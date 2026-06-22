バズ動画分析のBuzzClipper、日本最大級！マーケティングの全領域を網羅した展示会にマーケティングWeeKに出展します

株式会社トレンドマップYouTube・TikTokの膨大なデータから「今、伸びている動画」を瞬時に抽出・分析し、AIが独自のヒット企画を提案するトレンド解析SaaS『BuzzClipper（バズクリッパー）』のデモンストレーションを実施します。

株式会社トレンドマップ（本社：東京都港区、代表取締役：神田丞太朗）は、2026年6月24日(水)～26日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第27回 マーケティングWeek 夏2026（MaS-マズ-）」に出展いたします。

当日は、YouTube・TikTokの膨大なデータから「今、伸びている動画」を瞬時に抽出・分析し、AIが独自のヒット企画を提案するトレンド解析SaaS『BuzzClipper（バズクリッパー）』のデモンストレーションを実施します。

■ 出展の背景と目的

現代のマーケティングにおいて動画活用は不可欠ですが、現場では「リサーチに膨大な時間がかかる」「企画がマンネリ化している」「炎上が怖い」といった課題が根深く存在しています。

『BuzzClipper』は、これらの課題をAIの力で解決し、数時間かかる分析をわずか「数秒」で完結させることを目指して開発されました。今回の出展では、リサーチだけでなく、「なぜバズったか」を言語化し、自社専用の構成案を提案する体験を多くの担当者様にお届けすることを目的としています。

■ 展示ブースで体験できる「BuzzClipper」の主要機能

ブース（小間番号：MS10）では、以下の機能を体験いただけます。

1. 圧倒的なスピードで行う「バズ動画検索」

YouTubeやTikTokをリアルタイムでスキャンし、今まさに伸びている動画をジャンル別に一瞬でリストアップします。手動の調査では不可能だった広範囲のリサーチが「数秒」で終わる体験を実演します。

2. 再現性を追求した「AI企画自動生成」

トレンド動画の成功要因をAIが分析。

その上で、貴社の運用コンセプトに合わせたタイトルや構成案を即座に生成します。トレンドを元にした「後出しジャンケンの構成」で勝てる企画立案を強力にサポートします。

3. 視聴者の本音を可視化する「感情・炎上リスク分析」

コメント欄をAIが読み込み、視聴者の感情を分析。

さらに、動画内容がプラットフォームの規約に抵触していないか、炎上リスクがないかをAIが判断し、安全な運用を支えます。

4. ライバル監視と最新情報トラッキング

ベンチマークする競合チャンネルを登録するだけで、最新の投稿を自動トラッキングします。

監視中のチャンネルに新着動画があれば、毎朝9時にご登録のメールアドレスへ自動でお知らせします。複数チャンネルの新着情報を1通のメールにまとめてお届けするため、ダッシュボードを開かずとも最新トレンドを逃しません。

詳細を見る :https://trendmap.jp/buzzclipper.html

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＜出展概要＞

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イベント名： 第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS-

会期： 2026年6月24日（水）～26日（金）

会場： 東京ビッグサイト 西展示棟

開催時間： 10:00～17:00

ブース小間番号：MS10

会場アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分

ご来場の登録はこちら :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703830745346022-WGT