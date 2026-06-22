限定グッズや、キャラクターをイメージしたスペシャルメニューも登場！くら寿司×「PEANUTS」コラボキャンペーン〜6月26日（金）から全国のくら寿司で開催〜

■グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施



「グローバル旗艦店 原宿」、「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を施しており、スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。



・実施期間：6月26日（金）〜8月6日（木）





≪グローバル旗艦店 原宿≫







≪グローバル旗艦店 なんばパークスサウス≫



≪グローバル旗艦店 原宿≫≪グローバル旗艦店 なんばパークスサウス≫

【「PEANUTS」 X＆Instagramキャンペーン】



対象期間内に、くら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」すると、抽選で10名様に「ビッくらポン！®」景品コンプリートセットをプレゼントいたします。



●応募期間：2026年7月10日（金）〜23日（木）



●詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/007915.html





【「ピーナッツ」とは】



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。



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・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife



・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



