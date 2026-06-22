AIヒアリングエージェント「Kikuvi」、「IVS2026」（京都）の「IVS Startup Market」に出展

株式会社Kikuvi

株式会社Kikuvi（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：佐藤拳斗、以下「Kikuvi」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に京都で開催される「IVS2026」内の「IVS Startup Market」に、DAY3（7月3日）出展（小間番号：SA-42）することをお知らせいたします。

■ 背景

多くの組織で、1on1・現場の声・顧客の声・ベテランの暗黙知といった「ヒアリング」は、日程調整や聞き手のスキル依存により時間がかかり、扱える規模も限られてきました。Kikuviは、AIが自律的にヒアリングを設計・実施し、非同期・並列で数百～数千人規模の声を収集。回答を議事録・QA表・レポートとして即時に構造化し、意思決定に使えるインサイトへと変えます。IVS2026では、実際にプロダクトを体験いただきながら、導入・協業・採用のパートナーとの出会いを目指します。

■ IVS2026 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164127/table/35_1_10207ce8a55956957c347a7d50c9553a.jpg?v=202606220951 ]

■ ブースの見どころ

小間 SA-42 にて、来場者ご自身がその場でAIヒアリングを体験できるライブデモを実施します。「アンケートでは届かない『なぜ』を、大規模に・属人化なく引き出す」体験をご覧いただけます。

■ 期待する出会い

・エンタープライズでの導入を検討される事業会社

・プロダクト連携・協業パートナー（リサーチ／HR／要件定義領域、CRM・Slack 等のSaaS連携）

・販売代理・リセラーパートナー

・エンジニア／ビジネス職の採用

また、会期中（7月1～3日）の個別ミーティング・商談も受け付けています。ご希望の方は、メール（marketing@kikuvi.com）または IVS公式プラットフォーム「4S」から、お気軽にご連絡ください。

■ 代表コメント（佐藤拳斗）

「IVSは、事業会社・スタートアップ・投資家が一堂に会する国内最大級の場です。『聞く』という業務をAIで再定義するKikuviを実際に体験いただき、導入・協業・仲間づくりにつなげたいと考えています。」

■「Kikuvi」について

「Kikuvi」は、組織の暗黙知を可視化するAIヒアリングエージェントです。AIが自律的にヒアリングを設計・実施し、非同期・並列で数百～数千人規模の声を収集。回答は議事録・QA表・レポートとして即時に構造化され、意思決定に使えるインサイトに変わります。アンケートでは届かない「なぜ」を、属人化なく大規模に取得します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164127/table/35_2_7ce5cc96d0a334d97878982f69666a09.jpg?v=202606220951 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Kikuvi 広報担当

Email：marketing@kikuvi.com