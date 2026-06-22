【ＩＴキャリア推進協会（JAIC）】京大×東大発ベンチャー OpenAI Red‑Teaming Best20（全世界5,200参加）Aladdin Security 勘佐氏を迎え第18回研究会を実施

一般社団法人ITキャリア推進協会

最先端IT人材（AI・サイバーセキュリティ・AR ,VR, XR・IoT・ブロックチェーン・DX全般他）の育成に特化した協会、一般社団法人ITキャリア推進協会（東京都千代田区、加盟数230（ベンチャー企業多数）、理事長：大和田博道、以下「JAIC」）は、OpenAI社が主催する「Red‑Teaming Challenge - OpenAI gpt-oss-20b」にて Best 20（日本TOP 全世界5,200参加）Aladdin Security株式会社 代表取締役 勘佐圭吾様、連続起業家 BSCode 株式会社 取締役CTO 横治祐介様を迎えて第18回ＩＴキャリア推進協会 研究会を下記の通り実施いたしました。

1．テーマ 『Next AI』最先AI端技術と協業連携について

2．日 時 2026年6月5日（金） 18:30～20：30

3．会 場 AP赤坂グリーンクロス

〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス4F

https://www.tc-forum.co.jp/ap-akasakagreencross/

■内 容■

1．ご挨拶 一般社団法人ITキャリア推進協会 理事長 大和田 博道

2．講演１ LRH（Linear Representation Hypothesis - 線形表現仮説）による最先端AI技術

Aladdin Security株式会社 代表取締役 CEO & Founder 勘佐 圭吾 様

Aladdin Security株式会社 代表取締役 CEO & Founder 勘佐 圭吾 様

京大＆東大出身者によるベンチャー企業

※OpenAI主催「Red‑Teaming Challenge - OpenAI gpt-oss-20b」出場 TOP20選出

※研究論文が国際学会「国際人工知能・サイバーセキュリティ会議（AISEC 2026）」および人工知能学会全国大会（JSAI 2026）に採択

※詳細資料：https://x.gd/8UeZ1

3．講演2 現場AIデータ基盤「ARO」と社会実装について

BSCode 株式会社 取締役CTO 横治 祐介 様

BSCode 株式会社 取締役CTO 横治 祐介 様

【横治 祐介 様 略歴】

連続起業家。大学卒業後、ゲーム会社にてシステムエンジニアとしてキャリアをスタートし2001年に株式会社ジーネクストを創業。企業の「お客さま対応窓口」に特化したSaaSソリューションを開発し大手企業100社超に導入、2021年3 月に東証マザーズ上場を達成。

「現場の声を、ビジネスの成長エンジンに変える」という思想を、今度は AI と現場データの領域で実現すべく、BSCode 株式会社 取締役CTO として参画。スマートグラス × LLM× オントロジーによる独自基盤 ARO の設計を統括。介護・農業・営業など現場特化 AI プロダクト群の技術責任者を務める。

※CARISO 審査員特別賞（厚労省主催 ）受賞

※現場AIデータ基盤「ARO」：見たもの・話したこと・判断したことを構造化し、新人でもベテラン品質で動ける業務ナレッジへ変換

4．ご紹介 新加盟企業様のご紹介（第10期懇親会後ご加盟された10社様のご紹介）

【株式会社I.Y.P Consulting 様】https://www.iyp.co.jp/

株式会社I.Y.P Consulting 今泉様

当社IYP Consultingは、戦略を語るだけの会社ではありません。営業利益を生まない変革には、手を出さない。戦略・業務・ITコンサルティングと自社AIプロダクトを掛け合わせ、構想から実装、定着、利益創出までをEnd-to-Endで担う実行集団です。

