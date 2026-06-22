菰野町（三重県三重郡）は、地域活性化を目的とした高大連携・地域連携の取り組みとして、学校法人エスコラピオス学園 海星高等学校（四日市市）の国際数理コースの生徒、および地元の人気ケーキ店「パティスリー ラ・セディーユ」、菰野町観光協会が連携して開発した新しい洋菓子の完成報告会を、2026年6月17日（水）に菰野町庁舎にて実施いたしました。





本プロジェクトは、生徒たちが自ら商品開発や企画提案を行いながら、菰野町の特産品である「真菰（マコモ）」を使用したメニュー開発に挑戦したものです。試行錯誤を重ね、菰野町観光協会公式PRキャラクター「こもしか」をモチーフにした、見た目にも可愛らしく地域愛の詰まった新しい洋菓子がこの度完成いたしました。





町長訪問（完成報告会）の概要

日時： 2026年（令和8年）6月17日（水） 16:30 ～

場所： 菰野町庁舎 3階 町長室

来訪者：

学校法人エスコラピオス学園 海星高等学校 生徒および学校関係者

パティスリー ラ・セディーユ（連携ケーキ店）

菰野町観光協会（こもしか）

開発の背景と目的

海星高等学校の国際数理コースでは、探究学習の一環として地域課題の解決や地域活性化をテーマに活動しています。今回は、菰野町観光協会や地元の「パティスリー ラ・セディーユ」の協力を得て、若い感性とアイデアを活かした特産品作りに取り組みました。地域の伝統的な食材「真菰」の認知度向上と、菰野町観光協会公式PRキャラクター「こもしか」を通じた町の魅力発信を目指しています。

【お問い合わせ先】

菰野町 観光産業課 観光商工推進室

TEL： 059-391-1129

FAX： 059-391-1193