【ＢＳ日テレ】鉄道好きサックス奏者・上野耕平 まるで結婚祝い？ GRAN天空の旅でうれしいハプニング連発！

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

6月23日（火）から2週にわたり、4月にデビューした南海電鉄の観光列車「GRAN天空」で行く高野山への旅を紹介します！旅のナビゲーターは、音楽界きっての鉄道好きとして知られる、サックス奏者の上野耕平。高級ホテルのような豪華な車両をなんと1両、貸し切り！世界遺産の霊峰を目指します。実は昨年、結婚を公表した上野。そのお祝いとばかりに？道中はうれしいハプニングが連発し…。

■鉄ちゃんホイホイ？なんば駅にビジネス提案

「上野耕平がGRAN天空で行く高野山への旅」。まずは始発駅の南海なんば駅へ。バラエティーあふれるデザインの車両たちに、早くも目を輝かせる上野。鉄ちゃん目当てにした、あるビジネスを提案する。

GRAN天空は、南海の2000系車両をゴージャスに改造した観光列車。深紅のボディーに、ゴールドのデザインがあしらわれた外観が目を引く。入線するのは、特別感あふれる“0番線”。礼二も「工事やってる時から知ってるよ」と、うらやましそうに語る。一方の上野は、車両のあらゆる箇所をカメラに収める。それには、趣味にも関係する理由が…。礼二も「正直、お金かかりますよ」とポツリ。「上野君の生活、見たいよな」と、プライベートに興味津々の様子だ。

今回、番組のために、4号車を貸し切りできることに！車内は紀州材のテーブル、伝統工芸で作られたパーティションと、車内にも特別感が漂う。高野山へ向け、いざ出発！するとさっそく、思いもしなかった偶然が。上野も「かっこいい！すげえ！」とうなった、大興奮の出来事とは？

■品を感じる食リポに友近は…

朝の便では、車内では地の食材を使ったモーニングが楽しめる。しかし、上野はまず車内探索へ。実際に使われたレールや釘を再利用した手すりに感心しきりの様子だった。あらためて、モーニングに舌鼓。ちょっとした食リポの表現に、友近が敏感に反応。「すぐ出てけえへん。すごい暮らししてそうやな」。礼二とともに、上野の私生活がどんどん気になっていくのであった。

そんな上野、実は昨年12月に結婚を公表。あらためて友近、礼二にも報告する。妻への鉄ちゃん教育も順調だというが、礼二からはまさかの助言が。そして列車は目的地の極楽橋へ到着。すると、ここでまたしても偶然が織りなす出来事が。それはさながら、上野への結婚祝いのように…。

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

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