１. デロイト、EY、ドリームインキュベーター等で現場を牽引してきたプロフェッショナルが60名以上フルコミット

２. 会議室の正論ではなく、クライアントの中に入り込み、現場で数字を変える打ち手を泥臭く実装

３. 国内大手企業で10億円超の営業利益創出を支援

４. YURIA Flow／Build／GuardなどAIプロダクトも自社開発

５. AIエージェント活用、業務フロー自動化、LLM統制まで、稼ぐ仕組みに落とし込む

IYPは、“I’m Your Partner”の名の通り、成果が出るまで隣でやり切るパートナーです。

【Aladdin Security株式会社 様】https://www.aladdin-security.net/

Aladdin Security株式会社 勘佐様

私たちAladdin Securityは京大×東大の共同創業者によるAI安全性、アライメントの研究開発の会社です。 特に、解釈可能性-AIを解剖することでAIをブラックボックスから解き放ち、ホワイトボックスにする-をテーマに研究しており、2027年までに、解釈可能性でAIモデルの問題を確実に検出することを目標としております。 また、社会実装として、AIモデルの安全性を評価する「AI解体新書」AIの安全性を確保し、APIにて提供するガードレールの開発を行っております。 日本のトップ研究者コミュニティと産業ネットワークをフル活用し、アジア圏のAI安全性の研究開発を強力に進めて参ります。

【株式会社イー・シー・エス 様】https://www.ecs-ltd.co.jp/

株式会社イー・シー・エス 藏本様

株式会社イー・シー・エスは、1997年に設立し２９年目となる独立系IT企業です。

アプリケーションとインフラの両システムの要件定義から設計・開発・構築、システムの運用・保守までを一気通貫して提供しています。官公庁、金融、製造、通信など社会インフラを支える大規模システム開発に携わり、多くの大手企業との取引実績を有しています。

強みは、少数精鋭ならではの高い技術力と機動力、そしてお客様の課題解決に深く入り込む提案力です。アプリケーション開発からインフラ・セキュリティ対策まで幅広い技術領域をカバーし、プロジェクトの成功に向けて最適なソリューションを提供しています。

「ITで幸せな未来をつくる」を理念に掲げ、お客様の真のビジネスパートナーとして価値創出に貢献し続けています。

【株式会社コテラス 様】https://coterrace.jp/

株式会社コテラス 山永様

株式会社コテラスは、「ヒトを科学し、個を照らし、組織の力を最大化する」をミッションに掲げる、人事課題をAIで解決する会社です（2022年設立）。飲食・小売をはじめとする多店舗・店舗型の企業を主な対象に、人的資本経営の知見とAIエージェント開発の技術力を掛け合わせて組織の課題解決に取り組んでいます。具体的には、AIを活用した人事システムの開発支援、AIマネージャーエージェント「Myles.」の提供、採用および組織開発コンサルティングを展開。現場の課題理解からシステムの導入・定着までを一気通貫で支援できることが強みです。AIエージェントを組織の新たな担い手として増やし、人が活きる組織づくりを後押ししています。

【GLキャリア株式会社 様】https://glc.jp/

GLキャリア株式会社 小川様

G Lキャリア株式会社は「学びにアソビを。」をコーポレートスローガンに掲げ、人材育成・教育サービスの提供やシステム開発・AIの利活用等を行なっている会社です。

完全オリジナルコンテンツの生成A Iを活用したリスキリング講座シリーズ（厚生労働省人材開発支援助成金のカテゴリに準拠）やAIロープレシステムのRopplenハラスメントやAIが電話対応や予約受付をリアルな人間と同じ対話品質で行うReception AI（東京都カスハラ防止対策に準拠）など、AIに関するサービスをゲーミフィケーションを盛り込んだ形で多数提供しています。

AIを活用して組織の生産性をあげたいであったり、既存のシステムに入れ込むなどの開発（ハードもソフトも対応可能）でお困りの際には壁打ちでも構わないので、是非、お声掛けください。

