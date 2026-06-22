TikTok Shopで爆発的ヒット！MEMEBOXがプロデュースする韓国発のブランド『Nooni（ヌニ）』『I’m Meme（アイムミミ）』が日本上陸数ヶ月で快挙達成！

株式会社サン・スマイル

グローバルK-ビューティー企業 MEMEBOX（代表：ハ・ヒョンソク）は、日本TikTok Shop（TikTok Shop Japan）において、Nooni（ヌニ）およびI’m Meme（アイムミミ）を中心に現地コンテンツコマースでの成果を拡大していると発表しました。

＊自社調べ：リップカテゴリー 2026年3月1日～2026年6月7日のTikTok Shop販売実績。

シェーディングカテゴリー 2026年1月1日～2026年6月7日のTikTok Shop販売数実績。

【ブランドの成果】- Nooni（ヌニ） は、日本TikTok Shopのリップカテゴリーで3ヶ月以上連続1位*¹を記録。600万回再生を突破したコンテンツをはじめ、多数の高再生数コンテンツを通じて日本の消費者との接点を拡大しています。- I’m Meme（アイムミミ）は、 日本TikTok Shopのシェーディングカテゴリーで5ヶ月以上1位*²を維持。600万回再生を超えるコンテンツや、多数のミリオンビューコンテンツを記録し、ブランドとしての話題性を高めています。

＊1 自社調べ：リップカテゴリー2026年3月1日～2026年6月7日のTikTokShop販売実績。

＊2 自社調べ：シェーディングカテゴリー2026年1月1日～2026年6月7日のTikTokShop販売実績。

また、MEMEBOXは最近東京で開催された「日本TikTok Shopオフラインクリエイターマッチングイベント」に参加し、現地クリエイターとのライブコマースおよびショートフォームコンテンツ協業について議論を行いました。

イベント会場では、クリエイター向けの商品体験やサンプリングが実施されたほか、コンテンツ制作の方向性やアフィリエイト連携などについても交流が行われました。特に今回のイベントには日本のビューティークリエイターが多数参加し、NooniのリップオイルおよびI’m Memeのカラーメイク製品群に高い関心を示していただいきました。

MEMEBOXは今回のイベントを機に、日本クリエイターとの協業をさらに拡大し、TikTokを活用したコンテンツマーケティングおよびライブコマース戦略を強化していく方針です。

【関係者コメント】

「日本TikTok Shop内でのブランド成果が拡大するにつれ、現地クリエイターとの協業機会も急速に増えています。今後もショートフォームコンテンツとライブコマースを中心に、日本の消費者との接点を継続的に拡大していく予定です。」

【今後の展望】

日本TikTok Shopは、コンテンツ視聴から商品購入までをアプリ内で完結できる“ディスカバリーコマース（Discovery Commerce）”プラットフォームとして注目を集めています。MEMEBOXは今後も現地クリエイターパートナーシップの強化や、オンライン・オフライン流通チャネルの拡大を通じ、日本市場におけるブランドプレゼンスを継続的に強化していく予定です。



