福岡のプレミアム一棟貸し「yah.homes Kiyokawa」が、新たにドラム式洗濯機を導入しリニューアル。家族やグループでの連泊・長期滞在がさらに快適に。

ボンファイア株式会社日本の民藝品を活用した心地よいリビングルームを提供

2026年6月1日、ボンファイア株式会社（本社：810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-18-7、代表取締役：山田一慶）は、福岡のプレミアム一棟貸し「yah.homes Kiyokawa」をリニューアルいたします。ゲストからのご要望が多かった「乾燥機能付きドラム式洗濯機」を新たに導入。子連れ旅行の「洗濯どうする問題」、福岡の一棟貸しがドラム式乾燥機つきで解決しました。これにより、家族旅行やグループでの連泊、ワーケーションなど、長期滞在時の快適性が大幅に向上し、福岡でより深く“暮らすような旅”をお楽しみいただけるようになりました。

最新のAQUA製ドラム式洗濯機を設置

弊社は不動産xデジタルを通じて、旅行客のための新たな選択肢を実現します。福岡での家族旅行での宿泊先として選ばれるよう、これからも施設の魅力を増やしていけるよう努力してまります。詳細はhttps://yah.homesにてご確認いただけます。(https://yah.homes)

サービスの目的や背景

ボンファイア株式会社は、家族旅行に対応する宿が少ないという課題を解決するために、yah.homes Kiyokawaを開発、一年間運用してまいりました。このサービスは、家族が集まれる上質な空間を提供し、旅行客の宿泊ニーズに応えます。

「yah.homes 清川」設備導入の背景

福岡はコンパクトな都市機能と豊かな食文化を持ち、数日間にわたって滞在を楽しむ旅行者が増えています。特に、子ども連れの家族旅行や大人数でのグループ旅行においては、「滞在中に発生する大量の洗濯物をどうするか」が大きな課題でした。「yah.homes 清川」は、この課題を解決し、よりストレスフリーな滞在を提供するため、本格稼働に合わせて最新の乾燥機能付きドラム式洗濯機を導入いたしました。洗濯から乾燥までをスイッチひとつで完了できるため、旅行中の家事負担を減らし、荷物を最小限に抑えた身軽な福岡旅行を実現します。寝ている間に洗濯から乾燥まで完了するため、忙しい旅の最中でも、子供の汚れ物や万が一の衣服トラブルにも対応できるようになりました。

yah.homes Kiyokawaが提供する「3つの強み」

1. 家族やグループで“暮らすように泊まる”充実の設備と空間

yah.homes Kiyokawa 外観

那珂川沿いの静かなロケーションに佇む109平方メートル の新築一軒家を、1日1組限定で丸ごと貸切にできます。最大7名まで宿泊可能な3ベッドルームを備え、プライバシーを保ちながらも、広いリビングダイニングで団らんの時間を共有できます。新たに導入したドラム式洗濯機に加え、大型冷蔵庫や豊富な調理器具を備えたフルキッチン、専用ワークデスク、高速Wi-Fiを完備。地元の市場で買った食材で料理を楽しんだり、リモートワークと観光を両立させたりと、多彩な滞在スタイルに対応します。

2. 世界基準のベッドとこだわりの音響設備による「極上のリラックス」

旅の質を左右する「睡眠」に徹底的にこだわり、3つのベッドルームすべてに、世界中のラグジュアリーホテルで採用されているシモンズ社製のプレミアムマットレスを導入しています。さらにリビングには、55インチの大型テレビに加え、日本製の高品質アンプとトールボーイ型オーディオスピーカーを設置。まるで映画館のような臨場感あふれるサウンドで、お気に入りの動画コンテンツや映画を楽しみながら、リラックスした夜の時間をお過ごしいただけます。

3. 天神・博多・空港へ好アクセス、無料駐車場も完備

都市の喧騒から少し離れた落ち着いた環境でありながら、天神エリアまで車で約8分、博多駅まで約10分、福岡空港まで約18分という抜群のアクセスを誇ります。施設内には無料の専用駐車場（1台分）を完備しており、レンタカーを利用した九州周遊や、マイカーでの家族旅行の拠点としても最適です。完全無人チェックインシステムを採用しているため、プライベートな空間をチェックイン時から確保できます。

ディレクターからのメッセージ

「私はこれまで多くの国を旅してきましたが、穏やかでリラックスできる滞在空間が、旅全体の体験をいかに深く形作るかを常に感じてきました。yah.homesは、単なる宿泊施設ではありません。訪れるすべての方にとって、心からの安らぎを見つけられる『もうひとつの家』となることを心から願っています。私自身がすべての部屋の設計に携わり、実際に滞在して使い心地を確認しました。自信を持ってお届けできる空間です。今回、洗濯から乾燥という一連の流れを自動化できるドラム式洗濯機を導入することで、さらに心地よい旅行体験を実現します。」- yah.homes ディレクター 山田 一慶（Kazuyoshi Yamada）

サービス概要

yah.homesについて

洗面台[表: https://prtimes.jp/data/corp/36399/table/7_1_086140b0c7f46cc567ac8c61a66e1beb.jpg?v=202606220951 ]

yah.homesは、福岡市内でプレミアムな一棟貸し宿泊施設を展開する、不動産xデジタルで新しい付加価値を創造するD2Cデベロッパーブランドです。現在、「yah.homes Kiyokawa」（最大定員7名）と「yah.homes Takasago」（最大定員6名）の2施設を運営しており、主要OTAサイトにおいて高い評価を獲得しています。常にゲストの声に耳を傾け、施設の継続的なアップデートを行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

yah.homes お問い合わせ窓口公式サイト Contactページ：https://yah.homes/contact

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

シモンズ製プレミアムマットレスを導入した寝室作業デスク