【BS Code株式会社 様】https://bscode.co.jp/

BSコード株式会社 歌川様

BSCode株式会社は、熟練者だけが持つ"属人技術"を次世代へ継承することを使命に、介護・農業領域のAI/DXソリューションを開発提供するIT企業。スマートAIグラス、完全自社開発のクラウド型システム、そして蓄積した現場データを判断知へと変えるAIデータ基盤。この3つを軸に、誰もがベテランと同じ品質で働ける社会の実現を目指します。IPO経験者を含む経営陣のもと、大手企業向け開発の経験を持つメンバーが集い、厚生労働省主催ピッチイベントでの受賞実績を誇るビジネスモデルと現場に根ざした技術で、深刻化する人手不足と技能伝承の課題解決に貢献してまいります。

【株式会社フォーク 様】https://www.fork.co.jp/

株式会社フォーク 菊川様

株式会社フォークは、Web制作やシステム開発を軸として、企業のDX推進やAI活用を支援するデジタルソリューションカンパニーです。

Webサイトやシステムの立案から構築、常駐でのサイト運用支援を含めた稼働後の運用までワンストップで対応し、インターネット・テクノロジー領域における様々なご要望にお応えします。

【株式会社フォリウム 様】https://www.folium.co.jp/

株式会社フォリウム 橋本様

株式会社フォリウムは、2010年の創業以来、リサーチBPOをはじめとするビジネス拡張ソリューション事業を軸に成長してきたITソリューション企業です。アジャイル方式のローコード開発を強みとし、システムの内製化立ち上げや基幹システムの移行、保守・運用まで、迅速かつ柔軟な開発体制でお客様のDX推進を支援しています。近年は生成AIを活用した業務オペレーションの最適化やAI導入・活用支援にも注力し、企業の生産性向上と新たな価値創出に貢献しています。このたびITキャリア推進協会への加入を通じて、IT人材の育成と業界全体の発展に寄与してまいります。

【フラグメント株式会社 様】https://flagment.co.jp/

フラグメント株式会社 伊藤様

フラグメント株式会社は、企業内に分散する会話・資料・業務情報をAIで整理し、実務に活用できるナレッジへ変換するAIエージェント「NEO」を開発しています。NEOは、要件定義、業務整理、プロジェクト推進、社内ナレッジ共有などを支援し、属人的になりやすい判断の背景や業務知識をチームで再利用できる形にします。日々のコミュニケーションを企業の知的資産として蓄積・活用し、組織の生産性向上とAI活用の定着を支援します。

【株式会社Livune 様】https://www.livune.jp/

株式会社Livune 齋藤様

株式会社Livuneは、「使われていないAIを、使えるAIに。」をビジョンに掲げ、企業のAI活用を支援する会社です。AIの導入で終わらせず、現場で実際に使われ成果につながるところまで、設計・開発・運用を一気通貫で伴走します。特に注力しているのが、問い合わせ対応の負担が大きいコールセンター向けのチャットボット開発です。オペレーターの応対や社内のナレッジ検索を支え、「現場で本当に使われるAI」を形にすることを目指しています。代表はNTT西日本・キーエンスでソフトウェア開発と大企業のAI導入現場を経験し、「導入したのに使われないAI」という課題に向き合ってきました。社名のLivuneは「Life(働き方)×tune(調律)」の造語で、一社一社に合わせてAIを役立つ形へ調律する想いを込めています。このたびITキャリア推進協会へ加盟し、業界の知見と仲間とともに、AIを企業に根付かせる取り組みを加速してまいります。

5．御 礼 一般社団法人ITキャリア推進協会 代表理事 本原和哉

6．歓 談 名刺交換・コミュニケーション等の実施をお願い申し上げます。

＜最後に＞

ボランティアスタッフ他皆様のご協力のお陰で、第18回ＩＴキャリア推進協会研究会、盛況裏に終了する事ができました。この場をお借りして心から感謝申し上げます。

ITキャリア推進協会 事務局一同