ギフトの王道である「うなぎ」の人気は非常に高く、各社うなぎ専門店の商品が父の日.jpのランキング上位に継続してランクインしました。加えて、今年はグルメギフトやソーシャルギフト対応商品への関心も高まり、実用性と利便性を兼ね備えたギフトが支持を集めています。

父の日当日に間に合わなかったとしても、感謝の気持ちが遅すぎることはありません。むしろ、「遅れてごめんね」のひと言とともに贈るギフトは、思いやりや優しさがより深く伝わる贈り物になるはずです。

ぜひ本ランキングを参考に、お父さんに喜んでもらえる素敵なギフトを見つけてください。

■父の日ギフト 遅れてごめんね！ 人気ランキング TOP10 詳細URL

https://chichinohi.jp/okuretegomenne/

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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