千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）と千葉県山武市（市長：小野粼正喜）は、山武市の地域活性化を目的とした2026年度「山武市応援学生隊」の任命式と活動報告会を6月29日（月）に本学にて開催します。

本年度は47名の学生が参加し、新規メンバー17名に対して、2026年4月に就任した小野粼新市長から山武市応援学生隊の名札が授与されます。当日は、学生が自ら企画・実践してきた地域資源を活用した観光振興、商品開発などについて成果を発表します。

本学と山武市は、2021年11月に人間社会学部との連携・協力協定を締結して以降、継続的に地域活性化に取り組んできました。これまでに、山武市PR動画の制作や、地元農産物を活用したビールやドレッシングなどの商品を開発してきました。2023年には同市と連携した「千葉県誕生150周年記念 田んぼアート」を実施しました。こうした実績を踏まえ、2025年5月には大学全体として改めて連携協定を締結しています。

「山武市応援学生隊」 任命式・報告会 実施概要

【開催日時】 6月29日（月）14：30～15：00（報道受付開始 14：00～）

【会 場】千葉商科大学 本館3階 3-1会議室（市川市国府台1-3-1）

【出 席 者】

千葉県山武市 市長 小野粼 正喜

千葉商科大学 学長 宮崎 緑

千葉商科大学 学長補佐 兼 人間社会学部長 齊藤 紀子 ほか学生、関係者

【当日のプログラム】

・ 関係者挨拶

・ 名札授与

・ 山武市応援学生隊による活動報告、今後の活動について

・ 宣誓

・ 記念撮影、質疑応答



昨年度の任命式の様子

◇「山武市応援学生隊」とは

山武市の認知度向上と地域活性化を目的に活動する本学学生によるプロジェクト。2021年度の発足以来、延べ340名が参加し、地域資源の発信や商品開発などに取り組んでいます。卒業後も164名が「山武市応援隊」に任命され、持続的な関係づくりにつながっています。